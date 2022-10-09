Пятиклассницу задержали в Москве из-за аватарки с желто-синими цветами

Десятилетнюю школьницу доставили в участок, а домой к ней пришли с обыском.

Об этом мать девочки рассказала российскому правозащитному проекту "ОВД-Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам женщины, утром 5 октября полиция приехала за 10-летней девочкой в ​​школу, откуда отвезли ее в отдел МВД. У пятиклассницы спрашивали, работает ли мама, чем она занимается, как в семье проводят досуг.

Мать в участок привезли отдельно. По словам матери, ее допрашивали в течение трех часов.

"На глазах у плачущего ребенка силовики грубо повели мать к выходу (из школы)", - пишет "ОВД-Инфо".

У женщины требовали объяснений, почему школьница выбрала на аватарку именно такую ​​картинку из интернета с таким сочетанием цветов. Силовики также смотрели переписку в ее телефоне и историю поиска на гаджетах.

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Также полицейские пришли домой к семье и, не предъявив никаких документов, начали копаться в постельном белье.

Основанием конфликта, как рассказывает женщина, стало то, что еще в конце сентября ее вызвали в школу, чтобы объяснила, почему дочь пропускает "Разговоры о важном" - патриотические внеурочные занятия, которые начались в этом учебном году. На встрече женщину спрашивали про аватарку дочери.

На следующий день матери сообщили, что поступила жалоба от отца одноклассника девочки, что якобы 10-летняя школьница опубликовала в чате опросы о мире и войне.

Как оказалось, после этого директор школы пожаловались в местное МВД и попросила "установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции", а также проверить условия, в которых он живет. Также директор призвала полицию "повлиять на воспитательную позицию" матери.

Инспектор по делам несовершеннолетних сообщила женщине, что их семью намерены поставить на профилактический учет.