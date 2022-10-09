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Путін збирає завтра засідання Радбезу РФ

путін

Завтра, 10 жовтня, президент Росії Володимир Путін проведе засідання Радбезу РФ.

Про це РИА-Новости повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

Путін у понеділок проведе нараду з членами Ради безпеки, зазначив Пєсков.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1610) путін володимир (23773) росія (65007)


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Топ коментарі
+40
Щоб ти здох до вечора.
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09.10.2022 15:23
+29
Любой организм пожирает себя когда его прекращают кормить. Сначала он сжирает отложившиеся жировые запасы, потом начинает пожирать жизненно важные ресурсы. До тех пор пока рашистов будет подкармливать запад, этот организм будет существовать и вредить всему миру.
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09.10.2022 15:26
+24
Хотілось би почути: Я устал, я ухожу ... )
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09.10.2022 15:21
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Хотілось би почути: Я устал, я ухожу ... )
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09.10.2022 15:21 Відповісти
Апиридил
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09.10.2022 15:22 Відповісти
або "Караул устал"...
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09.10.2022 15:35 Відповісти
...генштаб рашки "устал"
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09.10.2022 17:16 Відповісти
хлопцы, атакамсами достанете? Ведь чудова можливість.
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09.10.2022 16:55 Відповісти
Можливість чудова, на жаль атакамсів поки нема ...
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09.10.2022 16:56 Відповісти
Капитулировать ***** пора.
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09.10.2022 15:22 Відповісти
А может тавой, как герой с гранатой на танк и будет скрепное *****, мда...
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09.10.2022 15:26 Відповісти
Да и х у й с ним!
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09.10.2022 15:22 Відповісти
Лиман, вычеркиваем ...
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09.10.2022 15:22 Відповісти
zapišut v kanstetuciji naraZZiji - četvertj oblasti xersonskoj... četvertj zaporožskoj...
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09.10.2022 16:57 Відповісти
Щоб ти здох до вечора.
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09.10.2022 15:23 Відповісти
Можна і раніше
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09.10.2022 15:49 Відповісти
тема...
взрываем вторую полосу моста или нет
как бы начать переговоры с Украиной ведя войну
угрожаем атомной бомбой как бы самим в пендель не дали
Шойгу поц но он свой оленевод
Тик Ток Гондона назначит в МО а как встретят это россияне
Что быстрее пуля в лоб или таблетка цианида
Шо бы еще взорвать в России обвинив в этом Украину США НАТО Запад..
Если объявим всеобщую мобилизацию сколько убежит есче из России 50% 80% 145 %???
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09.10.2022 15:24 Відповісти
Крымский мост - это вам не ешак. Ешака за три рубля не купишь
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09.10.2022 15:24 Відповісти
сакральна скрепа вискочила із народца
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09.10.2022 17:18 Відповісти
И патерялась
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09.10.2022 17:22 Відповісти
Любой организм пожирает себя когда его прекращают кормить. Сначала он сжирает отложившиеся жировые запасы, потом начинает пожирать жизненно важные ресурсы. До тех пор пока рашистов будет подкармливать запад, этот организм будет существовать и вредить всему миру.
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09.10.2022 15:26 Відповісти
так..буде на рахунок моста отвєтку придумувати
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09.10.2022 15:27 Відповісти
Будут пугать и гордится успехами. Аналоговонетный мост стал только лучше после взрыва!
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09.10.2022 15:28 Відповісти
Мені як то пох що він там збирає ...Скоро ягель та жолуді будуть збирать.
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09.10.2022 15:29 Відповісти
і валєжнік! а стірають вони і так в прорубі (див. Великий Устюг).
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09.10.2022 17:55 Відповісти
Та я бачив, полоскальня називається ...
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09.10.2022 18:45 Відповісти
Колективно будуть складати акт капітуляції?
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09.10.2022 15:29 Відповісти
Воно падло ще живе? А я сподівався що після "мосту" його від власної люті на шматки розірвало.
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09.10.2022 15:29 Відповісти
якщо мавзолейної валізки поруч немає, - автором кримськомостового фаерворку міг бути і сам він... ключ для посилення терору проти України, проти обурених військових, проти татар в Криму, проти... да мало проти кого...
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09.10.2022 15:38 Відповісти
Решил торжественно свой некролог подписать наверное.
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09.10.2022 15:33 Відповісти
і бульбофюрер сьогодні розпітушився, мабуть будуть оголошувати війну. Щоб захистити братній бульбостан бо на ніх готовєтся нападеніє.
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09.10.2022 15:35 Відповісти
ну шо, ненька Україна, будьмо петушандию додому повертаті? Lietuve ta Rusi, кожному своє.
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09.10.2022 17:05 Відповісти
Лінію червону будуть відсувати ще далі?
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09.10.2022 15:38 Відповісти
О каких красных линиях всё воют на болотах? Вы проиграли войну против Украины. Ваша армия оказалась разворованной помойкой. Ваши солдаты оказались садистами, убийцами, насильниками, мародерами, но не воинами. Ваш президент оказался больным ублюдком, фантастически
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09.10.2022 17:55 Відповісти
и бездарным, который швырнул по своей прихоти вашу страну и ваше будущее в пропасть без дна. Нищая и вымирающая бензоколонка, изолированная от цивилизации, шаркающая лаптями по вшивым баракам, требует каких-то красных линий. . Ни денег, ни производств
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09.10.2022 17:58 Відповісти
І що він нового може придумати?
Вже всі методи кгб-нквд він випробував.
Буде знову нас залякувать?
Наші бійці при наявності зброї дають їм так прикурить....з тих орків пір'я летить...
Не зупинятись,тиснути,накопичувати сили.
Народ та волонтери допомагають,
дякуємо їм🙏
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09.10.2022 15:39 Відповісти
Не всі.
Совбэз вирішить всім могилізантам видати особисти ікони. Щоб кожен перед смертю вмів би займатися вручну коханням.
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09.10.2022 17:13 Відповісти
він їх вже майже кожен день збирає.

не жилось дєду спокойно на старость, треба було війну устроїть.
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09.10.2022 15:39 Відповісти
Головой поехал
Самое плохое когда в стране диктатура и у вождя поехала крыша

Никто не может ему ответить только скинуть остается

Или грохнуть но это не просто
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09.10.2022 15:50 Відповісти
надєють там його і грохнуть. хто грохне путіна, той стане новим президентом.
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09.10.2022 15:40 Відповісти
Кадирка його грохне і захопить владу. Овцейоп буде наступним президентом московіі.
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09.10.2022 16:55 Відповісти
и как враги вы не садитесь, вы все в вояки не годитесь. фанерный маршал вас всех отправит в преисподнюю
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09.10.2022 15:41 Відповісти
він може сказати "припиняєм війну, виводим війська"

рускіє зглотнуть, як вони зглотнули і введення мобілізації.
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09.10.2022 15:43 Відповісти
Червоний карандаш НАТОчив???
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09.10.2022 15:43 Відповісти
Будуть думати-гадати яку ще ескалацію вигадати. Іншого не вміють. Проте практично все вичерпано. Залишається ЯЗ та залучення Білорусі. Перше боязно та на відміну від головного вурдалака інші хочуть ще пожити. Друге -- треба бульбофюрера змусити.
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09.10.2022 15:43 Відповісти
Не знаю шо там в воспаленному мозгу .
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09.10.2022 15:44 Відповісти
Сходняк блатных и опущенных.
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09.10.2022 15:46 Відповісти
А Медуза каже не про РНБО. Каже, дослівно, так: ***** "проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обычно в кремлевском графике такие заседания проходят по пятницам, но случаются и внеплановые". Тобто, не РНБО. Тільки "совещаніє"
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09.10.2022 15:47 Відповісти
А это не одно и тоже?
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09.10.2022 15:54 Відповісти
та, мабуть... Але точність в багатьох випадках має значення.
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09.10.2022 16:02 Відповісти
"Сходняк" "особливо замазаних" і тому вірних!
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09.10.2022 17:20 Відповісти
А всего то нужно - один алмаз, растереть в пыль, один стакан воды, всё смешать и дать жаждущему выпить - это в традициях царско-королевских семей - и всё. Не нужен снайпер.
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09.10.2022 15:47 Відповісти
"...процедурна подія навколо загальнонаціональної фігури як фактор об'єднання..." (каннибалы собираются для жертвоприношения). правда, пока непонятно кого. Завтра станет яснее.
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09.10.2022 15:49 Відповісти
шабаш тварей.. орки придумывают пакости а ***** всех повязать хочет кровью ответственности за общаковые решения.. тварь трусливая
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09.10.2022 15:55 Відповісти
шо то не так з безпекою на кацапстані?
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09.10.2022 15:56 Відповісти
скаже що використає ЯО
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09.10.2022 15:57 Відповісти
своїх чмобіків позбирав би,
а то валяються тут скрізь і смердять
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09.10.2022 16:00 Відповісти
В очередной раз этот ***..шный подонок и неудачник будет ядерными мудями бряцать. Параллельно активизировал все свои консервы на западе для заморозки положения. Как сихронно сейчас начали квакать трамп, меркель, маск, румынский министр и т.д.
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09.10.2022 16:16 Відповісти
явка всем строго с чемоданами
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09.10.2022 16:26 Відповісти
..походу, чмо болотное поделится содержимым своего персонального чемодана со всеми потерпевшии присутствующими, чтобы не выделялись.. так им и надо
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09.10.2022 16:33 Відповісти
Хоче розписати власні похорони ,бачив як це зробила КОРОЛЕВА! Але шавку поховають в підворотні сраного петребздюрга.
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09.10.2022 16:42 Відповісти
Сколько совбез не собирай, а войну ты про*бал, чмо несчастное
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09.10.2022 16:49 Відповісти
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
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09.10.2022 17:23 Відповісти
Повестка дня:мне утопиться или повеситься?
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09.10.2022 17:23 Відповісти
Как там рейтинг, Чмоня? Как опрос фокус-групп насчет твоей способности руководить государством?

Тебя сдадут с потрохами практически все виды политических "элит" на России. И за совсем недорого.

Забавно смотреть на москалей и особенно на Наташей расеянских. Они гуляют и делают вид, что войны нет. Та прямо сегодня так и делают. Наташки не понимают, что совсем-совсем скоро будут ходить с тряпкой на голове, вкалывать на тяжелой работе на дому за бесплатно, и обслуживать своего мужа чеченца или узбека. Никогда не выйдут на улицу без сопровождения мужчины, никогда не посмотрят фильм, никогда не поедут за рулем автомобиля, будут читать только Коран. Готовьтесь, это вас ждет. На России не один миллион физически крепких, связанных тесными узами в тейпе (чеченцев) и в диаспоре (мигрантов). Они все с оружием, все борцухи, все готовы отдать жизнь ради вечного рая у Аллаха. Ваньки же поодиночке друг друга грызть будут, слабые, будут сдавать друг друга и будут вычищены по одному. Наташки, раздвигайте ножки. У вас нету возможности этого избежать. Зайдите в любой зал по борьбе и боксу и посмотрите на десятки бородатых ваххабитов, которые положат любое стадо русских Ваньков. Мусора же всегда служат тем и только тем, кто их платит. Кто мусору даёт получку, тот его и танцует. Мусор априори раб своего хозяина, они лишь примкнут к тем, кто будет им платить. Мусора вам не помогут, а будут держать за руки и ноги, пока кавказцы будут вас насиловать.
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09.10.2022 17:53 Відповісти
<*********** :

1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.

ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
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09.10.2022 19:11 Відповісти
Совет безопасности РФ 10.10.2022 решил, что наибольшую опасность для РФ представляет собой
временно узурпировавший должность Президента РФ В.В.Путин...
На том его и порешили.
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09.10.2022 20:30 Відповісти
Будет просить разрешения ядрёну бонбу скинуть, падлюко?! Ему же надо всех замазать! Хотя кого там уже мазать-то после 24 февраля?..
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09.10.2022 22:45 Відповісти
 
 