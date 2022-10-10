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Новини Війна
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Лукашенко та Путін розгортають спільне угруповання військ

лукашенко,путін

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Про це самопроголошений глава Білорусі повідомив на нараді з питань безпеки,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

Таке рішення було ухвалено нібито за підсумками зустрічі агресорів один на один після неформального саміту СНД у Петербурзі.

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами", - заявив Лукашенко.

За його словами, формування спільного російсько-білоруського угруповання вже почалося.

"Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив самопроголошений глава Білорусі.

Також читайте: Лукашенко проводить термінову нараду з силовиками та військовими

Автор: 

армія рф (17160) Білорусь (7922) Лукашенко (2653) путін (23740)


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Топ коментарі
+94
Бульбаші, це ваш останній шанс. Не скористаєтесь ним- підете за ****** у могилу!
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10.10.2022 12:34
+68
Анігдот : Трахаються два білоруса. Один каже - завтра наступаїм на Україну. Другий : Шо серйозно ? Перший : Та нє , мені просто нравиться , як у тебе очко зжимається...
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10.10.2022 12:36
+51
Нужно было бульбашей разбомбить еще в феврале. Как и ожидалось что ***** додавит трусливого Лукашонку. Рашистам сейчас нужно позарез начать военные действия на севере Укарины чтобы остановить наше наступление на Херсон и Донецк
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10.10.2022 12:35
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Ще є шанс у білорусів не нести повну відповідальність за всі злодійства Ху*ла.
Доки є, а потім ії вже не буде і кожен білорус буде відповідати перед Україною
що він зробив щоб війни не було.
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10.10.2022 21:52 Відповісти
белы незнают, что такое новая порода наших собачек - Химарсики. Наглядно, быстро, надёжно - https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs https://www.youtube.com/watch?v=TONcG0HFGEs

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10.10.2022 22:28 Відповісти
Більшість в білоруській армії поділяють точку зору білоруського суспільства про те, що ця війна їм не потрібна.

Якщо лукашенко віддасть наказ ввести війська, ці люди або втечуть, або, чого він побоюється - можуть повернути проти нього свою зброю, тому що ніхто не хоче вмирати за путіна. Він це прекрасно розуміє, а тому такого наказу не буде.

Характер місцевості і природно-кліматичні умови не дозволяють застосовувати великі маси військ і створення ударних груп на кордоні Білорусії та України. Адже тут є болота, заплави річок, величезна кількість озер. Пересуватися можливо лише кількома дорогами, які відомі і, ймовірно, вже заміновані, а мости підірвані.

Перекидання повітряно-десантних військ вертольотами в райони Гостомеля, Києва, Чорнобиля навряд чи буде використано знову. І пройти таку відстань по суші неможливо.
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11.10.2022 00:07 Відповісти
справочный из дурдома бульбоед мнит себя стратегом... ну-ну... давай, санёк...
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11.10.2022 01:36 Відповісти
ПЕРЕД ЗАХВАТОМ РФ ПРАВИЛЬНО ЗАХВАТИТЬ БЕЛАРУСЬ !)
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11.10.2022 04:32 Відповісти
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