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Лукашенко проводит срочное совещание с силовиками и военными

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, проводит срочное совещание с военными и силовиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщение о совещании появилось в 10:52, а назначено на 11:00. Подробностей о совещании нет.

Напомним, 8 октября, МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИДе назвали это провокацией.

Утром 6 октября стратегическая авиация России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства Беларуси

Читайте: Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. У границы сосредоточено 6 батальонов РБ, - Скибицкий

Беларусь (7886) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+26
Гниди срані.
*********-*************
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10.10.2022 12:04
+25
чипсы собрались
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10.10.2022 12:03
+25
Нейтралізація бульбостана дуже б допомогла. Сподіваюся наш генштаб цим займається. Віримо у ЗСУ, та не панікуємо, ми це вже все проходили, просто трохи забули.
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10.10.2022 12:04
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чипсы собрались
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10.10.2022 12:03 Ответить
їх би підсмажити...
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10.10.2022 12:08 Ответить
Сьогодні-ж:

1 - мають бути розірвані дип. відносини з білорашистами
2 - має бути заявлено, що ми вважаємо цю територію фактично під суверенітетом росії
3 - будь-які озброєння/військові на цій територій є відсьогодні законною ціллю ЗСУ
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10.10.2022 12:22 Ответить
Так я думав, що це вже зроблено...
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10.10.2022 12:33 Ответить
Скоріше бульби в мундирах.
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10.10.2022 12:20 Ответить
Нейтралізація бульбостана дуже б допомогла. Сподіваюся наш генштаб цим займається. Віримо у ЗСУ, та не панікуємо, ми це вже все проходили, просто трохи забули.
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10.10.2022 12:04 Ответить
Болота с обоих сторон границы. Наступать без современных абрамсов и леопердов с КАЗ, не выпустив за 30 лет ни одного нового самолета - очень опрометчиво. У бульбашей по-крайней мере есть китайский Полонез (РСЗО с gps), который в обороне будет хорош (китайцы запретили его использовать не для обороны и не давать кацапам, если мы не нападем).

Тут должна быть спецоперация, краеугольным успехом которой должна быть мотивация местных вояк на изнасилования и грабежи кацапского подмосковья, пскова и других руснявых городов, которые живут раза в 2 лучше, чем они сами. Ну про Москву вообще молчу, там мечта каждого бульбашного колхозника ворваться в эти шикарные особняки и разграбить весь дом, набивая брюхо мясом, икрой и виски. Если устранить руководство (Лукашенко личная власть интересует, у него у самого есть мясо, игра и виски, а также шлюхи в неограниченном количестве, у него и у его генералов, но не у простых военных), то все это возможно станет.
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10.10.2022 12:11 Ответить
Болота з боку Волині, на Рівненщині пісок, можна на машині між соснами проїхати в Білорусь.
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10.10.2022 12:19 Ответить
Маю надію,що там вже все заміновано.Щоб,якщо бульбіші наважаться полізти,з них драники летіли в різні боки
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10.10.2022 12:47 Ответить
На польові роботи чи буде воювати(пакостити) ?
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10.10.2022 12:04 Ответить
Гниди срані.
*********-*************
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10.10.2022 12:04 Ответить
Бульбашам не завадило би нанести превентивний удар... Давно напрошуються.
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10.10.2022 12:05 Ответить
Не у цей час .
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10.10.2022 12:06 Ответить
Чому? москальських мобіків туди ще не завезли, у самих бульбашів на кордоні з нами щось 5000 військових - вони не зможуть відповісти!
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10.10.2022 12:09 Ответить
Все в свій час треба робити.
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10.10.2022 12:18 Ответить
Поводите ему по усам.
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10.10.2022 12:07 Ответить
Лука Мудищев , он уже упал до днища.
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10.10.2022 12:07 Ответить
Дав же Бог північних сусідів-одне лайно лапотне та картопляне.І правнукам треба заказати-ніяких справ з кацапами і бульбашами,ніякого співчуття і милосердя до тих тварин.Навіки вони подохли для нас
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10.10.2022 12:08 Ответить
Вони нажаль не подохли, тому треба і правнуків навчити, як з ними поводитися. Ніякого прощення на віки.
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10.10.2022 12:20 Ответить
Зрозумівши, що з українцями краще не зв'язуватися, лука вирішив на випередження вдарити по російським військам в Білорусі і зайняти ісконні землі смоленської області. А якщо без жартів, то зустрічати в Україні їх війська будуть з особливою жорстокістю, за надання території для входження в Київську області і пуску ракет
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10.10.2022 12:08 Ответить
Ну і шо? Бульбафюрер заявить,що сьогоднішні ракетні обстріли України кацапами-це напад України на Білорусь?
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10.10.2022 12:08 Ответить
нас обстреливают с бульбашии и нас еще и на ковер вызывают....АУ, это что...
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10.10.2022 12:11 Ответить
это психическая реакция организма на нежелания воевать... плешивый Луку Мудищива на войну разве-что копняками не выгоняет, а этот упирается ибо дурак-дурак, а мыло не ест, на одном столбе с путиным висеть не желает. Все это грозный пшик, пердячий пар. За Северное направление можно быть спокойными и дожимать рашиков на Юге.
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10.10.2022 12:15 Ответить
Буде знову мандіти, що якби сьогодні рашка не нанесла привентивний удар по Україні, на нього б напали!?!?!?
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10.10.2022 12:12 Ответить
Лука Мудищев аж вспотел от бега на месте =) Сельский дурачок=)))
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10.10.2022 12:13 Ответить
Если усатое все же решит вступить в гавно/войну по уши, то надеюсь военный блок Нато вмешается конкретно в эту ситуацию, а не будут выражать очередное беспкойство. У бульбаша нет ядерного оружия, как пуйло ему нечем манипулировать. И свинособаки за них не будут впрягаться, тогда ядерный козырь ***** и его святой лик миротворца канут внебытие.
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10.10.2022 12:19 Ответить
не вступит!
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10.10.2022 12:23 Ответить
Мабуть хоче усилити навчання .
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10.10.2022 12:19 Ответить
..срань господня,этот то полуумок куда лезет???
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10.10.2022 12:31 Ответить
Хартия97:Формирование группы войск уже идет.

Лукашенко заявил, что он и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает БелТА.

«В связи с обострением на западных границах «союзного государства» мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства».

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», - заявил диктатор.
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10.10.2022 12:31 Ответить
Эй, скот, я вижу твой любимый и тобой избираемый четверть века подряд бульбофюрер ещё на месте. Тебе его выгнать даже не помогло твоё вставание, в носках, без обуви, на лавочки и скамейки. А как дышала, как дышала скотинка.
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10.10.2022 12:46 Ответить
ПОЦ картофельный, угомонись.
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10.10.2022 12:50 Ответить
Треба розібратися про юридичні умови оренди аквафрешами білоруських летовищ. Якщо там оренда, то це де-юре територія раши (як з іноземними посольствами). Тоді маємо усі права бомбити їх.
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10.10.2022 12:58 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.10.2022 13:12 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-polskogo-telekanalu-zaklykav-pokaraty-lukashenka-yak-spivuchasnyka-kremlya/ Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN закликав світ притягнути до відповідальності режим білоруського диктатора Лукашенка , який є спільником кремля у злочинах проти України.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/e38ee410-e280-4215-b2ff-570083754a5e-1024x574.jpeg

«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/cbc9fa83-ad5a-435c-b8d1-d33d4e8ab2e4-1024x579.jpeg

«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
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10.10.2022 20:06 Ответить
 
 