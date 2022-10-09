Українські війська на півдні просуваються стабільно, війська РФ розгублені, - ОК "Південь"

Українська війська продовжують просуватися вперед на півдні, російські військові відчувають тиск ЗСУ.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Активність наших військ бентежить ворога, вони дійсно розгублені, відчувають наш тиск, вони поступаються, просування є, воно повільне, але дуже стабільно відбувається, маленькими кроками ми все ж таки рухаємось вперед", - розповіла Гуменюк.

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Також серед загроз для українських населених пунктів, що зберігаються, вона нагадала про російські атаки дронами-камікадзе. Гуменюк зауважила, що ворог почав використовувати ці дрони у більших групах, по 5-9 одиниць БПЛА одночасно. За її словами, дрони-камікадзе переважно спрямовують для ударів по об'єктах інфраструктури для спричинення психологічного ефекту - напруження у суспільстві.

Відповідаючи на запитання, чи вплинув підрив Керченського моста на бойові дії на півдні, Гуменюк заявила: "Враження таке, що не до атаки їм зараз, тому що атаки не збільшились".