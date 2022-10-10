Россияне снова ударили по Кривому Рогу

Российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Ракетный удар по городу! Все – в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

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