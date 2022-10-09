Украинские войска на юге продвигаются стабильно, войска РФ растеряны, - ОК "Південь"

Украинские войска продолжают продвигаться вперед на юге, российские военные ощущают давление ВСУ.

Об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активность наших войск беспокоит врага, они действительно растеряны, чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же движемся вперед", – рассказала Гуменюк.

Также среди сохранившихся угроз для украинских населенных пунктов она напомнила о российских атаках дронами-камикадзе. Гуменюк отметила, что враг начал использовать эти дроны в более крупных группах, по 5-9 единиц БПЛА одновременно. По ее словам, дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта - напряженности в обществе.

Отвечая на вопрос, повлиял ли подрыв Керченского моста на боевые действия на юге, Гуменюк заявила: "Впечатление такое, что не до атаки им сейчас, поскольку атаки не увеличились".

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