Лукашенко и Путин разворачивают общую группировку войск
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Об этом самопровозглашенный глава Беларуси сообщил на совещании по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".
Такое решение было принято по итогам встречи агрессоров один на один после неформального саммита СНГ в Петербурге.
"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", – заявил Лукашенко.
По его словам, формирование совместной российско-белорусской группировки уже началось.
"Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", – заявил самопровозглашенный глава Беларуси.
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Доки є, а потім ії вже не буде і кожен білорус буде відповідати перед Україною
що він зробив щоб війни не було.
Якщо лукашенко віддасть наказ ввести війська, ці люди або втечуть, або, чого він побоюється - можуть повернути проти нього свою зброю, тому що ніхто не хоче вмирати за путіна. Він це прекрасно розуміє, а тому такого наказу не буде.
Характер місцевості і природно-кліматичні умови не дозволяють застосовувати великі маси військ і створення ударних груп на кордоні Білорусії та України. Адже тут є болота, заплави річок, величезна кількість озер. Пересуватися можливо лише кількома дорогами, які відомі і, ймовірно, вже заміновані, а мости підірвані.
Перекидання повітряно-десантних військ вертольотами в райони Гостомеля, Києва, Чорнобиля навряд чи буде використано знову. І пройти таку відстань по суші неможливо.