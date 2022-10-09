Общие боевые потери РФ с начала войны - около 62,5 тыс. человек, 266 самолетов, 235 вертолетов, 2486 танков, 1477 артсистем, 5133 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 октября потери личного состава противника составляют около 62 500 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 62500 (+440) человек ликвидировано,
танков - 2486 (+14) ед.,
боевых бронированных машин - 5133 (+22) ед.,
артиллерийских систем - 1477 (+18) ед.,
РСЗО - 348 (+3) ед.,
средства ПВО - 180 (+0) ед.,
самолетов - 266 (+0) ед.,
вертолетов - 235 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7).,
крылатые ракеты – 247 (+1),
корабли/катера - 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед.,
специальная техника – 136 (+0).
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