Лукашенко та Путін розгортають спільне угруповання військ

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Про це самопроголошений глава Білорусі повідомив на нараді з питань безпеки,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта".

Таке рішення було ухвалено нібито за підсумками зустрічі агресорів один на один після неформального саміту СНД у Петербурзі.

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами", - заявив Лукашенко.

За його словами, формування спільного російсько-білоруського угруповання вже почалося.

"Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив самопроголошений глава Білорусі.

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