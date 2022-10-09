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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62,5 тис. осіб, 266 літаків, 235 гелікоптерів, 2486 танків, 1477 артсистем, 5133 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 62 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,

танків - 2486 (+14) од,

бойових броньованих машин - 5133 (+22) од,

артилерійських систем - 1477 (+18) од,

РСЗВ - 348 (+3) од,

засоби ППО - 180 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 235 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1086 (+7),

крилаті ракети - 247 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3890 (+15) од,

спеціальна техніка - 136 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 62,5 тис. осіб, 266 літаків, 235 гелікоптерів, 2486 танків, 1477 артсистем, 5133 броньованих машини 01

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) знищення (7175) техніка (1824) втрати (4392)


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Топ коментарі
+15
2-3 дні і мінус БТГ лишайних роzіян
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09.10.2022 10:37
+14
Ох, 18 арты, очень мощно! И танков не мало. В общем все идёт по плану.
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09.10.2022 10:38
+12
Радує кількість знищенної арти.
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09.10.2022 10:44
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Багато. Але це ще не всі утилізовані
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09.10.2022 10:36 Відповісти
в день по 300 ..400...500 утилізують...таке враження шо орда нескінченна...плюс до того техніка...не говорю вже про так званих "експертів" які з початку повномасштабної війни постійно заспокоюють,що зброя закінчується..снаряди закінчуються..ракети закінчуються...техніка закінчується
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09.10.2022 10:42 Відповісти
Якщо ще з пів року в такому темпі то буде по кацапах
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09.10.2022 10:48 Відповісти
надіюсь що скоріше..рашка однозначно програла війну ,генералітет та і офіцери меншого рангу знає проце ,але сцить сказати то пуйлові..вони бояться що з ними і їх сімями розбереться ФСБ якимось "новичком".
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09.10.2022 10:52 Відповісти
2-3 дні і мінус БТГ лишайних роzіян
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09.10.2022 10:37 Відповісти
Ох, 18 арты, очень мощно! И танков не мало. В общем все идёт по плану.
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09.10.2022 10:38 Відповісти
Утилізація іде за планом, так тримати!
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09.10.2022 10:41 Відповісти
И это мы ещё и не начинали а ***** уже в ауте вместе с алкоголичкой и боброедкой.
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09.10.2022 10:41 Відповісти
Радує кількість знищенної арти.
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09.10.2022 10:44 Відповісти
Варто було б зарахувати й цистерни, що згоріли на мосту, та два Ту-22, що підірвали на аеродромі. Чомусь оперативні командування майже щодня повідомляють про знищення засобів ППО, а у щоденному ранковому загальному зведенні Генштабу це відображення не знаходить.
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09.10.2022 10:46 Відповісти
Нанесен удар по вражеской ПВО в Баштанском районе
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09.10.2022 10:53 Відповісти
601 пілотуємий пєпєлац ))
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09.10.2022 10:46 Відповісти
501
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09.10.2022 13:56 Відповісти
Сорі, опечатався ))
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09.10.2022 14:53 Відповісти
Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и вертолет
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09.10.2022 10:48 Відповісти
Они в нем летели.
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09.10.2022 11:49 Відповісти
а сколько раненых в день???
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09.10.2022 12:41 Відповісти
На днях 2500 танков.
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09.10.2022 12:07 Відповісти
 
 