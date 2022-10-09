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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 62,5 тыс. человек, 266 самолетов, 235 вертолетов, 2486 танков, 1477 артсистем, 5133 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 октября потери личного состава противника составляют около 62 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 62500 (+440) человек ликвидировано,

танков - 2486 (+14) ед.,

боевых бронированных машин - 5133 (+22) ед.,

артиллерийских систем - 1477 (+18) ед.,

РСЗО - 348 (+3) ед.,

средства ПВО - 180 (+0) ед.,

самолетов - 266 (+0) ед.,

вертолетов - 235 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7).,

крылатые ракеты – 247 (+1),

корабли/катера - 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед.,

специальная техника – 136 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 62,5 тыс. человек, 266 самолетов, 235 вертолетов, 2486 танков, 1477 артсистем, 5133 бронированные машины 01

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) уничтожение (6864) техника (1734) потери (4378)


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Топ комментарии
+15
2-3 дні і мінус БТГ лишайних роzіян
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09.10.2022 10:37
+14
Ох, 18 арты, очень мощно! И танков не мало. В общем все идёт по плану.
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09.10.2022 10:38
+12
Радує кількість знищенної арти.
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09.10.2022 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Багато. Але це ще не всі утилізовані
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09.10.2022 10:36 Ответить
в день по 300 ..400...500 утилізують...таке враження шо орда нескінченна...плюс до того техніка...не говорю вже про так званих "експертів" які з початку повномасштабної війни постійно заспокоюють,що зброя закінчується..снаряди закінчуються..ракети закінчуються...техніка закінчується
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09.10.2022 10:42 Ответить
Якщо ще з пів року в такому темпі то буде по кацапах
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09.10.2022 10:48 Ответить
надіюсь що скоріше..рашка однозначно програла війну ,генералітет та і офіцери меншого рангу знає проце ,але сцить сказати то пуйлові..вони бояться що з ними і їх сімями розбереться ФСБ якимось "новичком".
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09.10.2022 10:52 Ответить
2-3 дні і мінус БТГ лишайних роzіян
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09.10.2022 10:37 Ответить
Ох, 18 арты, очень мощно! И танков не мало. В общем все идёт по плану.
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09.10.2022 10:38 Ответить
Утилізація іде за планом, так тримати!
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09.10.2022 10:41 Ответить
И это мы ещё и не начинали а ***** уже в ауте вместе с алкоголичкой и боброедкой.
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09.10.2022 10:41 Ответить
Радує кількість знищенної арти.
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09.10.2022 10:44 Ответить
Варто було б зарахувати й цистерни, що згоріли на мосту, та два Ту-22, що підірвали на аеродромі. Чомусь оперативні командування майже щодня повідомляють про знищення засобів ППО, а у щоденному ранковому загальному зведенні Генштабу це відображення не знаходить.
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09.10.2022 10:46 Ответить
Нанесен удар по вражеской ПВО в Баштанском районе
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09.10.2022 10:53 Ответить
601 пілотуємий пєпєлац ))
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09.10.2022 10:46 Ответить
501
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09.10.2022 13:56 Ответить
Сорі, опечатався ))
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09.10.2022 14:53 Ответить
Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и вертолет
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09.10.2022 10:48 Ответить
Они в нем летели.
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09.10.2022 11:49 Ответить
а сколько раненых в день???
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09.10.2022 12:41 Ответить
На днях 2500 танков.
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09.10.2022 12:07 Ответить
 
 