Зеленский об утреннем обстреле Украины оккупантами: Россияне пытаются убить людей, которые едут на работу. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные обстрелы Украины российскими оккупантами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - говорится в сообщении.

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