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ЗСУ визволили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

зсу

ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонському напрямку та закріплюються на вже деокупованих територіях.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ. 

"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили село Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

визволення (564) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+8
Украинцы вероломно стали защищать свою страну
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09.10.2022 13:22
+8
Яка ціна цього "визволення"? Га, зебіли? Дешевше вийшло, наж готуватись до війни?
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09.10.2022 13:50
+5
Не були,,це помилка комунікації. Дудчани так і новини трохи нижче Дудчани чекають,але там орки закріпилися,хоч є і позитив. З негативного,то це здано Зайцеве, а також одна хата окупована в Первомайське. Зато перед Сватове звільнили село.
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09.10.2022 13:33
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Вчора Тернові поди були позначені як звільнені, сьогодні знов як окуповані...блд...орки чинять спротив...
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09.10.2022 13:16 Відповісти
Не були,,це помилка комунікації. Дудчани так і новини трохи нижче Дудчани чекають,але там орки закріпилися,хоч є і позитив. З негативного,то це здано Зайцеве, а також одна хата окупована в Первомайське. Зато перед Сватове звільнили село.
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09.10.2022 13:33 Відповісти
чому я повинен спряняти Ваш аргумент, при наявності https://deepstatemap.live/#11.5/46.8515/32.4648 та дінаміки яку я споглядав? Тим більш в статті мова іде про південь, а не взагалі...До чого тут Сватово і Зайцево?
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09.10.2022 13:57 Відповісти
Ви реально думаєте що ті всі карти 100% правильні?
Вони все по чуткам малюють, коли чутки виявились неправдою, то перемальовують.
Дудчани та Тернові Поди і не були під нами.
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09.10.2022 14:02 Відповісти
О Терновых Подах ещё вчера была информация в сми ,что их освободили и на карте они так обозначались ,а сегодня уже опяять оккупированы.Видать к оркам подкрепление из "необученных " мобиков подоспело к "запертой "на правом берегу группировке противника ,которая отрезана от снабжения😒
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09.10.2022 14:09 Відповісти
Перед тим як відкрити карту іде слово Прочитати. Так прочитайте від сьогодні про південь. Дудчани також одне крило під запитанням. Карта запізнює і не дає повної інформації, хорошого дня
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09.10.2022 14:40 Відповісти
Там даже больше нп обозначенных как с неизвестным статусом в серой зоне вчера таких как Брускинское ,Костромка,Садок ,Ищенка сегодня уже обозначены опять как оккупированные противником
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09.10.2022 14:02 Відповісти
Дудчани були по карті вільні,а тепер є язик з невідомим статусом. Зранку написали,що проблеми з комунікацією, що визиває багато інших питань. Я помітила,що інформація іде також з русру, а там ці села були в зоні невияснено
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09.10.2022 14:46 Відповісти
Ну, это квадрат 34х34 км, и то лучше чем ничего..
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09.10.2022 14:11 Відповісти
На розмінування посилати захоплених гобленів і орків.
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09.10.2022 13:17 Відповісти
Украинцы вероломно стали защищать свою страну
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09.10.2022 13:22 Відповісти
Не, то кацапы стали вероломно огребать звездюлей.
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09.10.2022 13:47 Відповісти
Что, Дудчаны снова под орками?
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09.10.2022 13:47 Відповісти
начебто до дамби посунулась лінія https://deepstatemap.live/#12/47.1869/33.6549 https://deepstatemap.live/#12/47.1869/33.6549

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09.10.2022 13:59 Відповісти
Карта пока показывает что нет .Они обозначены как освобождённые ,а вот дальше за Дудчанами нп Саблуковка и Качкаровка ,которые позавчера обозначались как с неизвестным статусом вчера уже снова закрашены как занятые врагом
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09.10.2022 14:05 Відповісти
Яка ціна цього "визволення"? Га, зебіли? Дешевше вийшло, наж готуватись до війни?
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09.10.2022 13:50 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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09.10.2022 13:53 Відповісти
 
 