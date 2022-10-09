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Новости Война
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Украинские войска на юге продвигаются стабильно, войска РФ растеряны, - ОК "Південь"

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Украинские войска продолжают продвигаться вперед на юге, российские военные ощущают давление ВСУ.

Об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активность наших войск беспокоит врага, они действительно растеряны, чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же движемся вперед", – рассказала Гуменюк.

Также среди сохранившихся угроз для украинских населенных пунктов она напомнила о российских атаках дронами-камикадзе. Гуменюк отметила, что враг начал использовать эти дроны в более крупных группах, по 5-9 единиц БПЛА одновременно. По ее словам, дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта - напряженности в обществе.

Отвечая на вопрос, повлиял ли подрыв Керченского моста на боевые действия на юге, Гуменюк заявила: "Впечатление такое, что не до атаки им сейчас, поскольку атаки не увеличились".

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Автор: 

Гуменюк Наталья (577) деоккупация (847) ВСУ (6565) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+25
Хоч малими кроками але рухаються вперед до самої Української Ялти !
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09.10.2022 22:36
+18
Клоун здав південь, а ЗСУ тепер доводиться відвойовувати.
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09.10.2022 23:00
+6
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10.10.2022 00:09
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Хоч малими кроками але рухаються вперед до самої Української Ялти !
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09.10.2022 22:36 Ответить
Клоун здав південь, а ЗСУ тепер доводиться відвойовувати.
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09.10.2022 23:00 Ответить
беда в том что зеленский сдал територии без боя (т.е без потерь кацапов)
из-за чего погибли десятки тысяч мирных которые могли успеть сбежать или подготовится к переезду
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10.10.2022 05:08 Ответить
Они должны быть не растеряны, а растерзаны.
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09.10.2022 23:44 Ответить
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10.10.2022 00:09 Ответить
Пишут чтобы взять маленькие Дудчаны потеряли больше 100 единиц техники. Зеленский торопится до холодов. Как бы не фантазировали старые диванные эксперты насмотревшиеся Рэмбо, на самом деле на войне не существует более действенной тактики кроме как забрасывать количеством.
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10.10.2022 04:58 Ответить
кто пишет? кацапские телеги? зеленский вроде не принимает решения по военным действиям?
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10.10.2022 05:10 Ответить
Цапы и не такое напишут , 100 единиц техники в Дутчаны ,даже физически не поместятся.
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10.10.2022 05:48 Ответить
Ваша сраная армия , уже подарила 400 танков ВСУ . А мясом забрасывают соковые генералы ,типа Рамзанки Дырова.
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10.10.2022 05:50 Ответить
Менше треба читати кацабські смі, та самому аналізувати.Закопаем ми орків разом з плешивим виродком.
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10.10.2022 07:52 Ответить
Американські ЗМІ пишуть?
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10.10.2022 08:28 Ответить
 
 