Россияне снова ударили по Кривому Рогу
Российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.
"Ракетный удар по городу! Все – в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.
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Дмитро Карпенко
показать весь комментарий10.10.2022 11:15 Ответить Мне нравится 6
Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий10.10.2022 11:17 Ответить Мне нравится 2
Mykola Trofimenko #538463
показать весь комментарий10.10.2022 11:17 Ответить Мне нравится 10
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Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий10.10.2022 11:31 Ответить Мне нравится 1
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