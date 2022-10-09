ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении, - ОК "Південь"
ВСУ продолжают вести активные бои на Херсонском направлении и закрепляются на уже деоккупированных территориях.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала активных действий и по состоянию на сегодняшний день свобождено свыше 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку в населенных пунктах еще эсть оставленные оккупантами сюрпризы", – рассказала она.
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Вони все по чуткам малюють, коли чутки виявились неправдою, то перемальовують.
Дудчани та Тернові Поди і не були під нами.