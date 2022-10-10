Лукашенко проводить термінову нараду з силовиками та військовими

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, проводить терміново нараду з військовими та силовиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Повідомлення про нараду з'явилося о 10:52, саму її призначено на 11:00. Подробиць про тему наради немає.

Нагадуємо, 8 жовтня, МЗС Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима, якому вручили ноту про те, що Україна нібито має намір атакувати територію РБ. В українському МЗС назвали це провокацією.

Уранці 6 жовтня стратегічна авіація Росії вперше з кінця літа вдарила по Україні крилатими ракетами з повітряного простору Білорусі.

Також читайте: Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Біля кордону зосереджено 6 батальйонів РБ, - Скібіцький