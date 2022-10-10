Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками и военными

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, проводит срочное совещание с военными и силовиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщение о совещании появилось в 10:52, а назначено на 11:00. Подробностей о совещании нет.

Напомним, 8 октября, МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИДе назвали это провокацией.

Утром 6 октября стратегическая авиация России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства Беларуси

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