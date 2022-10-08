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Новости Война
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Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост

крим,кримський,міст

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, где утром 8 октября произошел взрыв.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

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"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

Крым (26373) путин владимир (31225) ФСБ (1935) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+52
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08.10.2022 20:42
+38
А до сих пор что не защищали? И фольгой его обкладывали и баржи вокруг с секретными треугольными отражателями обставили
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08.10.2022 20:36
+31
Бумажка от ху.ла на остановит бавовну.
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08.10.2022 20:35
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08.10.2022 21:40 Ответить
Так вот для чего все это) чтобы под крыло ФСБ передать потоки
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08.10.2022 21:45 Ответить
Ну да! Нащо імпотентам член, відрубати його самому собі! Бо все рівно не працює, але вже виростити новий не має ні часу ,ні грошів,ось у чому печалька.
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08.10.2022 21:48 Ответить
СПЫЗНЫВВЯ БЯТЕНЬКО ********** СПЫВЗНЫВСЯ!!!
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08.10.2022 21:46 Ответить
А прольоти мосту з опорами мають не жорстке з'єднання, а на шарнірних опорах... Якщо по ньому добре бити, то буде сипатись, як картковий будинок - цілими секціями. Державні нагороди від України треба видати проектантам кримського мосту і всім хто займався його будівництвом. Або завдання на проектування не передбачало таких ситуацій... Тоді четвертують тих хто ставив задачу...
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08.10.2022 22:36 Ответить
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08.10.2022 22:43 Ответить
Так все по-домашнему....
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09.10.2022 05:05 Ответить
ФСБ может только бабла настричь с тех кто выезжает.
Охранятели нашлись.
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08.10.2022 23:22 Ответить
Та да, ФСБ кісками ляже . Новий анекдот!
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08.10.2022 23:57 Ответить
Догонят и ещё раз охранят.
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09.10.2022 00:06 Ответить
Мост уже всё ,,,
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09.10.2022 00:53 Ответить
ФСБ взрывает Россию.

Теперь понятно, кто взорвал.

Кто « хароший» и кому будет поручено охранять.

А кто- плахой и про$рал это дело. Это «военные».
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09.10.2022 02:17 Ответить
...гбня и раньше охраняли...Жги быдлонасекомышей с болот мацковии. БОГ увидит крупней боезапас пришлет
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09.10.2022 08:22 Ответить
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