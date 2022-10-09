П’ятикласницю затримали в Москві через аватарку з жовто-синіми квітами
Десятирічну школярку доправили до відділку, а додому до неї прийшли з обшуком.
Про це мати дівчинки розповіла російському правозахисному проєкту "ОВД-Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами жінки, вранці 5 жовтня поліція приїхала по 10-річну дівчинку до школи, звідки відвезли її до відділу МВС. У п'ятикласниці запитували, чи мама працює, чим вона займається, як в сім'ї проводять дозвілля.
Матір до відділку привезли окремо. За словами матері, її допитували протягом трьох годин.
"На очах у дитини, яка плаче, силовики грубо повели матір до виходу (зі школи)", - пише "ОВД-Інфо".
У жінки вимагали пояснень, чому школярка обрала на аватарку саме таку картинку з інтернету саме з таким поєднанням кольорів. Силовики також дивилися листування у її телефоні та історію пошуку на гаджетах.
Також поліцейські прийшли додому до сім'ї і, не пред'явивши жодних документів, почали "копатися" в постільній білизні.
Підгрунтям конфлікту, як розповідає жінка, стало те, що ще наприкінці вересня її викликали до школи, аби та пояснила, чому донька пропускає "Розмови про важливе" - патріотичні позаурочні заняття, які розпочалися цього навчального року. На зустрічі жінку питали про аватарку доньки.
Наступного дня матері повідомили, що надійшла скарга від батька однокласника дівчинки, що нібито 10-річна школярка опублікувала в чаті опитування про мир та війну.
Як виявилося, після цього директорка школи поскаржилися до місцевого МВС і попросила "встановити причинно-наслідкові зв'язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції", а також перевірити умови, в яких вона живе. Також директорка закликала поліцію "вплинути на виховну позицію" матері.
Інспекторка у справах неповнолітніх повідомила жінці, що їхню родину мають намір поставити на профілактичний облік.
Будь ласка, зачекайте...
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..усе на моцовіі повинно бути сірим-сірим
💩💩💩
(с) Марина Белоцерковская
КАЛЕЙДОСКОП
Жил калейдоскоп на свете -
Всем известный фантазер.
Он умел на радость детям
Смастерить любой узор.
Изумрудный цвет травы,
Цвет небесной синевы,
Ярко-алый цвет зари,
Цвет метели, цвет земли -
Все в себя по мере сил
Наш калейдоскоп вместил.
Но сказали в худсовете,
Повертев его в руках:
«Это ясно даже детям -
Вы напутали в цветах.
Черный цвет - пессимистично,
Белый - слишком романтично,
Изумрудный цвет - банально,
Голубой - сентиментально,
Красный очень режет глаз.
А вот серый - в самый раз!»
И решив, мол, служба службой,
За приказ приняв совет,
Наш калейдоскоп послушно
Все покрасил в серый цвет.
Стала серою трава,
Стала серой синева,
Стали серыми улыбки,
Стали серыми ошибки...
Но остался мир цветным:
Желтым, красным, голубым!
Не погасли краски вдруг -
Алы розы, зелен луг,
Сине море, черен хлеб...
Жаль, калейдоскоп ослеп!
Теперь синий с жёлтым.
Нужно только серый цвет везде оставить - цвет их беспросветной жизни.
Ні більше, ні меньше!
Вибачаюсь, маленьке уточнення - звичайний нацизм.
В чистому вигляді фашизм був тільки в Італії часів мусоліны, щось подібне до фашизму у фрнкістській Іспанії та салазарівській Португалії і ще в декількох країнах.
Називати нациків фашистами то вигадка совкових пропагандонів та істориків, бо дуже складно було пояснити навіть не освітченному пересічному совку, чому у нацистьської Німеччини червоний прапор, а правляча та "єдино правильна" партія має назву - "Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини".
Бо окрім усього, є ще культ лідера нації, без якого країна розвалиться (і це таки станеться!), та й взагалі присутні практично https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0#:~:text=%D0%92%20%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%C2%BB%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC. всі ознаки фашистського режиму!
Шановний, Ви помиляєтесь.
З якого часу Вікі, тим більш расєйська є істиною в останній інстанції?
Там дуже, дуже коротко і тому ключі (совковому), чому я писав в попередньому коменті.
Почитайте щось більш наукове, фашизм і нацизм схожі явища, але суттєва різниця між ними все ж існує.
РФ-ія ж, натомість, вміэ тільки в тоталітаризм, великодержавний шовінізм, імперщину, з максимально антисоціяльною, антинародною та антинаціональною політикою.
росіяни принципово не можуть називатися "нацистами". В них не маэ націі і сама росія принципово побудована на будь-якому запереченні існування націі як такоі. Навпаки, "національною" ідеэю Росіі э "манкурство" - коли людину змушують, тортурами, геноцидом, та постійним приниженням зректися свого національного коріння, мови, звичаю й культури (способу життя) батьків - бо саме такий манкурт охоче потім піде нищити й принижувати інші народи, отримуючи від того збочене задоволення, своэрідну "психологічну компенсацію" за пережиті приниження - через можливість пограбувати, погвалтувати, повбивати.
Можна і "рашизм",
але як один з різновидів саме нацизму.
"німецькі націонал-соціалісти таки дійсно провадили соціальну політику, по багатьох аспектах."
згодний.
"росіяни принципово не можуть називатися "нацистами". В них не маэ націі і сама росія принципово побудована на будь-якому запереченні існування націі як такоі."
Можуть, вони на протязі багатьох столітть вибивали із пам'яті своїх населюків їх історичне коріння, мову, власну культуру та намагались зліпити "нову історичну спільність" - спочатку расєйсбкий "народ", а потім - сАвєтьський.
В данному випадку вже не важливо чим є населюк генетично, важливо - ким він себе вважає.
Поцікавтесь, який % населюків паРашки вважає себе мокшанином, мерею, та т.і., навіть "славнозвістні" буряти, які речення на російській не можуть промовити без помилок (написати про це мова взагалі не йде) вважають себе раБсєянами.
А що і хто їх знищував вони вже давно не пам'ятають і навіть більше - не бажають знати.
Так що нації в її нормальному розумінні дійсно нема, а от певна "спільність",
схожа на націю таки є.
А от одна з основних ознак нацизму (що відрізняє його від звичайного фашизму) - паталогічна ненавість до інших народів та бажання їх знищити від слова - зовсім, є.
Так що рашизм (у Вашему трактуванні назви явища) все ж не щось зовсім нове, а таки різновид нацизму з певними відмінностями від того, що було в Німмечені в першій половині ХХ ст.,
недарма в назві цього явища акцентувалось - Німецький нацизм.
Забрати...
Що за підлітково-дитячі мрії, хто їх з паРаші випустить?
«У» «к» «р» «а» ї «н» «а»,
букви не мають бути в схожому поєднанні
<Henry Kane> О, прикольный тест. Определяет физическую подготовку по сердцполюбиению.
<Allgood> по чему? :-о
<Henry Kane> сердц е б и ение, блеать...
<Henry Kane> Я уже полюбил местный антимат.
"Надо сказать наше решительное "нет" антисемитизму в языке! Мои предложения немедленных реформ по искоренению и замене всех антисемитских слов на хорошие слова:
Жид - еврей.
Поджидать - подъевреивать. "Будем здесь подъевреивать - место удобное."
Дожидаться - доевреиваться. "Наконец-то диакон Кураев доевреился до выхода полного собрания своих сочинений!"
Ожидать - оевреивать. "Мы оевреиваем двойню."
Ожидание - оевреивание. "Зал оевреивания."
Жидкий - евреистый. "Тела бывают твёрдые, газообразные и евреистые." "Этот суп очень уж евреистый! Дайте лучше каши!"
Жидкость - евреистость. "Я почувствовал, что наступил ногой в какую-то липкую евреистость". Жито - еврейство. "В сарае, который сожгли фашисты, были мешки с еврейством."
Жить - евреить. "В наше время очень интересно евреить." "Мы евреим в Киеве! А вы?"
С нетерпением жду ваших предложений, дорогие читатели!"
ⵣ - літера алфавіту тіфінаг (древньолівійський, берберський)
ᥢ - літера алфавіту тай ли (народ на півдні Китаю)
ߡ - літера алфавіту нко (народи манде Західної Африки)
Лобное место
Если посмотреть на карту России, чётко видно, что Москва - это настоящий центр страны. Словно нити паутины, тянутся от неё магистрали все уголки страны, а концентрические круги её кольцевых дорог делают сходство с паутиной почти пугающим. И я давно начал задумываться - не сидит ли в центре этой паутины настоящий паучок?
Однажды я нашёл в интернете статью, где автор описывал средневековую Москву. Нынешняя Красная Площадь была тогда рынком, плавно перетекающим в одноэтажную городскую застройку. А собственно "площадь" свободно спускалась от Спасской Башни к Москве реке, ещё не ограниченная с юга собором Василия Блаженного.
Действительно: ГУМ, исторический музей и особенно мавзолей, который сделали "центром Москвы" - это новоделы. А где её настоящий, природный центр? Я взял карту Москвы, линейку. карандаш, нашёл оставшийся от школьных времён циркуль, прочертил на Красной Площади линии от сходящихся к центру улиц, и отчеркнул циркулем предполагаемые центры Садового и бульварного колец.
Гуще всего линии переплелись где-то возле Василия Блаженного. Когда я открыл гугловский снимок - я увидел маленький, невыразительный кружок. Только подумав, я сообразил, что это - Лобное Место. Эшафот, где веками четвертовали, били кнутом, и рубили головы.
Многие туристы равнодушно проходят мимо, даже не замечая круглый постамент из серого камня. Взгляд всегда скользит мимо, цепляясь за расписные купола и пряничную архитектуру. Лобное Место - словно маньяк-убийца в костюме почтальона: оно прямо среди нас, но никто его не видит.
Я представил, как всё это смотрелось в старину.
Прямо напротив ворот главной башни Кремля, возвышается залитый кровью, величавый каменный постамент. За ним виднеются ряды виселиц, на которых раскачиваются расклёванные вороньём тела. Дальше идут боярские посады. Слева шумит торговая Красная Площадь, снуют толпы народа. А справа открывается вид на мещанское Замоскворечье. Во все стороны, кругами, разбегаются улочки и переулки Москвы, тянутся прямые ниточки трактов во все стороны Московии.
А в самом центре этого страшного и завораживающего рисунка - короткий путь из крепости на эшафот. Я нашёл "паучка". Вернее страшного, чёрного паука, питающегося человечиной.
...Поискав информацию, я узнал много нового о Лобном Месте. Оказывается, раьше здесь был "тёмный камень", где обитавшее в округе балтское племя Голядь приносило человеческие жертвы Перкунасу. Затем, когда эти леса заняли Вятичи, над камнем был насыпан курган, где сжигались тела казнённых преступников. Когда дружина князя Юрия захватила посад Кучково, боярин Кучка был обезглавлен именно на "лобном кургане", и эта человеческая жертва стала началом истории нового города - Москвы. Есть информация, что на Лобном месте всего казнено более 30.000 человек. Что последние казни проводились там ещё в 19 веке. И что прекращение жертвоприношений стало причиной краха России и её бед в веке 20. Старожилы говорят, что "тёмный камень" давно требует крови. И что не мавзолей с Лениным надо сносить - а следует или срыть до основания Лобное Место, или снова начать рубить на нём головы.
я согласен сгореть в огне ядерной войны, чтобы это никогда не стало больше реальностью.
Мутант россию поимел
И всех гербом в ней "отоварил",
что Вова-чёрт пушист и бел
""Разговоры о важном" - патриотические внеурочные занятия, которые начались в этом учебном году"
Читал, что они проходят раз в неделю в определённое время. Почему бы той команде, которая год-два назад занималась обзвоном вражеских торговых центров, не заняться этим снова? Только уже обзванивать школы как раз перед этими уроками. Заодно и детишки прогуляются во дворе школы вместо промывки мозгов.
Бо настуного разу всі ці батьки будуть на пляшках у відділку сидіти...