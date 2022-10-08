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Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст

крим,кримський,міст

Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці 8 жовтня стався вибух.

Про це пише Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

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"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - йдеться в указі.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14135) путін володимир (23773) ФСБ (1449) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+52
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08.10.2022 20:42
+38
А до сих пор что не защищали? И фольгой его обкладывали и баржи вокруг с секретными треугольными отражателями обставили
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08.10.2022 20:36
+31
Бумажка от ху.ла на остановит бавовну.
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08.10.2022 20:35
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08.10.2022 21:40 Відповісти
Так вот для чего все это) чтобы под крыло ФСБ передать потоки
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08.10.2022 21:45 Відповісти
Ну да! Нащо імпотентам член, відрубати його самому собі! Бо все рівно не працює, але вже виростити новий не має ні часу ,ні грошів,ось у чому печалька.
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08.10.2022 21:48 Відповісти
СПЫЗНЫВВЯ БЯТЕНЬКО ********** СПЫВЗНЫВСЯ!!!
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08.10.2022 21:46 Відповісти
А прольоти мосту з опорами мають не жорстке з'єднання, а на шарнірних опорах... Якщо по ньому добре бити, то буде сипатись, як картковий будинок - цілими секціями. Державні нагороди від України треба видати проектантам кримського мосту і всім хто займався його будівництвом. Або завдання на проектування не передбачало таких ситуацій... Тоді четвертують тих хто ставив задачу...
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08.10.2022 22:36 Відповісти
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08.10.2022 22:43 Відповісти
Так все по-домашнему....
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09.10.2022 05:05 Відповісти
ФСБ может только бабла настричь с тех кто выезжает.
Охранятели нашлись.
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08.10.2022 23:22 Відповісти
Та да, ФСБ кісками ляже . Новий анекдот!
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08.10.2022 23:57 Відповісти
Догонят и ещё раз охранят.
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09.10.2022 00:06 Відповісти
Мост уже всё ,,,
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09.10.2022 00:53 Відповісти
ФСБ взрывает Россию.

Теперь понятно, кто взорвал.

Кто « хароший» и кому будет поручено охранять.

А кто- плахой и про$рал это дело. Это «военные».
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09.10.2022 02:17 Відповісти
...гбня и раньше охраняли...Жги быдлонасекомышей с болот мацковии. БОГ увидит крупней боезапас пришлет
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09.10.2022 08:22 Відповісти
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