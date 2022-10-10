УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11158 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 358 7

Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу

ракета,обстріл

Російська армія в черговий раз завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Ракетний удар по місту! Всі – в укриттях! Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул

Вілкул Олександр (328) Кривий Ріг (1301) обстріл (28171)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сьогодні потрібно знищити чорноморський флот у відповідь. гарпуни є. британія давно предоставила.
показати весь коментар
10.10.2022 11:15 Відповісти
Ніззя. Це буде ескалація. Нада мужиствєнно терпіть.
показати весь коментар
10.10.2022 11:17 Відповісти
А якби дехто займався ракетними програмами, а не асфальтом, то така ж сама кількість ракет зараз летала би на території *********. Але маємо шо маємо... дякую, 73%
показати весь коментар
10.10.2022 11:17 Відповісти
Вітаю! Ваш пост увійшов в топ-5 ідіотських постів цензор.нет. Так тримати!
показати весь коментар
10.10.2022 11:31 Відповісти
 
 