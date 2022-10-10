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Новости Война
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Зеленский об утреннем обстреле Украины оккупантами: Россияне пытаются убить людей, которые едут на работу. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные обстрелы Украины российскими оккупантами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Девушка зафиксировала момент прилета по Киеву, записывая сообщение. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20196) обстрел (26850)


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Топ комментарии
+25
А цей Зеленський хоч розуміє, до якої біди привела його злочинна бездіяльність на протязі 3-х років, відсутність фінансування армії та оборони?
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10.10.2022 09:55
+23
путін канєшно *****, але може ти, головнокомандувач, 90 млрд з доріг перекинеш на озброєння😡
Перестань-те красти під час війни!!!
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10.10.2022 09:52
+15
Ну казати і я можу все правильно. А робити правильно хто буде?
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10.10.2022 09:55
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Капитан очевидность
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10.10.2022 09:49 Ответить
Їдуть на роботу по новому асфальту .
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10.10.2022 09:50 Ответить
Та зате вже,навіть мені - прихильнику ПО вже набридло. Зеленський все вірно каже в цьому повідомленні
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10.10.2022 09:52 Ответить
Ну казати і я можу все правильно. А робити правильно хто буде?
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10.10.2022 09:55 Ответить
малохольність у дебілів не лікується.... я також прихильник ПО, війна повинна об.єднувати. малохольні пластінку не міняють.
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10.10.2022 09:56 Ответить
Можеш радіти зеблани з ширкою медведчука вже об'єднані

У Раді підтримали законопроєкт №7669 - бюджетні зміни, що прибирають норму, що гроші Дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію", - зазначив Железняк.
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10.10.2022 10:01 Ответить
Куди об'єднувати, зеботяра? Під крило фашистської рашки? Об'єднатись можна в боротьбі за Україну, а не в облизуванні безвільного тупого чма, як це робить його єдиний маразмон
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10.10.2022 10:15 Ответить
зе - ***
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10.10.2022 10:51 Ответить
ти безполе чи гермафрод?
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10.10.2022 11:22 Ответить
Слуги уже об" єднались із зажопами
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10.10.2022 11:31 Ответить
в тебе немає бульш серйозних проблем? автоматом вмієш користуватись, готов кацапів знищувати? розборки давай на післявійни залишимо і я приєднаюсь.
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10.10.2022 11:42 Ответить
"Не на часі"
Десь я вже чув про це
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10.10.2022 14:00 Ответить
Ти переплутав місцями букви:" прихильник ОПи".
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10.10.2022 10:05 Ответить
Що він *** правильно каже? Правильно треба на весь світ сказати, що з території білорусі обстрілюють Україну, тому ми вимушені давать відповідь, і після цього невідкладно роздовбать всі скупчення фашистської техніки там. А воно соплі жує, чмо зелене!
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10.10.2022 10:09 Ответить
Правильно казати, багато розуму не треба. Вкрай необхідно правильно діяти!

Чого варті ці пусті слова, якщо за ними нема нічого…ніяких дій… крім призначення своїх/дерьмакових маріонеток на всі пости що ще залишилися і роздування власного/дерьмакового впливу на перемоги ВСУ через карманні «марафони»?

так, мені з німеччини легко говорити… але я здебільшого мовчу і просто переказую щомісяця волонтерам і допомогаю тут біженцям…

на дорікання, що я сам з України втік, можу лише сказати, що «втік» я ще за кучми…
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10.10.2022 10:30 Ответить
зе - ***
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10.10.2022 10:47 Ответить
Все вірно каже, особенно когда читает экрана.
Можно и дауну речь напечатать на бамажке и он все вірно скаже(прочитает)

Все началось с того, когда ЗЄ сказал -"нада только перестать стрелять"
И вот в результате до чего дошло...

Как поется в песне -с голубого ручейка начинается река...
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10.10.2022 11:15 Ответить
Дякую ***, за черговий безсенсовий відосик...
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10.10.2022 09:51 Ответить
путін канєшно *****, але може ти, головнокомандувач, 90 млрд з доріг перекинеш на озброєння😡
Перестань-те красти під час війни!!!
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10.10.2022 09:52 Ответить
нам тепер потрібні не атакамси які ще нам не дали,а тамогавки які б'ють на 700 км,щоб зрівняти з землею кремль
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10.10.2022 09:55 Ответить
А цей Зеленський хоч розуміє, до якої біди привела його злочинна бездіяльність на протязі 3-х років, відсутність фінансування армії та оборони?
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10.10.2022 09:55 Ответить
Так гарно розуміє, що після звільнення Бучі, Ірпеня продовжив велике крадівництво...
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10.10.2022 09:58 Ответить
Относительно хорошо сказал, европейские и американские избиратели, которые тоже идут на работу, испытают сочувствие и потребуют усилить количество и номенклатуру вооружений. Но еще раз, проблема основная в том, что у НАТО не существует ПВО наземного как класса, то, что есть, в очень малом количестве, имеет секретные системы свой-чужой, которые они не могут передать, характеристики тоже не против таких многотонных ракет от кацапов. У НАТО все ПВО - это мощнейший радар на корабле и на самолетах ДРЛО, а палубные хорнеты сотнями штук взлетают и сбивают все ракеты с хорошими возможностями. Один раз отразили атаку, затем всегда и везде наносят ответный удар, чтобы больше атака не повторилась. Нам нужны самолеты, ангары, взлетки, обучение пилотов и техников. Пора принять решения о поставках современных самолетов именно с целью противоракетной обороны.
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10.10.2022 09:58 Ответить
Вы сказали пару заветных слов- Ответный удар-. Вот что отрезвляет противника. Но нам почему то в этом отказано.
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10.10.2022 10:01 Ответить
Кем отказано? Бери свое оружие и отвечай. Ах да, у нас же нет своего оружия дальнобойного
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10.10.2022 10:11 Ответить
Своего нет. И не будет, если речь об этом. Даже если завтра выкопают асфальт взад. Надо исходить из реалий. А реалии таковы- все исключительно западное. Но частично кастрированое. Надо возвращать в него яйца.
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10.10.2022 10:15 Ответить
Я вижу что ты знаешь, что делать. Вперед, воплощай свой план в реальность
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10.10.2022 10:57 Ответить
Йдеться про законопроєкт №7669, за який 30 серпня проголосував 241 депутат Верховної Ради. Як повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, за фракціями та групами голоси розподілилися так:

"Слуга народу" - 187;

"Європейська солідарність" - 0;

"Батьківщина" - 0;

"Платформа за життя та мир" - 14;

"За майбутнє" - 7;

"Голос" - 0;

"Довіра" - 16;

"Відновлення України" - 12;

позафракційні - 5.

"У Раді підтримали законопроєкт №7669 - бюджетні зміни, що прибирають норму, що гроші Дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію", - зазначив Железняк.
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10.10.2022 09:58 Ответить
Все эти детские сопли про мирных спящих в кроватках уже надоели. Во время войны нет невоенных целей. Ибо все вокруг работает на армию. Тролейбусы везут рабочих на заводы. Те же рабочие отдыхают в кроватях после смены по производству ракет. Хлеб в магазине для людей производящих ракеты. И тд. То есть куда бы не попал снаряд в школу ли, в хлебопекарню или вокзал это уменьшает мощь противника.
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10.10.2022 09:59 Ответить
добвойоб сраний, будемо дАрогАми прикриватись від ракет
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10.10.2022 09:59 Ответить
Добре відосики кидать наріду сидячи в протиядерному бункері.
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10.10.2022 10:00 Ответить
ЗЕля тобі асфальт в крові українців не сниться ?
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10.10.2022 10:02 Ответить
Господин Зеленский, Порошенко - хороший оратор, обладающий даром убеждения. Он представителен и рукопожатен. Оставьте вы эти разборки, назначьте его официальным голосом Киева, дайте ему возможность поработать в ООН, дайте ему возможность официальных контактов с НАТО, с совбезом ЕС, с номером, с сенатом США. Он способен расшевелить косные структуры. Выкиньте ваших ********* с мордами уголовников. Ну не могут на западе их серьезно воспринимать, как переговорных партнеров. Ну бомбят же страну, люди гибнут. Сейчас крайняя активность нужна на международной арене
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10.10.2022 10:04 Ответить
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10.10.2022 10:14 Ответить
Это было бы достойно с его стороны, но! Где ЗЕ и где ДОСТОИНСТВО!!!
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10.10.2022 10:20 Ответить
+100500.
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10.10.2022 10:49 Ответить
Та вы что?
Пусть Украина вся сгорит, но это мстительное создание, которое говорит об объединении нации, на это не пойдет.

Он упивается своей местью, ему за Беню обидно
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10.10.2022 11:19 Ответить
Когда будут эффективные удары по террористам на территории РФ? Иначе до бункерного деда не дойдет!
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10.10.2022 10:04 Ответить
Ось вчора вдарили по мосту в Крим, сьогодні ось бачиш дійшло...
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10.10.2022 10:05 Ответить
Задай этот вопрос найвеличнішому, он же у нас вместе со слугами всем в Украине руководит.
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10.10.2022 11:21 Ответить
Та купите втихаря нормальное оружие,да ********* те сраные аэродромы в ********!!! Все же можно сейчас списать на бавовну, похер на мнение. Как специально...
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10.10.2022 10:04 Ответить
"Втіхаря"? Коли під боком сидить "фсб'' кріт?!! Не смішіть свої капці. Вся інформація яка попадає вОП, попадає в "фсб".
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10.10.2022 10:11 Ответить
Скорей всего вы правы.
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10.10.2022 10:35 Ответить
Не один кріт, а кроти
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10.10.2022 11:22 Ответить
цивільні допомогають, а мусорня в бомбосховищах
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10.10.2022 10:07 Ответить
Стули пельку дурна мавпа.
Біжи дороги роби козел недолугий!
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10.10.2022 10:07 Ответить
До чого цей пердь в калюжу?
Чого саме нам чекати? Що розбахають усі міста вщент разом з українцями?
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10.10.2022 10:10 Ответить
Тільки дзеркальна відповідь бо такими темпами тут людей не залишиться. Сьгодні бахнули по центру Києва та інших містах зрозуміло знову хлине потік біженців. Ці обстріли для цього і робляться за згодою заходу роблять з України другу Сирію-Афганістан.
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10.10.2022 11:06 Ответить
зеленський - капітан презЕдент очевидність
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10.10.2022 10:11 Ответить
ПреЗЕдент недолугість
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10.10.2022 11:34 Ответить
Трандіти найлегше, захисту нема українцям.
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10.10.2022 10:12 Ответить
так 90 мільярдів на дороги у 2023 році замість ППО, ти ж спільник убивства.
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10.10.2022 10:14 Ответить
Таки да, спільник
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10.10.2022 11:24 Ответить
вчора більше години у летичеві стояв в заторі - як виявилося, турки - так саме турки, не українці - ремонтували дорогу. а зараз зрання у києві я рахую прильоти. от я й питаю тебе, потворна тупа зе-лупо, справді турецький ремонт доріг - це, те що нам потрібно? ти, зелений піdаре, про це свій уоbіщний відосик запили й розкажи, як ремонт доріг турками сьогодні захистив київ? скільки життів вберіг? по суті, зелений уйоbку, відповідай...
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10.10.2022 10:14 Ответить
Кому він це віщає?
Люди мають ховатись, а не слухати відоси
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10.10.2022 10:27 Ответить
А де ховатись? Може крім асфальту потурбувались про сховища?
Я наприклад не знаю де мені сховатись.
Поки я якимось чином доберусь до якогось сховища може бути пізно
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10.10.2022 11:27 Ответить
Тут проблема глибша і вирішити її цей буратіна не задатен. Спершу зробили очне навчання в Україні і батьки возять дітей на навчання та створюють пробки, а тепер із-за зелених довбнів гинуть в цих тянучках, а вирішити питання зменшення навантаження на інфраструктуру дурість не дозволяє, бо мізки відсутні. За два роки міністерство освіти не спромоглося створити програми онлайн освіти в Україні, а ціною цього зараз життя батьків та дітей.
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10.10.2022 10:30 Ответить
к сожалению, это ожидаемо. Было бы неплохо в ответ по рашке ударить
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10.10.2022 10:30 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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10.10.2022 10:49 Ответить
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10.10.2022 11:01 Ответить
Як цей зелік вже за@бав своїми відеозверненнями. Віддай наказ ху@рити по всьому рашистському до чого можемо дотягнутися. Флот орків у свій час було видно в Одесі неозброєним оком. Чому його **** не потопили?
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10.10.2022 11:28 Ответить
Бо Муйло обидится. А как ему после этого в глаз заглянуть?
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10.10.2022 11:36 Ответить
Пан президент і його злочинне угрупування скоїли ще більший злочин - під час війни всі гроші в головне час, вбухкакли в дороги. Питання: навіщо, для чого і що далі? Де ракети? Де укриття, де адекватна відповідь?
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10.10.2022 15:51 Ответить
А ЧЕГО НЕ ПО КОНЧЕ ЗАСПЕ !!!???
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11.10.2022 03:45 Ответить
 
 