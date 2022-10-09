ВСУ освободили уже 7 населенных пунктов на Луганщине, - ОВА
В Луганской ОВА подтвердили освобождение из-под российской оккупации 7 населенных пунктов Луганщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Первой Вооруженные силы Украины освободили Грековку. Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", – говорится в сообщении.
В ОВА назвали следующие деоккупированные населенные пункты области:
- село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Надежда Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Андреевка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района.
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