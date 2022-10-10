Зеленський про ранковий обстріл України окупантами: Росіяни намагаються вбити людей, які їдуть на роботу. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні обстріли України російськими окупантами.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.
Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Віктор #468469
показати весь коментар10.10.2022 09:55
+23 крик душі
показати весь коментар10.10.2022 09:52
+15 andi Mir
показати весь коментар10.10.2022 09:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Раді підтримали законопроєкт №7669 - бюджетні зміни, що прибирають норму, що гроші Дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію", - зазначив Железняк.
Десь я вже чув про це
Чого варті ці пусті слова, якщо за ними нема нічого…ніяких дій… крім призначення своїх/дерьмакових маріонеток на всі пости що ще залишилися і роздування власного/дерьмакового впливу на перемоги ВСУ через карманні «марафони»?
так, мені з німеччини легко говорити… але я здебільшого мовчу і просто переказую щомісяця волонтерам і допомогаю тут біженцям…
на дорікання, що я сам з України втік, можу лише сказати, що «втік» я ще за кучми…
Можно и дауну речь напечатать на бамажке и он все вірно скаже(прочитает)
Все началось с того, когда ЗЄ сказал -"нада только перестать стрелять"
И вот в результате до чего дошло...
Как поется в песне -с голубого ручейка начинается река...
Перестань-те красти під час війни!!!
"Слуга народу" - 187;
"Європейська солідарність" - 0;
"Батьківщина" - 0;
"Платформа за життя та мир" - 14;
"За майбутнє" - 7;
"Голос" - 0;
"Довіра" - 16;
"Відновлення України" - 12;
позафракційні - 5.
"У Раді підтримали законопроєкт №7669 - бюджетні зміни, що прибирають норму, що гроші Дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість того, щоб відправляти гроші на армію", - зазначив Железняк.
Пусть Украина вся сгорит, но это мстительное создание, которое говорит об объединении нации, на это не пойдет.
Он упивается своей местью, ему за Беню обидно
Біжи дороги роби козел недолугий!
Чого саме нам чекати? Що розбахають усі міста вщент разом з українцями?
капітанпрезЕдент очевидність
Люди мають ховатись, а не слухати відоси
Я наприклад не знаю де мені сховатись.
Поки я якимось чином доберусь до якогось сховища може бути пізно