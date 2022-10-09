РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4796 посетителей онлайн
Новости Война
21 842 65

Путин собирает завтра заседание Совбеза РФ

путін

Завтра, 10 октября, президент России Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ.

Об этом РИА-Новости сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, отметил Песков.

Читайте также: Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост

Автор: 

Песков Дмитрий (1858) путин владимир (31225) россия (95418)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Щоб ти здох до вечора.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:23
+29
Любой организм пожирает себя когда его прекращают кормить. Сначала он сжирает отложившиеся жировые запасы, потом начинает пожирать жизненно важные ресурсы. До тех пор пока рашистов будет подкармливать запад, этот организм будет существовать и вредить всему миру.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:26
+24
Хотілось би почути: Я устал, я ухожу ... )
показать весь комментарий
09.10.2022 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотілось би почути: Я устал, я ухожу ... )
показать весь комментарий
09.10.2022 15:21 Ответить
Апиридил
показать весь комментарий
09.10.2022 15:22 Ответить
або "Караул устал"...
показать весь комментарий
09.10.2022 15:35 Ответить
...генштаб рашки "устал"
показать весь комментарий
09.10.2022 17:16 Ответить
хлопцы, атакамсами достанете? Ведь чудова можливість.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:55 Ответить
Можливість чудова, на жаль атакамсів поки нема ...
показать весь комментарий
09.10.2022 16:56 Ответить
Капитулировать ***** пора.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:22 Ответить
А может тавой, как герой с гранатой на танк и будет скрепное *****, мда...
показать весь комментарий
09.10.2022 15:26 Ответить
Да и х у й с ним!
показать весь комментарий
09.10.2022 15:22 Ответить
Лиман, вычеркиваем ...
показать весь комментарий
09.10.2022 15:22 Ответить
zapišut v kanstetuciji naraZZiji - četvertj oblasti xersonskoj... četvertj zaporožskoj...
показать весь комментарий
09.10.2022 16:57 Ответить
Щоб ти здох до вечора.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:23 Ответить
Можна і раніше
показать весь комментарий
09.10.2022 15:49 Ответить
тема...
взрываем вторую полосу моста или нет
как бы начать переговоры с Украиной ведя войну
угрожаем атомной бомбой как бы самим в пендель не дали
Шойгу поц но он свой оленевод
Тик Ток Гондона назначит в МО а как встретят это россияне
Что быстрее пуля в лоб или таблетка цианида
Шо бы еще взорвать в России обвинив в этом Украину США НАТО Запад..
Если объявим всеобщую мобилизацию сколько убежит есче из России 50% 80% 145 %???
показать весь комментарий
09.10.2022 15:24 Ответить
Крымский мост - это вам не ешак. Ешака за три рубля не купишь
показать весь комментарий
09.10.2022 15:24 Ответить
сакральна скрепа вискочила із народца
показать весь комментарий
09.10.2022 17:18 Ответить
И патерялась
показать весь комментарий
09.10.2022 17:22 Ответить
Любой организм пожирает себя когда его прекращают кормить. Сначала он сжирает отложившиеся жировые запасы, потом начинает пожирать жизненно важные ресурсы. До тех пор пока рашистов будет подкармливать запад, этот организм будет существовать и вредить всему миру.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:26 Ответить
так..буде на рахунок моста отвєтку придумувати
показать весь комментарий
09.10.2022 15:27 Ответить
Будут пугать и гордится успехами. Аналоговонетный мост стал только лучше после взрыва!
показать весь комментарий
09.10.2022 15:28 Ответить
Мені як то пох що він там збирає ...Скоро ягель та жолуді будуть збирать.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:29 Ответить
і валєжнік! а стірають вони і так в прорубі (див. Великий Устюг).
показать весь комментарий
09.10.2022 17:55 Ответить
Та я бачив, полоскальня називається ...
показать весь комментарий
09.10.2022 18:45 Ответить
Колективно будуть складати акт капітуляції?
показать весь комментарий
09.10.2022 15:29 Ответить
Воно падло ще живе? А я сподівався що після "мосту" його від власної люті на шматки розірвало.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:29 Ответить
якщо мавзолейної валізки поруч немає, - автором кримськомостового фаерворку міг бути і сам він... ключ для посилення терору проти України, проти обурених військових, проти татар в Криму, проти... да мало проти кого...
показать весь комментарий
09.10.2022 15:38 Ответить
Решил торжественно свой некролог подписать наверное.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:33 Ответить
і бульбофюрер сьогодні розпітушився, мабуть будуть оголошувати війну. Щоб захистити братній бульбостан бо на ніх готовєтся нападеніє.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:35 Ответить
ну шо, ненька Україна, будьмо петушандию додому повертаті? Lietuve ta Rusi, кожному своє.
показать весь комментарий
09.10.2022 17:05 Ответить
Лінію червону будуть відсувати ще далі?
показать весь комментарий
09.10.2022 15:38 Ответить
О каких красных линиях всё воют на болотах? Вы проиграли войну против Украины. Ваша армия оказалась разворованной помойкой. Ваши солдаты оказались садистами, убийцами, насильниками, мародерами, но не воинами. Ваш президент оказался больным ублюдком, фантастически
показать весь комментарий
09.10.2022 17:55 Ответить
и бездарным, который швырнул по своей прихоти вашу страну и ваше будущее в пропасть без дна. Нищая и вымирающая бензоколонка, изолированная от цивилизации, шаркающая лаптями по вшивым баракам, требует каких-то красных линий. . Ни денег, ни производств
показать весь комментарий
09.10.2022 17:58 Ответить
І що він нового може придумати?
Вже всі методи кгб-нквд він випробував.
Буде знову нас залякувать?
Наші бійці при наявності зброї дають їм так прикурить....з тих орків пір'я летить...
Не зупинятись,тиснути,накопичувати сили.
Народ та волонтери допомагають,
дякуємо їм🙏
показать весь комментарий
09.10.2022 15:39 Ответить
Не всі.
Совбэз вирішить всім могилізантам видати особисти ікони. Щоб кожен перед смертю вмів би займатися вручну коханням.
показать весь комментарий
09.10.2022 17:13 Ответить
він їх вже майже кожен день збирає.

не жилось дєду спокойно на старость, треба було війну устроїть.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:39 Ответить
Головой поехал
Самое плохое когда в стране диктатура и у вождя поехала крыша

Никто не может ему ответить только скинуть остается

Или грохнуть но это не просто
показать весь комментарий
09.10.2022 15:50 Ответить
надєють там його і грохнуть. хто грохне путіна, той стане новим президентом.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:40 Ответить
Кадирка його грохне і захопить владу. Овцейоп буде наступним президентом московіі.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:55 Ответить
и как враги вы не садитесь, вы все в вояки не годитесь. фанерный маршал вас всех отправит в преисподнюю
показать весь комментарий
09.10.2022 15:41 Ответить
він може сказати "припиняєм війну, виводим війська"

рускіє зглотнуть, як вони зглотнули і введення мобілізації.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:43 Ответить
Червоний карандаш НАТОчив???
показать весь комментарий
09.10.2022 15:43 Ответить
Будуть думати-гадати яку ще ескалацію вигадати. Іншого не вміють. Проте практично все вичерпано. Залишається ЯЗ та залучення Білорусі. Перше боязно та на відміну від головного вурдалака інші хочуть ще пожити. Друге -- треба бульбофюрера змусити.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:43 Ответить
Не знаю шо там в воспаленному мозгу .
показать весь комментарий
09.10.2022 15:44 Ответить
Сходняк блатных и опущенных.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:46 Ответить
А Медуза каже не про РНБО. Каже, дослівно, так: ***** "проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обычно в кремлевском графике такие заседания проходят по пятницам, но случаются и внеплановые". Тобто, не РНБО. Тільки "совещаніє"
показать весь комментарий
09.10.2022 15:47 Ответить
А это не одно и тоже?
показать весь комментарий
09.10.2022 15:54 Ответить
та, мабуть... Але точність в багатьох випадках має значення.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:02 Ответить
"Сходняк" "особливо замазаних" і тому вірних!
показать весь комментарий
09.10.2022 17:20 Ответить
А всего то нужно - один алмаз, растереть в пыль, один стакан воды, всё смешать и дать жаждущему выпить - это в традициях царско-королевских семей - и всё. Не нужен снайпер.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:47 Ответить
"...процедурна подія навколо загальнонаціональної фігури як фактор об'єднання..." (каннибалы собираются для жертвоприношения). правда, пока непонятно кого. Завтра станет яснее.
показать весь комментарий
09.10.2022 15:49 Ответить
шабаш тварей.. орки придумывают пакости а ***** всех повязать хочет кровью ответственности за общаковые решения.. тварь трусливая
показать весь комментарий
09.10.2022 15:55 Ответить
шо то не так з безпекою на кацапстані?
показать весь комментарий
09.10.2022 15:56 Ответить
скаже що використає ЯО
показать весь комментарий
09.10.2022 15:57 Ответить
своїх чмобіків позбирав би,
а то валяються тут скрізь і смердять
показать весь комментарий
09.10.2022 16:00 Ответить
В очередной раз этот ***..шный подонок и неудачник будет ядерными мудями бряцать. Параллельно активизировал все свои консервы на западе для заморозки положения. Как сихронно сейчас начали квакать трамп, меркель, маск, румынский министр и т.д.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:16 Ответить
явка всем строго с чемоданами
показать весь комментарий
09.10.2022 16:26 Ответить
..походу, чмо болотное поделится содержимым своего персонального чемодана со всеми потерпевшии присутствующими, чтобы не выделялись.. так им и надо
показать весь комментарий
09.10.2022 16:33 Ответить
Хоче розписати власні похорони ,бачив як це зробила КОРОЛЕВА! Але шавку поховають в підворотні сраного петребздюрга.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:42 Ответить
Сколько совбез не собирай, а войну ты про*бал, чмо несчастное
показать весь комментарий
09.10.2022 16:49 Ответить
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
показать весь комментарий
09.10.2022 17:23 Ответить
Повестка дня:мне утопиться или повеситься?
показать весь комментарий
09.10.2022 17:23 Ответить
Как там рейтинг, Чмоня? Как опрос фокус-групп насчет твоей способности руководить государством?

Тебя сдадут с потрохами практически все виды политических "элит" на России. И за совсем недорого.

Забавно смотреть на москалей и особенно на Наташей расеянских. Они гуляют и делают вид, что войны нет. Та прямо сегодня так и делают. Наташки не понимают, что совсем-совсем скоро будут ходить с тряпкой на голове, вкалывать на тяжелой работе на дому за бесплатно, и обслуживать своего мужа чеченца или узбека. Никогда не выйдут на улицу без сопровождения мужчины, никогда не посмотрят фильм, никогда не поедут за рулем автомобиля, будут читать только Коран. Готовьтесь, это вас ждет. На России не один миллион физически крепких, связанных тесными узами в тейпе (чеченцев) и в диаспоре (мигрантов). Они все с оружием, все борцухи, все готовы отдать жизнь ради вечного рая у Аллаха. Ваньки же поодиночке друг друга грызть будут, слабые, будут сдавать друг друга и будут вычищены по одному. Наташки, раздвигайте ножки. У вас нету возможности этого избежать. Зайдите в любой зал по борьбе и боксу и посмотрите на десятки бородатых ваххабитов, которые положат любое стадо русских Ваньков. Мусора же всегда служат тем и только тем, кто их платит. Кто мусору даёт получку, тот его и танцует. Мусор априори раб своего хозяина, они лишь примкнут к тем, кто будет им платить. Мусора вам не помогут, а будут держать за руки и ноги, пока кавказцы будут вас насиловать.
показать весь комментарий
09.10.2022 17:53 Ответить
<*********** :

1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.

ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:11 Ответить
Совет безопасности РФ 10.10.2022 решил, что наибольшую опасность для РФ представляет собой
временно узурпировавший должность Президента РФ В.В.Путин...
На том его и порешили.
показать весь комментарий
09.10.2022 20:30 Ответить
Будет просить разрешения ядрёну бонбу скинуть, падлюко?! Ему же надо всех замазать! Хотя кого там уже мазать-то после 24 февраля?..
показать весь комментарий
09.10.2022 22:45 Ответить
 
 