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Новости Война
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ВСУ освободили уже 7 населенных пунктов на Луганщине, - ОВА

луганщина

В Луганской ОВА подтвердили освобождение из-под российской оккупации 7 населенных пунктов Луганщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Первой Вооруженные силы Украины освободили Грековку. Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", – говорится в сообщении.

Смотрите также: ВСУ освободили Стельмаховку на Луганщине, - ОВА. ФОТО

В ОВА назвали следующие деоккупированные населенные пункты области:

- село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Надежда Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Андреевка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района;
- село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской громады Сватовского района.

Автор: 

деоккупация (847) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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А Белогоровка?
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09.10.2022 15:31 Ответить
Яка? Їх дві
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09.10.2022 15:32 Ответить
Которую освободили под Лисичанском. Разве это не Луганская область?
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09.10.2022 15:33 Ответить
Про неї вже доповідали.
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09.10.2022 15:40 Ответить
Вільна,щасливий зелений колір
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09.10.2022 15:46 Ответить
Це від Сватово 10-15 км.
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09.10.2022 15:51 Ответить
вже чи вірніше ЩЕ?
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09.10.2022 15:59 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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09.10.2022 16:03 Ответить
А Макіївка? На схід від Греківки? Вона ж теж визволена.
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09.10.2022 17:08 Ответить
 
 