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Новости Война
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Цели ударов по Украине достигнуты, - Минобороны РФ

ракета,ракети,калібр

В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированный обстрел территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цели удара достигнуты, все определенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ обстреляла Украину "высокоточным оружием" в ответ на украинские "теракты" в России, - Путин

обстрел (26850) Минобороны рф (923)


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Топ комментарии
+117
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3925061.html Украина ответила своими ракетными ударами по Лаптестану

Сегодня ударами украинских войск, уничтожены:
- центр управления дронами в Курской области
- три установки С-300 в Белгородской области
- полигон с «частично моГилизованными» в Брянской области.
На Херсонщине, ВСУ продолжают "выравнивать фронт" кацапским гнидам.
То ли ещё будет, кацапские ********…

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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10.10.2022 13:43
+60
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10.10.2022 13:46
+52
Мрія ЗА МРІЮ
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10.10.2022 13:48
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Я хлопець простий: бачу кицюнчиків - одразу вподобайка 😻😻😻🥰
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10.10.2022 15:25 Ответить
Ви народились дурнями, так дурнями і помрете. Цим ви хотіли налякати нашу неньку Україну? Так ви ще дурніше ніж я думав - ви просто дебіли
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10.10.2022 14:17 Ответить
Прокляття вам нелюди

Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито
Скільки, враже, півень вночі кукуріка
Стільки днів у тебе доживати віка

Як просію горе крізь дрібненьке сито
Станеш ти про пекло Господа просити
Та не буде, враже, смерть твоя легкою
Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою
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10.10.2022 14:19 Ответить
Там ще з білораші наче пуски були,чи не час бульбофюрера на місце поставить.По пунктам дислокації їхніх так званих,,об'єднаних сил''?І по аеродромах.
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10.10.2022 14:26 Ответить
Щось я не зрозумів, мета яка була?
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10.10.2022 14:29 Ответить
розпливчата. Скоріше за все - стрільнуть 80 ракетами. може злякаються. не злякалися. Значить слід чекати ще більшої кількості. Може сотню одночасних запусків. Це якщо є чим.
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10.10.2022 16:05 Ответить
скоро в москве
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10.10.2022 14:34 Ответить
Я сьогодні бачила,як украінці сховавшись від бомбордування у метро співали Червону калину, так ,***** ,ціль достигнута,ми стали одним цілим як кулак, що розчавить твоє ботоксне погане рильце,ми ще більше вас ненавідімо, і ця ненависть дає нам силу видомститися, а коли є сила ,страх пропадає,ви відповімо!І відповідь тобі і твоїм людожерам буде така ,що ви позаздрите мертвим!Твари двуногіє
Слава Україні!
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10.10.2022 14:38 Ответить
Какие это министерство нападения целей достигло в Киеве? Разбитые окна в университете и в 2 музеях
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10.10.2022 14:39 Ответить
Ну, що ти хочеш? Фуліганьйо! Тільки замість рогаток - ракети.
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10.10.2022 15:17 Ответить
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10.10.2022 14:40 Ответить
Ну це все, що в них є, думаю, вони всі ці ракети збирали тижднями. В результати, українці як не боялися, так і не бояться підорів, ЗСУ далі воюють. Пошкоджене поремонтуємо. Вся ця показуха лише для внутріннього споживання, показати, який путін мачо. Типу відповів за міст.
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10.10.2022 14:44 Ответить
Цель Венесуєла достигнута, на очереди Зимбабва.
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10.10.2022 14:49 Ответить
Якої такої мети? Музеї "високоточно" розбомбили?!
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10.10.2022 14:59 Ответить
"всі визначені об'єкти вражено" (рф)

Детская площадка в Парке им.Шевченко:
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10.10.2022 15:03 Ответить


военная инфрастрктура
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10.10.2022 16:21 Ответить
Це ж треба, оказується університет Шевченка, філармонія і два музея в Києві раптом стали об'єктами систем військового управління, зв'язку та енергетики... Все як і було раніше, куди прилетіла ця їх "високоточна зброя" там і є оті об'єкти.
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10.10.2022 15:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZVxtX5EwLJEt_BI8AMY1XGDYsLB4tZFWJuT_2zZhAY9tdxsahhnOleULvEjsP-sW-8BC83sNpQ2tVGMSv4MmtDuhnApCM4meMvetUQtTvPxbjf7ihkgU3gWSvFyHOBw1m0xwyt8-YMDTi7gpx-OrxvVQS0JaSL8ufZk5YQfb_GTGA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Головне, щоб ви не переплутали: нацисти й расисти - це українці. А вони - борці за всесвітню справедливість, антифашисти та переконані інтернаціоналісти. А ще мають покликання всіх визволяти.

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311302371_1777250902639431_7594908943977648050_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=60hfWeOW3_oAX9RYO6i&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8G3_zm2XNrBuKt7PEuSEmEUWhgd-Px3h5fHruNZeFzSw&oe=6348E13E
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10.10.2022 15:07 Ответить
Ну когда же этих уродов а в Москве бомбанут, сравнять сся землей всем миром
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10.10.2022 15:10 Ответить
значить кримському мосту точно звіздєц)
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10.10.2022 15:20 Ответить
А яка була мета?

Українцям на ці бомбардування вже насрати.
Інфраструктура буде відновлена за декілтка годин.

Метою запуску 84 дорогих ракет було вбивство 10 людей?

Кацапи таки невиліковні дебіли...
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10.10.2022 15:28 Ответить
ні, це підігрівання злоби москалів які нам бажають померти, та радіють коли нам мстять за міст. Це ті ж холуї які добровільно підуть на мобілізацію...

Тобто все це психологічно-маркетингові дії спрямовані на подальшу могилізацію.

- Саме тому НАссА повезла москаля на старлінк за межі кулі.

- А Байден підтримує ідею що Путін не шуткуя з ЯО...

Щоб рекламувати стаду (орчатам) дивіться:

"СВІТ" признає СИЛУ!!!! ЕСЛИ ВДАРИМ СИЛЬНІШЕ НАС В ЛЮДИ ПУСТЯТЬ,,, ƍɓ

а по суті - могилізація надовго...
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10.10.2022 15:42 Ответить
А ну да - і маск втрапив в скандали через "вислови" мол

"референдум тільки ООН"...

Для москальського бидла це свого роду лігімітизація окупації, питання лише в юрисдикції передачі влади.

А тк орки ООН не признають головою -

тому де-факто (макс популярний в рф) маск зробив чорне діло...

не пишіть з великої литери, це такий же єрмак тільки масштаб і роль інша...
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10.10.2022 15:46 Ответить
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10.10.2022 15:33 Ответить
Это типа такой намёк русского Минобороны "пацаны, друг друга постреляли, мы квиты, больше на надо . . ."

А хрен вам, уроды !!! Ждите теперь ответку по российским войскам и другим объектам - за нами не заржавеет, суки. Никто останавливаться не собирается. И мост тоже довалим, дайте только время.
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10.10.2022 15:45 Ответить
Перемога буде за нами! Смерть кацапським підарасам!
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10.10.2022 15:56 Ответить
Страна дебилов и дегенератов
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10.10.2022 16:01 Ответить
Це які? Дитячий майданчик, пішохідний міст та перехрестя у Києві? Круто... Це центри прийняття рішень?
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10.10.2022 16:21 Ответить
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