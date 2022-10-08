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На блокпосту окупантів у Василівці у черзі на виїзд шість тисяч осіб, - мер Мелітополя Федоров

біженці

На російському блокпосту у Василівці у черзі на виїзд стоять 6 тис. людей, люди очікують уже понад 10 днів,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"На ворожому блок-посту у Василівці 6 тисяч людей. Вони стоять у черзі на виїзд із ТОТ понад 10 днів", - написав він.

Також Федоров зазначив, що після вибуху мосту в Криму серед окупантів і колаборантів розпочалася паніка. Люди їдуть із Криму до Бердянська.

За його словами, залізничне сполучення на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема через Токмак, зруйновано.

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біженці (1863) Мелітополь (770) окупація (6680)


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https://twitter.com/e9sMy8PcGUL4FX7 Євген Рибчинський @EugeneRibchins

Пишуть, що здох гундяєв.
Нібито крякнув прямо у день народження Пу. Нібито від ковіда, від якого мала допомагти ікона Пу в храмі ЗС расєї. Очевидно, не допомогла.
Оголосити кирдик теж не можуть, бо ж бездей у Пу. Оголосять пізніше. Ще ж треба Кримський міст якось пояснити. Алілуя
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08.10.2022 21:51 Відповісти
30 вересня він захворів на covid
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08.10.2022 22:03 Відповісти
В окопі один руснявий тримав ікону. а другий цілував і теж не допомогло, щось мабуть з іконами у них негаразд
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08.10.2022 22:06 Відповісти
недомер-орденоносец в очереди на выезд или в очереди на кассе в близлежащем супермаркете гнида?
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08.10.2022 21:58 Відповісти
А шо у Бердянске пожарная охрана лучше?
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08.10.2022 21:59 Відповісти
 
 