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Новости Война
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Лукашенко и Путин разворачивают общую группировку войск

лукашенко,путін

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Об этом самопровозглашенный глава Беларуси сообщил на совещании по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

Такое решение было принято по итогам встречи агрессоров один на один после неформального саммита СНГ в Петербурге.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", – заявил Лукашенко.

По его словам, формирование совместной российско-белорусской группировки уже началось.

"Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", – заявил самопровозглашенный глава Беларуси.

Читайте: Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками и военными

армия РФ (19011) Беларусь (7886) Лукашенко (3611) путин (31197)


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Топ комментарии
+94
Бульбаші, це ваш останній шанс. Не скористаєтесь ним- підете за ****** у могилу!
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10.10.2022 12:34
+68
Анігдот : Трахаються два білоруса. Один каже - завтра наступаїм на Україну. Другий : Шо серйозно ? Перший : Та нє , мені просто нравиться , як у тебе очко зжимається...
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10.10.2022 12:36
+51
Нужно было бульбашей разбомбить еще в феврале. Как и ожидалось что ***** додавит трусливого Лукашонку. Рашистам сейчас нужно позарез начать военные действия на севере Укарины чтобы остановить наше наступление на Херсон и Донецк
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10.10.2022 12:35
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Ще є шанс у білорусів не нести повну відповідальність за всі злодійства Ху*ла.
Доки є, а потім ії вже не буде і кожен білорус буде відповідати перед Україною
що він зробив щоб війни не було.
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10.10.2022 21:52 Ответить
белы незнают, что такое новая порода наших собачек - Химарсики. Наглядно, быстро, надёжно - https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs

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10.10.2022 22:28 Ответить
Більшість в білоруській армії поділяють точку зору білоруського суспільства про те, що ця війна їм не потрібна.

Якщо лукашенко віддасть наказ ввести війська, ці люди або втечуть, або, чого він побоюється - можуть повернути проти нього свою зброю, тому що ніхто не хоче вмирати за путіна. Він це прекрасно розуміє, а тому такого наказу не буде.

Характер місцевості і природно-кліматичні умови не дозволяють застосовувати великі маси військ і створення ударних груп на кордоні Білорусії та України. Адже тут є болота, заплави річок, величезна кількість озер. Пересуватися можливо лише кількома дорогами, які відомі і, ймовірно, вже заміновані, а мости підірвані.

Перекидання повітряно-десантних військ вертольотами в райони Гостомеля, Києва, Чорнобиля навряд чи буде використано знову. І пройти таку відстань по суші неможливо.
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11.10.2022 00:07 Ответить
справочный из дурдома бульбоед мнит себя стратегом... ну-ну... давай, санёк...
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11.10.2022 01:36 Ответить
ПЕРЕД ЗАХВАТОМ РФ ПРАВИЛЬНО ЗАХВАТИТЬ БЕЛАРУСЬ !)
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11.10.2022 04:32 Ответить
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