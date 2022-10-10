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Новости Война
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Россияне снова ударили по Кривому Рогу

ракета,обстріл

Российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Ракетный удар по городу! Все – в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

Читайте: В Кривом Роге работает ПВО. Есть сбитые ракеты, - Вилкул

Вилкул Александр (474) Кривой Рог (1346) обстрел (26850)


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сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь. гарпуни є. британія давно предоставила.
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10.10.2022 11:15 Ответить
Ніззя. Це буде ескалація. Нада мужиствєнно терпіть.
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10.10.2022 11:17 Ответить
А якби дехто займався ракетними програмами, а не асфальтом, то така ж сама кількість ракет зараз летала би на території *********. Але маємо шо маємо... дякую, 73%
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10.10.2022 11:17 Ответить
Вітаю! Ваш пост увійшов в топ-5 ідіотських постів цензор.нет. Так тримати!
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10.10.2022 11:31 Ответить
 
 