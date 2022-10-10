Зеленский об утреннем обстреле Украины оккупантами: Россияне пытаются убить людей, которые едут на работу. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные обстрелы Украины российскими оккупантами.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.
Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+25 Віктор #468469
показать весь комментарий10.10.2022 09:55
+23 крик душі
показать весь комментарий10.10.2022 09:52
+15 andi Mir
показать весь комментарий10.10.2022 09:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Раді підтримали законопроєкт №7669 - бюджетні зміни, що прибирають норму, що гроші Дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію", - зазначив Железняк.
Десь я вже чув про це
Чого варті ці пусті слова, якщо за ними нема нічого…ніяких дій… крім призначення своїх/дерьмакових маріонеток на всі пости що ще залишилися і роздування власного/дерьмакового впливу на перемоги ВСУ через карманні «марафони»?
так, мені з німеччини легко говорити… але я здебільшого мовчу і просто переказую щомісяця волонтерам і допомогаю тут біженцям…
на дорікання, що я сам з України втік, можу лише сказати, що «втік» я ще за кучми…
Можно и дауну речь напечатать на бамажке и он все вірно скаже(прочитает)
Все началось с того, когда ЗЄ сказал -"нада только перестать стрелять"
И вот в результате до чего дошло...
Как поется в песне -с голубого ручейка начинается река...
Перестань-те красти під час війни!!!
"Слуга народу" - 187;
"Європейська солідарність" - 0;
"Батьківщина" - 0;
"Платформа за життя та мир" - 14;
"За майбутнє" - 7;
"Голос" - 0;
"Довіра" - 16;
"Відновлення України" - 12;
позафракційні - 5.
"У Раді підтримали законопроєкт №7669 - бюджетні зміни, що прибирають норму, що гроші Дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію", - зазначив Железняк.
Пусть Украина вся сгорит, но это мстительное создание, которое говорит об объединении нации, на это не пойдет.
Он упивается своей местью, ему за Беню обидно
Біжи дороги роби козел недолугий!
Чого саме нам чекати? Що розбахають усі міста вщент разом з українцями?
капітанпрезЕдент очевидність
Люди мають ховатись, а не слухати відоси
Я наприклад не знаю де мені сховатись.
Поки я якимось чином доберусь до якогось сховища може бути пізно