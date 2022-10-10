В Киеве и Киевской области применяются графики аварийного отключения электроснабжения, - КГГА

В результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры возможно аварийное отключение электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В результате обстрелов российскими варвами объектов критической инфраструктуры столицы и области, применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области. Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

"Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение", – добавили в КГГА.

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