На блокпосту окупантів у Василівці у черзі на виїзд шість тисяч осіб, - мер Мелітополя Федоров
На російському блокпосту у Василівці у черзі на виїзд стоять 6 тис. людей, люди очікують уже понад 10 днів,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
"На ворожому блок-посту у Василівці 6 тисяч людей. Вони стоять у черзі на виїзд із ТОТ понад 10 днів", - написав він.
Також Федоров зазначив, що після вибуху мосту в Криму серед окупантів і колаборантів розпочалася паніка. Люди їдуть із Криму до Бердянська.
За його словами, залізничне сполучення на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема через Токмак, зруйновано.
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Пишуть, що здох гундяєв.
Нібито крякнув прямо у день народження Пу. Нібито від ковіда, від якого мала допомагти ікона Пу в храмі ЗС расєї. Очевидно, не допомогла.
Оголосити кирдик теж не можуть, бо ж бездей у Пу. Оголосять пізніше. Ще ж треба Кримський міст якось пояснити. Алілуя