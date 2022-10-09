ЗСУ визволили вже 7 населених пунктів на Луганщині, - ОВА

У Луганській ОВА підтвардили визволення з-під російської окупації 7 населених пунктів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Першою Збройні Сили України визволили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА назвали наступні деокуповані населені пункти області:

- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.