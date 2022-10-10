Цели ударов по Украине достигнуты, - Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ прокомментировали массированный обстрел территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины - цели удара достигнуты, все определенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

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