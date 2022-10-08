Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Цензор.НЕТ.
Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.
"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.
Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Теперь понятно, кто взорвал.
Кто « хароший» и кому будет поручено охранять.
А кто- плахой и про$рал это дело. Это «военные».