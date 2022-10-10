Цели ударов по Украине достигнуты, - Минобороны РФ
В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированный обстрел территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цели удара достигнуты, все определенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
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+117 Amber
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+60 Mykola Trofimenko #538463
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+52 Sophia-Maria Duglass
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Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито
Скільки, враже, півень вночі кукуріка
Стільки днів у тебе доживати віка
Як просію горе крізь дрібненьке сито
Станеш ти про пекло Господа просити
Та не буде, враже, смерть твоя легкою
Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою
Слава Україні!
Детская площадка в Парке им.Шевченко:
военная инфрастрктура
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311302371_1777250902639431_7594908943977648050_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=60hfWeOW3_oAX9RYO6i&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT8G3_zm2XNrBuKt7PEuSEmEUWhgd-Px3h5fHruNZeFzSw&oe=6348E13E
Українцям на ці бомбардування вже насрати.
Інфраструктура буде відновлена за декілтка годин.
Метою запуску 84 дорогих ракет було вбивство 10 людей?
Кацапи таки невиліковні дебіли...
Тобто все це психологічно-маркетингові дії спрямовані на подальшу могилізацію.
- Саме тому НАссА повезла москаля на старлінк за межі кулі.
- А Байден підтримує ідею що Путін не шуткуя з ЯО...
Щоб рекламувати стаду (орчатам) дивіться:
"СВІТ" признає СИЛУ!!!! ЕСЛИ ВДАРИМ СИЛЬНІШЕ НАС В ЛЮДИ ПУСТЯТЬ,,, ƍɓ
а по суті - могилізація надовго...
"референдум тільки ООН"...
Для москальського бидла це свого роду лігімітизація окупації, питання лише в юрисдикції передачі влади.
А тк орки ООН не признають головою -
тому де-факто (макс популярний в рф) маск зробив чорне діло...
не пишіть з великої литери, це такий же єрмак тільки масштаб і роль інша...
А хрен вам, уроды !!! Ждите теперь ответку по российским войскам и другим объектам - за нами не заржавеет, суки. Никто останавливаться не собирается. И мост тоже довалим, дайте только время.