ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонському напрямку та закріплюються на вже деокупованих територіях.
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.
Топ коментарі
+8 Nov
показати весь коментар09.10.2022 13:22
+8 Папєрєднік
показати весь коментар09.10.2022 13:50
+5 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар09.10.2022 13:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони все по чуткам малюють, коли чутки виявились неправдою, то перемальовують.
Дудчани та Тернові Поди і не були під нами.