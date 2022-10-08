Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст
Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо захисту незаконно збудованого Кримського мосту, де вранці 8 жовтня стався вибух.
Про це пише Інтерфакс із посиланням на пресслужбу Кремля, передає Цензор.НЕТ.
Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.
"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - йдеться в указі.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Охранятели нашлись.
Теперь понятно, кто взорвал.
Кто « хароший» и кому будет поручено охранять.
А кто- плахой и про$рал это дело. Это «военные».