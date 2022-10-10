Лукашенко и Путин разворачивают общую группировку войск

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Об этом самопровозглашенный глава Беларуси сообщил на совещании по вопросам безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

Такое решение было принято по итогам встречи агрессоров один на один после неформального саммита СНГ в Петербурге.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", – заявил Лукашенко.

По его словам, формирование совместной российско-белорусской группировки уже началось.

"Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", – заявил самопровозглашенный глава Беларуси.

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