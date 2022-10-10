Зеленський про ранковий обстріл України окупантами: Росіяни намагаються вбити людей, які їдуть на роботу. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні обстріли України російськими окупантами.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.



Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Удар по Києву потрапив в трансляцію ВВС. ВIДЕО