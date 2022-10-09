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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении, - ОК "Південь"

зсу

ВСУ продолжают вести активные бои на Херсонском направлении и закрепляются на уже деоккупированных территориях.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала активных действий и по состоянию на сегодняшний день  свобождено свыше 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку в населенных пунктах еще эсть оставленные оккупантами сюрпризы", – рассказала она.

Смотрите также: ВСУ освободили Шевченковку на Херсонщине, - ОВА. ВИДЕО

Автор: 

освобождение (565) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+8
Украинцы вероломно стали защищать свою страну
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09.10.2022 13:22
+8
Яка ціна цього "визволення"? Га, зебіли? Дешевше вийшло, наж готуватись до війни?
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09.10.2022 13:50
+5
Не були,,це помилка комунікації. Дудчани так і новини трохи нижче Дудчани чекають,але там орки закріпилися,хоч є і позитив. З негативного,то це здано Зайцеве, а також одна хата окупована в Первомайське. Зато перед Сватове звільнили село.
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09.10.2022 13:33
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Вчора Тернові поди були позначені як звільнені, сьогодні знов як окуповані...блд...орки чинять спротив...
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09.10.2022 13:16 Ответить
Не були,,це помилка комунікації. Дудчани так і новини трохи нижче Дудчани чекають,але там орки закріпилися,хоч є і позитив. З негативного,то це здано Зайцеве, а також одна хата окупована в Первомайське. Зато перед Сватове звільнили село.
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09.10.2022 13:33 Ответить
чому я повинен спряняти Ваш аргумент, при наявності https://deepstatemap.live/#11.5/46.8515/32.4648 та дінаміки яку я споглядав? Тим більш в статті мова іде про південь, а не взагалі...До чого тут Сватово і Зайцево?
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09.10.2022 13:57 Ответить
Ви реально думаєте що ті всі карти 100% правильні?
Вони все по чуткам малюють, коли чутки виявились неправдою, то перемальовують.
Дудчани та Тернові Поди і не були під нами.
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09.10.2022 14:02 Ответить
О Терновых Подах ещё вчера была информация в сми ,что их освободили и на карте они так обозначались ,а сегодня уже опяять оккупированы.Видать к оркам подкрепление из "необученных " мобиков подоспело к "запертой "на правом берегу группировке противника ,которая отрезана от снабжения😒
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09.10.2022 14:09 Ответить
Перед тим як відкрити карту іде слово Прочитати. Так прочитайте від сьогодні про південь. Дудчани також одне крило під запитанням. Карта запізнює і не дає повної інформації, хорошого дня
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09.10.2022 14:40 Ответить
Там даже больше нп обозначенных как с неизвестным статусом в серой зоне вчера таких как Брускинское ,Костромка,Садок ,Ищенка сегодня уже обозначены опять как оккупированные противником
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09.10.2022 14:02 Ответить
Дудчани були по карті вільні,а тепер є язик з невідомим статусом. Зранку написали,що проблеми з комунікацією, що визиває багато інших питань. Я помітила,що інформація іде також з русру, а там ці села були в зоні невияснено
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09.10.2022 14:46 Ответить
Ну, это квадрат 34х34 км, и то лучше чем ничего..
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09.10.2022 14:11 Ответить
На розмінування посилати захоплених гобленів і орків.
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09.10.2022 13:17 Ответить
Украинцы вероломно стали защищать свою страну
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09.10.2022 13:22 Ответить
Не, то кацапы стали вероломно огребать звездюлей.
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09.10.2022 13:47 Ответить
Что, Дудчаны снова под орками?
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09.10.2022 13:47 Ответить
начебто до дамби посунулась лінія https://deepstatemap.live/#12/47.1869/33.6549 https://deepstatemap.live/#12/47.1869/33.6549

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09.10.2022 13:59 Ответить
Карта пока показывает что нет .Они обозначены как освобождённые ,а вот дальше за Дудчанами нп Саблуковка и Качкаровка ,которые позавчера обозначались как с неизвестным статусом вчера уже снова закрашены как занятые врагом
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09.10.2022 14:05 Ответить
Яка ціна цього "визволення"? Га, зебіли? Дешевше вийшло, наж готуватись до війни?
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09.10.2022 13:50 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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09.10.2022 13:53 Ответить
 
 