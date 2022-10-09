Путін збирає завтра засідання Радбезу РФ
Завтра, 10 жовтня, президент Росії Володимир Путін проведе засідання Радбезу РФ.
Про це РИА-Новости повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
Путін у понеділок проведе нараду з членами Ради безпеки, зазначив Пєсков.
Топ коментарі
+40 Petrov Viktor
показати весь коментар09.10.2022 15:23
+29 Виктор Дийнега
показати весь коментар09.10.2022 15:26
+24 Qq Qqq #455433
показати весь коментар09.10.2022 15:21
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взрываем вторую полосу моста или нет
как бы начать переговоры с Украиной ведя войну
угрожаем атомной бомбой как бы самим в пендель не дали
Шойгу поц но он свой оленевод
Тик Ток Гондона назначит в МО а как встретят это россияне
Что быстрее пуля в лоб или таблетка цианида
Шо бы еще взорвать в России обвинив в этом Украину США НАТО Запад..
Если объявим всеобщую мобилизацию сколько убежит есче из России 50% 80% 145 %???
Вже всі методи кгб-нквд він випробував.
Буде знову нас залякувать?
Наші бійці при наявності зброї дають їм так прикурить....з тих орків пір'я летить...
Не зупинятись,тиснути,накопичувати сили.
Народ та волонтери допомагають,
дякуємо їм🙏
Совбэз вирішить всім могилізантам видати особисти ікони. Щоб кожен перед смертю вмів би займатися вручну коханням.
не жилось дєду спокойно на старость, треба було війну устроїть.
Самое плохое когда в стране диктатура и у вождя поехала крыша
Никто не может ему ответить только скинуть остается
Или грохнуть но это не просто
рускіє зглотнуть, як вони зглотнули і введення мобілізації.
а то валяються тут скрізь і смердять
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
Тебя сдадут с потрохами практически все виды политических "элит" на России. И за совсем недорого.
Забавно смотреть на москалей и особенно на Наташей расеянских. Они гуляют и делают вид, что войны нет. Та прямо сегодня так и делают. Наташки не понимают, что совсем-совсем скоро будут ходить с тряпкой на голове, вкалывать на тяжелой работе на дому за бесплатно, и обслуживать своего мужа чеченца или узбека. Никогда не выйдут на улицу без сопровождения мужчины, никогда не посмотрят фильм, никогда не поедут за рулем автомобиля, будут читать только Коран. Готовьтесь, это вас ждет. На России не один миллион физически крепких, связанных тесными узами в тейпе (чеченцев) и в диаспоре (мигрантов). Они все с оружием, все борцухи, все готовы отдать жизнь ради вечного рая у Аллаха. Ваньки же поодиночке друг друга грызть будут, слабые, будут сдавать друг друга и будут вычищены по одному. Наташки, раздвигайте ножки. У вас нету возможности этого избежать. Зайдите в любой зал по борьбе и боксу и посмотрите на десятки бородатых ваххабитов, которые положат любое стадо русских Ваньков. Мусора же всегда служат тем и только тем, кто их платит. Кто мусору даёт получку, тот его и танцует. Мусор априори раб своего хозяина, они лишь примкнут к тем, кто будет им платить. Мусора вам не помогут, а будут держать за руки и ноги, пока кавказцы будут вас насиловать.
1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
временно узурпировавший должность Президента РФ В.В.Путин...
На том его и порешили.