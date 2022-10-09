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Новини Війна
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Українські війська на півдні просуваються стабільно, війська РФ розгублені, - ОК "Південь"

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Українська війська продовжують просуватися вперед на півдні, російські військові відчувають тиск ЗСУ.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Активність наших військ бентежить ворога, вони дійсно розгублені, відчувають наш тиск, вони поступаються, просування є, воно повільне, але дуже стабільно відбувається, маленькими кроками ми все ж таки рухаємось вперед", - розповіла Гуменюк.

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Також серед загроз для українських населених пунктів, що зберігаються, вона нагадала про російські атаки дронами-камікадзе. Гуменюк зауважила, що ворог почав використовувати ці дрони у більших групах, по 5-9 одиниць БПЛА одночасно. За її словами, дрони-камікадзе переважно спрямовують для ударів по об'єктах інфраструктури для спричинення психологічного ефекту - напруження у суспільстві.

Відповідаючи на запитання, чи вплинув підрив Керченського моста на бойові дії на півдні, Гуменюк заявила: "Враження таке, що не до атаки їм зараз, тому що атаки не збільшились".

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) деокупація (950) ЗСУ (7489) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+25
Хоч малими кроками але рухаються вперед до самої Української Ялти !
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09.10.2022 22:36
+18
Клоун здав південь, а ЗСУ тепер доводиться відвойовувати.
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09.10.2022 23:00
+6
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10.10.2022 00:09
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Хоч малими кроками але рухаються вперед до самої Української Ялти !
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09.10.2022 22:36 Відповісти
Клоун здав південь, а ЗСУ тепер доводиться відвойовувати.
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09.10.2022 23:00 Відповісти
беда в том что зеленский сдал територии без боя (т.е без потерь кацапов)
из-за чего погибли десятки тысяч мирных которые могли успеть сбежать или подготовится к переезду
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10.10.2022 05:08 Відповісти
Они должны быть не растеряны, а растерзаны.
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09.10.2022 23:44 Відповісти
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10.10.2022 00:09 Відповісти
Пишут чтобы взять маленькие Дудчаны потеряли больше 100 единиц техники. Зеленский торопится до холодов. Как бы не фантазировали старые диванные эксперты насмотревшиеся Рэмбо, на самом деле на войне не существует более действенной тактики кроме как забрасывать количеством.
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10.10.2022 04:58 Відповісти
кто пишет? кацапские телеги? зеленский вроде не принимает решения по военным действиям?
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10.10.2022 05:10 Відповісти
Цапы и не такое напишут , 100 единиц техники в Дутчаны ,даже физически не поместятся.
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10.10.2022 05:48 Відповісти
Ваша сраная армия , уже подарила 400 танков ВСУ . А мясом забрасывают соковые генералы ,типа Рамзанки Дырова.
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10.10.2022 05:50 Відповісти
Менше треба читати кацабські смі, та самому аналізувати.Закопаем ми орків разом з плешивим виродком.
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10.10.2022 07:52 Відповісти
Американські ЗМІ пишуть?
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10.10.2022 08:28 Відповісти
 
 