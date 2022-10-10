Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками и военными
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, проводит срочное совещание с военными и силовиками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сообщение о совещании появилось в 10:52, а назначено на 11:00. Подробностей о совещании нет.
Напомним, 8 октября, МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИДе назвали это провокацией.
Утром 6 октября стратегическая авиация России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства Беларуси
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1 - мають бути розірвані дип. відносини з білорашистами
2 - має бути заявлено, що ми вважаємо цю територію фактично під суверенітетом росії
3 - будь-які озброєння/військові на цій територій є відсьогодні законною ціллю ЗСУ
Тут должна быть спецоперация, краеугольным успехом которой должна быть мотивация местных вояк на изнасилования и грабежи кацапского подмосковья, пскова и других руснявых городов, которые живут раза в 2 лучше, чем они сами. Ну про Москву вообще молчу, там мечта каждого бульбашного колхозника ворваться в эти шикарные особняки и разграбить весь дом, набивая брюхо мясом, икрой и виски. Если устранить руководство (Лукашенко личная власть интересует, у него у самого есть мясо, игра и виски, а также шлюхи в неограниченном количестве, у него и у его генералов, но не у простых военных), то все это возможно станет.
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Лукашенко заявил, что он и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает БелТА.
«В связи с обострением на западных границах «союзного государства» мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства».
«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», - заявил диктатор.
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«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.
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«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.