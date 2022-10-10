Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу

Російська армія в черговий раз завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Ракетний удар по місту! Всі – в укриттях! Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул