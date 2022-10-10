Мети ударів по Україні досягнуто, - Міноборони РФ

В Міністерстві оборони РФ прокоментували масований обстріл території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Сьогодні російськими збройними силами завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України - мети удару досягнуто, всі визначені об'єкти вражено", - йдеться в повідомленні.

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