ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении, - ОК "Південь"

ВСУ продолжают вести активные бои на Херсонском направлении и закрепляются на уже деоккупированных территориях.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала активных действий и по состоянию на сегодняшний день свобождено свыше 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку в населенных пунктах еще эсть оставленные оккупантами сюрпризы", – рассказала она.

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