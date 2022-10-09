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Новини
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П’ятикласницю затримали в Москві через аватарку з жовто-синіми квітами

полиция

Десятирічну школярку доправили до відділку, а додому до неї прийшли з обшуком.

Про це мати дівчинки розповіла російському правозахисному проєкту "ОВД-Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами жінки, вранці 5 жовтня поліція приїхала по 10-річну дівчинку до школи, звідки відвезли її до відділу МВС. У п'ятикласниці запитували, чи мама працює, чим вона займається, як в сім'ї проводять дозвілля.

Матір до відділку привезли окремо. За словами матері, її допитували протягом трьох годин.

"На очах у дитини, яка плаче, силовики грубо повели матір до виходу (зі школи)", - пише "ОВД-Інфо".

Читайте: 421 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 798 - поранені, - Офіс Генпрокурора

У жінки вимагали пояснень, чому школярка обрала на аватарку саме таку картинку з інтернету саме з таким поєднанням кольорів. Силовики також дивилися листування у її телефоні та історію пошуку на гаджетах.

Також поліцейські прийшли додому до сім'ї і, не пред'явивши жодних документів, почали "копатися" в постільній білизні.

Підгрунтям конфлікту, як розповідає жінка, стало те, що ще наприкінці вересня її викликали до школи, аби та пояснила, чому донька пропускає "Розмови про важливе" - патріотичні позаурочні заняття, які розпочалися цього навчального року. На зустрічі жінку питали про аватарку доньки.

Наступного дня матері повідомили, що надійшла скарга від батька однокласника дівчинки, що нібито 10-річна школярка опублікувала в чаті опитування про мир та війну.

Також читайте: У Чечні помер чоловік учасниці протестів проти мобілізації. Перед цим його змусили побити дружину, а сина відправили на війну, - правозахисники

Як виявилося, після цього директорка школи поскаржилися до місцевого МВС і попросила "встановити причинно-наслідкові зв'язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції", а також перевірити умови, в яких вона живе. Також директорка закликала поліцію "вплинути на виховну позицію" матері.

Інспекторка у справах неповнолітніх повідомила жінці, що їхню родину мають намір поставити на профілактичний облік.

Автор: 

діти (5054) репресії (1621) росія (65007)


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Топ коментарі
+42
скоро в этой орруэловской стране запретят синий и желтый цвета! ))))
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09.10.2022 15:44
+30
Ця дівчинка також відмовилася на уроці писати " письмо солдату на фронт " , достойна дитина достойної матері .Питання до нашої влади : можна їх забрати в Україну ? Скажені орки їх просто затероризують.
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09.10.2022 15:49
+29
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09.10.2022 15:59
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аватарка повинна мати колір
молі
..усе на моцовіі повинно бути сірим-сірим
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09.10.2022 15:44 Відповісти
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09.10.2022 15:59 Відповісти
Якщо ***** на хоботяру сяде синьо-жовта *********, то за кілька годин на розсосисії вже оголосять "глубокую скорбь и вяликий траур". Після моста воно ще й такого знущання не переживе
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09.10.2022 16:17 Відповісти
А якщо ще й на підсрачнику буде писюнесь у двоколорі, то що, петля чи "апоплексический удар"?
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09.10.2022 18:09 Відповісти
Анігіляція, мабуть
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09.10.2022 19:37 Відповісти
про крашені яйця... я нічого не напишу...
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09.10.2022 20:54 Відповісти
Не тільки сірим. Іще можна додати коричневих відтінків гімняної веселки.
💩💩💩
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09.10.2022 17:14 Відповісти
всех кто ездит на авто мотоциклах мотороллерах великах самокатах желтого цвета и синего и не дай Бог обоих сразу в каторгу на 25 лет на жеолезной дороге сигнализация есть синего цвета и желтого светофоры на дорогах желтого цвета дорожные знаки синего цвета корочка хзлебюа пшеничноого желтого цвета.. радугу также поймать и в каталажку... все поезда Ниджерландов они желто синего цвета арестовать и запретить флаг швеции вооб ще атомную бимбу кинуть надо... ЕВБАНУТАЯ СТРАНА ********** ПАРДОН ЗА НЕОЛОГИЗМЫ И НЕРЕВОДИМУЮ ИГРУ СЛОВ....
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09.10.2022 17:31 Відповісти
КАЛЕЙДОСКОП

(с) Марина Белоцерковская

КАЛЕЙДОСКОП

Жил калейдоскоп на свете -
Всем известный фантазер.
Он умел на радость детям
Смастерить любой узор.
Изумрудный цвет травы,
Цвет небесной синевы,
Ярко-алый цвет зари,
Цвет метели, цвет земли -
Все в себя по мере сил
Наш калейдоскоп вместил.

Но сказали в худсовете,
Повертев его в руках:
«Это ясно даже детям -
Вы напутали в цветах.
Черный цвет - пессимистично,
Белый - слишком романтично,
Изумрудный цвет - банально,
Голубой - сентиментально,
Красный очень режет глаз.
А вот серый - в самый раз!»

И решив, мол, служба службой,
За приказ приняв совет,
Наш калейдоскоп послушно
Все покрасил в серый цвет.
Стала серою трава,
Стала серой синева,
Стали серыми улыбки,
Стали серыми ошибки...

Но остался мир цветным:
Желтым, красным, голубым!
Не погасли краски вдруг -
Алы розы, зелен луг,
Сине море, черен хлеб...

Жаль, калейдоскоп ослеп!
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09.10.2022 22:39 Відповісти
скоро в этой орруэловской стране запретят синий и желтый цвета! ))))
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09.10.2022 15:44 Відповісти
вже
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09.10.2022 15:48 Відповісти
можуть прийти навіть зловісніші часи, коли заборонено буде святе - слово "буй" (ну... з натяком)...
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09.10.2022 15:48 Відповісти
Они ж уже оранжевый цвет запрещали, во времена Ющенко - требовали заменить где-то оранжевые скатерти на другие

Теперь синий с жёлтым.

Нужно только серый цвет везде оставить - цвет их беспросветной жизни.
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09.10.2022 16:26 Відповісти
Років з п"ять тому (а може й раніше) ГосДура винесла резолюцію про визнання поєднання голубого та жовтого кольорів "екстремістськими"
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09.10.2022 16:44 Відповісти
ta nebesnuju sinj načnut faneroj zakalačivatj... Jabonutnye, iognutyje, - ultra-********, karoče
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09.10.2022 22:59 Відповісти
37 год
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09.10.2022 15:45 Відповісти
психіатрична служба знову набирає оберти... такий собі сюр... коли лікарня діє в межах всієї країни, головлікар - рідкісний буйний, а всіх, кто не згоден з "правилами внутрішнього розпорядку", оголошують неповноцінними...
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09.10.2022 15:47 Відповісти
Звичайний фашизм!

Ні більше, ні меньше!
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09.10.2022 15:47 Відповісти


Вибачаюсь, маленьке уточнення - звичайний нацизм.
В чистому вигляді фашизм був тільки в Італії часів мусоліны, щось подібне до фашизму у фрнкістській Іспанії та салазарівській Португалії і ще в декількох країнах.

Називати нациків фашистами то вигадка совкових пропагандонів та істориків, бо дуже складно було пояснити навіть не освітченному пересічному совку, чому у нацистьської Німеччини червоний прапор, а правляча та "єдино правильна" партія має назву - "Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини".
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09.10.2022 19:48 Відповісти
Саме фашизм!

Бо окрім усього, є ще культ лідера нації, без якого країна розвалиться (і це таки станеться!), та й взагалі присутні практично https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0#:~:text=%D0%92%20%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%C2%BB%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC. всі ознаки фашистського режиму!
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09.10.2022 20:50 Відповісти


Шановний, Ви помиляєтесь.
З якого часу Вікі, тим більш расєйська є істиною в останній інстанції?
Там дуже, дуже коротко і тому ключі (совковому), чому я писав в попередньому коменті.
Почитайте щось більш наукове, фашизм і нацизм схожі явища, але суттєва різниця між ними все ж існує.
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10.10.2022 08:34 Відповісти
Без проблем! Знайдіть самі ознаки фашизму.
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10.10.2022 12:04 Відповісти
Правильніше - рашизм. Бо німецькі націонал-соціалісти таки дійсно провадили соціальну політику, по багатьох аспектах.
РФ-ія ж, натомість, вміэ тільки в тоталітаризм, великодержавний шовінізм, імперщину, з максимально антисоціяльною, антинародною та антинаціональною політикою.

росіяни принципово не можуть називатися "нацистами". В них не маэ націі і сама росія принципово побудована на будь-якому запереченні існування націі як такоі. Навпаки, "національною" ідеэю Росіі э "манкурство" - коли людину змушують, тортурами, геноцидом, та постійним приниженням зректися свого національного коріння, мови, звичаю й культури (способу життя) батьків - бо саме такий манкурт охоче потім піде нищити й принижувати інші народи, отримуючи від того збочене задоволення, своэрідну "психологічну компенсацію" за пережиті приниження - через можливість пограбувати, погвалтувати, повбивати.
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09.10.2022 21:48 Відповісти


Можна і "рашизм",
але як один з різновидів саме нацизму.

"німецькі націонал-соціалісти таки дійсно провадили соціальну політику, по багатьох аспектах."
згодний.

"росіяни принципово не можуть називатися "нацистами". В них не маэ націі і сама росія принципово побудована на будь-якому запереченні існування націі як такоі."
Можуть, вони на протязі багатьох столітть вибивали із пам'яті своїх населюків їх історичне коріння, мову, власну культуру та намагались зліпити "нову історичну спільність" - спочатку расєйсбкий "народ", а потім - сАвєтьський.
В данному випадку вже не важливо чим є населюк генетично, важливо - ким він себе вважає.
Поцікавтесь, який % населюків паРашки вважає себе мокшанином, мерею, та т.і., навіть "славнозвістні" буряти, які речення на російській не можуть промовити без помилок (написати про це мова взагалі не йде) вважають себе раБсєянами.
А що і хто їх знищував вони вже давно не пам'ятають і навіть більше - не бажають знати.
Так що нації в її нормальному розумінні дійсно нема, а от певна "спільність",
схожа на націю таки є.

А от одна з основних ознак нацизму (що відрізняє його від звичайного фашизму) - паталогічна ненавість до інших народів та бажання їх знищити від слова - зовсім, є.

Так що рашизм (у Вашему трактуванні назви явища) все ж не щось зовсім нове, а таки різновид нацизму з певними відмінностями від того, що було в Німмечені в першій половині ХХ ст.,
недарма в назві цього явища акцентувалось - Німецький нацизм.
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10.10.2022 08:54 Відповісти
Ця дівчинка також відмовилася на уроці писати " письмо солдату на фронт " , достойна дитина достойної матері .Питання до нашої влади : можна їх забрати в Україну ? Скажені орки їх просто затероризують.
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09.10.2022 15:49 Відповісти
Україна тобі, - що? - країна знедолених? Вони мені тут нах нездались.
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09.10.2022 17:19 Відповісти
Україна країна вільних людей, дівчинку можна забирати.
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09.10.2022 19:34 Відповісти



Забрати...
Що за підлітково-дитячі мрії, хто їх з паРаші випустить?
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09.10.2022 20:41 Відповісти
Можеш забрати й поселити в своєму помешкані та милуватись нею. Хочу нагадати, що Америка теж країна вільних людей але ти хрін отримаєш просто так їхній паспорт, а до нас тягнуть усіляку усруську хрінь, бо, бач, синій та жовтий зуміла поїднати, хай боруться за свою країну, а не будують хорошу усрусію в Україні.
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09.10.2022 22:03 Відповісти
може на росеї скоро заборонять використовувати букви
«У» «к» «р» «а» ї «н» «а»,

букви не мають бути в схожому поєднанні
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09.10.2022 15:56 Відповісти
Так вже переписують підручники з вилученням згадки про "Киев". Так як пошуком займається комп'ютерна програма, то під вилучення потрапив "Исаакиевский собор". Ще пару місяців тому писали
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09.10.2022 16:03 Відповісти
Треба ще якісь ґавтозаміни ставити. На кшталт того, як на одному форумі слово "********" перетворювалося на епічне "скигей" Ось і тут, щоб у підручники пішов якийсь "Исаабандеровский собор" чи подібне.

<Henry Kane> О, прикольный тест. Определяет физическую подготовку по сердцполюбиению.
<Allgood> по чему? :-о
<Henry Kane> сердц е б и ение, блеать...
<Henry Kane> Я уже полюбил местный антимат.
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09.10.2022 16:11 Відповісти
Не пам'ятаю де (давно було), - на форумі заборонялося писати слова "жидкость" і "жидкий". Я був вельми здивований.
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09.10.2022 16:32 Відповісти
Згадався оцей класичний гумор (непогано висміяли "вимоги політкошерності")

"Надо сказать наше решительное "нет" антисемитизму в языке! Мои предложения немедленных реформ по искоренению и замене всех антисемитских слов на хорошие слова:
Жид - еврей.
Поджидать - подъевреивать. "Будем здесь подъевреивать - место удобное."
Дожидаться - доевреиваться. "Наконец-то диакон Кураев доевреился до выхода полного собрания своих сочинений!"
Ожидать - оевреивать. "Мы оевреиваем двойню."
Ожидание - оевреивание. "Зал оевреивания."
Жидкий - евреистый. "Тела бывают твёрдые, газообразные и евреистые." "Этот суп очень уж евреистый! Дайте лучше каши!"
Жидкость - евреистость. "Я почувствовал, что наступил ногой в какую-то липкую евреистость". Жито - еврейство. "В сарае, который сожгли фашисты, были мешки с еврейством."
Жить - евреить. "В наше время очень интересно евреить." "Мы евреим в Киеве! А вы?"
С нетерпением жду ваших предложений, дорогие читатели!"
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09.10.2022 16:46 Відповісти
P.S.: у нульових (коли я "захоплювався ультранаціоналістичними ідеями величі арійської раси") на багатьох правих/націоналістичних ресурсах модератори теж забороняли "екстремістські" слова, щоб їм не закрили сайт/форум. Юзери знайшли рішення - стали використовувати слово "железнодорожники" (бо ж/д). А також похідні евфемізми - "обходчик железнодорожного полотна", "проводница єкспресса"... Наприклад - "он по линии матери наполовину машинист тепловоза"
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09.10.2022 16:54 Відповісти
ⵣᥢߡ

ⵣ - літера алфавіту тіфінаг (древньолівійський, берберський)
ᥢ - літера алфавіту тай ли (народ на півдні Китаю)
ߡ - літера алфавіту нко (народи манде Західної Африки)

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09.10.2022 17:58 Відповісти
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09.10.2022 17:13 Відповісти
Страна-лепрозорий пытается лечить здоровых людей. И хотя во всем мире здоровых людей на порядки больше, чем в стране-лепрозории, горе тому меньшинству, которое пытается сохранить свое здоровье, находясь внутри лепрозория.
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09.10.2022 15:56 Відповісти
"у меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили" (головка союза баб параши) ))
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09.10.2022 15:58 Відповісти
Все правильно! Україну мають боятися на мокшандії як чорт ладана!
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09.10.2022 15:59 Відповісти
Незабам почнуть розтрілювати, концтабори, газові камери, крематорії.
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09.10.2022 16:05 Відповісти
И ето те которые созывают ООН чтобы обвинить Украину которая не хочет ввести вторым государственным языком- руzкий. Сами же запрещают даже краску желную и синюю и дойдет до того что запретят буквы У, к, р, а, и, н, а.
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09.10.2022 16:05 Відповісти
Рассрилять! На краснай площади под аркестр
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09.10.2022 16:06 Відповісти
В режимный детдом имени Ежова! А оттуда сразу на фронт, кровью искупать вину!!!!111!1
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09.10.2022 16:13 Відповісти
М-да. Времена Макаренко прошли. Правда, тот получил от Дзержинского пистолет и разрешение применять тогда, когда сочтет нужным.
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09.10.2022 16:15 Відповісти
На Красной площади есть специальное лобное место, где рубали головы. Правда, про казнь 10 летней девочки я не помню даже во времена Ивана Грозного и Петра Первого.
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09.10.2022 16:14 Відповісти
Про место читал. Остальное тоже не помню.
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09.10.2022 16:16 Відповісти
Ось таке кілька років тому знайшов у мережі, скопіював собі.

Лобное место

Если посмотреть на карту России, чётко видно, что Москва - это настоящий центр страны. Словно нити паутины, тянутся от неё магистрали все уголки страны, а концентрические круги её кольцевых дорог делают сходство с паутиной почти пугающим. И я давно начал задумываться - не сидит ли в центре этой паутины настоящий паучок?

Однажды я нашёл в интернете статью, где автор описывал средневековую Москву. Нынешняя Красная Площадь была тогда рынком, плавно перетекающим в одноэтажную городскую застройку. А собственно "площадь" свободно спускалась от Спасской Башни к Москве реке, ещё не ограниченная с юга собором Василия Блаженного.

Действительно: ГУМ, исторический музей и особенно мавзолей, который сделали "центром Москвы" - это новоделы. А где её настоящий, природный центр? Я взял карту Москвы, линейку. карандаш, нашёл оставшийся от школьных времён циркуль, прочертил на Красной Площади линии от сходящихся к центру улиц, и отчеркнул циркулем предполагаемые центры Садового и бульварного колец.

Гуще всего линии переплелись где-то возле Василия Блаженного. Когда я открыл гугловский снимок - я увидел маленький, невыразительный кружок. Только подумав, я сообразил, что это - Лобное Место. Эшафот, где веками четвертовали, били кнутом, и рубили головы.

Многие туристы равнодушно проходят мимо, даже не замечая круглый постамент из серого камня. Взгляд всегда скользит мимо, цепляясь за расписные купола и пряничную архитектуру. Лобное Место - словно маньяк-убийца в костюме почтальона: оно прямо среди нас, но никто его не видит.

Я представил, как всё это смотрелось в старину.

Прямо напротив ворот главной башни Кремля, возвышается залитый кровью, величавый каменный постамент. За ним виднеются ряды виселиц, на которых раскачиваются расклёванные вороньём тела. Дальше идут боярские посады. Слева шумит торговая Красная Площадь, снуют толпы народа. А справа открывается вид на мещанское Замоскворечье. Во все стороны, кругами, разбегаются улочки и переулки Москвы, тянутся прямые ниточки трактов во все стороны Московии.

А в самом центре этого страшного и завораживающего рисунка - короткий путь из крепости на эшафот. Я нашёл "паучка". Вернее страшного, чёрного паука, питающегося человечиной.

...Поискав информацию, я узнал много нового о Лобном Месте. Оказывается, раьше здесь был "тёмный камень", где обитавшее в округе балтское племя Голядь приносило человеческие жертвы Перкунасу. Затем, когда эти леса заняли Вятичи, над камнем был насыпан курган, где сжигались тела казнённых преступников. Когда дружина князя Юрия захватила посад Кучково, боярин Кучка был обезглавлен именно на "лобном кургане", и эта человеческая жертва стала началом истории нового города - Москвы. Есть информация, что на Лобном месте всего казнено более 30.000 человек. Что последние казни проводились там ещё в 19 веке. И что прекращение жертвоприношений стало причиной краха России и её бед в веке 20. Старожилы говорят, что "тёмный камень" давно требует крови. И что не мавзолей с Лениным надо сносить - а следует или срыть до основания Лобное Место, или снова начать рубить на нём головы.
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09.10.2022 16:26 Відповісти
ну справді не можете пам'ятати. Але Ви за них хорошої думки - ті могли. Боярам кишки випускали? - а дітей боярських думаєте дуже жаліли.
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09.10.2022 17:19 Відповісти
країна дебілів, просто немає слів
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09.10.2022 16:11 Відповісти
На Рашке уже давно в строительных магазинах не покупают за один раз желтую и синюю краски.
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09.10.2022 16:13 Відповісти
прикол?
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09.10.2022 16:59 Відповісти
Одна маленька дівчинка, а проти неї - вся сістема росії - школа, прокуратура, комітети, фсб, *****..... вбивці, гвалтівники, мародери. Як може ось це маленьке сонечко вижити - ні як. А, скіки наших маленьких сонечків вбив путін - так сам, ****, взяв, і вбив.
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09.10.2022 16:26 Відповісти
боже, боже.
я согласен сгореть в огне ядерной войны, чтобы это никогда не стало больше реальностью.
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09.10.2022 16:31 Відповісти
Вы про себя лично или как вас понимать
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09.10.2022 16:53 Відповісти
я про себя лично, но если кто-то будь он хоть элон маск, попытается заморозить ситуацию когда освещенному в статье факту есть место на этом шарике, то гори оно все огнем. со мной, девочкой, ее матерью и преследующими ее чертями. возможно выжившие после ядерной войны тараканы будут разумнее.
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09.10.2022 17:44 Відповісти
Уроды превратились в тварей.
Мутант россию поимел
И всех гербом в ней "отоварил",
что Вова-чёрт пушист и бел
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09.10.2022 16:46 Відповісти
Фашисская россія - нічого дивного.
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09.10.2022 16:50 Відповісти
Ноги в руки , бегом делать загран паспорт и тикать с Выгребной ямы
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09.10.2022 16:51 Відповісти
От з десятилітніми дівчатками у підарів воювать виходить....
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09.10.2022 16:56 Відповісти
ми просто не уявляємо, які порядки впровадило московське )(уйло.
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09.10.2022 16:58 Відповісти
Нелюди.

""Разговоры о важном" - патриотические внеурочные занятия, которые начались в этом учебном году"

Читал, что они проходят раз в неделю в определённое время. Почему бы той команде, которая год-два назад занималась обзвоном вражеских торговых центров, не заняться этим снова? Только уже обзванивать школы как раз перед этими уроками. Заодно и детишки прогуляются во дворе школы вместо промывки мозгов.
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09.10.2022 17:04 Відповісти
А в нас бугай Шуфрич ходить, розташування військових фоткає..
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09.10.2022 17:18 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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09.10.2022 18:09 Відповісти
Все по Оруэллу ...
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09.10.2022 18:13 Відповісти
Цікаво, хтось додумається директору школи голову проламати? Повчальний урок як для нього так і для інших, так би мовити.
Бо настуного разу всі ці батьки будуть на пляшках у відділку сидіти...
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09.10.2022 18:52 Відповісти
 
 