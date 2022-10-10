Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу
Російська армія в черговий раз завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.
"Ракетний удар по місту! Всі – в укриттях! Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.
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Дмитро Карпенко
показати весь коментар10.10.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 6
Михаил Дужик #512165
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Mykola Trofimenko #538463
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Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар10.10.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 1
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