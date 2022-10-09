Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62,5 тис. осіб, 266 літаків, 235 гелікоптерів, 2486 танків, 1477 артсистем, 5133 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 500 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
танків - 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин - 5133 (+22) од,
артилерійських систем - 1477 (+18) од,
РСЗВ - 348 (+3) од,
засоби ППО - 180 (+0) од,
літаків - 266 (+0) од,
гелікоптерів - 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1086 (+7),
крилаті ракети - 247 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3890 (+15) од,
спеціальна техніка - 136 (+0).
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