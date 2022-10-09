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ЗСУ визволили вже 7 населених пунктів на Луганщині, - ОВА

луганщина

У Луганській ОВА підтвардили визволення з-під російської окупації 7 населених пунктів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Першою Збройні Сили України визволили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили Стельмахівку на Луганщині, - ОВА. ФОТО

У ОВА назвали наступні деокуповані населені пункти області:

- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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А Белогоровка?
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09.10.2022 15:31 Відповісти
Яка? Їх дві
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09.10.2022 15:32 Відповісти
Которую освободили под Лисичанском. Разве это не Луганская область?
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09.10.2022 15:33 Відповісти
Про неї вже доповідали.
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09.10.2022 15:40 Відповісти
Вільна,щасливий зелений колір
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09.10.2022 15:46 Відповісти
Це від Сватово 10-15 км.
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09.10.2022 15:51 Відповісти
вже чи вірніше ЩЕ?
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09.10.2022 15:59 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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09.10.2022 16:03 Відповісти
А Макіївка? На схід від Греківки? Вона ж теж визволена.
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09.10.2022 17:08 Відповісти
 
 