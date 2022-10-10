Лукашенко та Путін розгортають спільне угруповання військ
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
Про це самопроголошений глава Білорусі повідомив на нараді з питань безпеки,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".
Таке рішення було ухвалено нібито за підсумками зустрічі агресорів один на один після неформального саміту СНД у Петербурзі.
"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами", - заявив Лукашенко.
За його словами, формування спільного російсько-білоруського угруповання вже почалося.
"Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив самопроголошений глава Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доки є, а потім ії вже не буде і кожен білорус буде відповідати перед Україною
що він зробив щоб війни не було.
Якщо лукашенко віддасть наказ ввести війська, ці люди або втечуть, або, чого він побоюється - можуть повернути проти нього свою зброю, тому що ніхто не хоче вмирати за путіна. Він це прекрасно розуміє, а тому такого наказу не буде.
Характер місцевості і природно-кліматичні умови не дозволяють застосовувати великі маси військ і створення ударних груп на кордоні Білорусії та України. Адже тут є болота, заплави річок, величезна кількість озер. Пересуватися можливо лише кількома дорогами, які відомі і, ймовірно, вже заміновані, а мости підірвані.
Перекидання повітряно-десантних військ вертольотами в райони Гостомеля, Києва, Чорнобиля навряд чи буде використано знову. І пройти таку відстань по суші неможливо.