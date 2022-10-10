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Новости Война
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В Киеве и Киевской области применяются графики аварийного отключения электроснабжения, - КГГА

электричество,энергетика

В результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры возможно аварийное отключение электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В результате обстрелов российскими варвами объектов критической инфраструктуры столицы и области, применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области. Частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

"Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение", – добавили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские ракеты попали в энергосистемы разных городов, есть попадание в ТЭЦ. Нужно быть готовыми к веерным отключениям, - ОП

КГГА (2977) Киев (25466) Киевская область (4113) Тарифы на электроэнергию (2162)


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У нас вже нема електики.Київ
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10.10.2022 14:00 Ответить
классик
https://twitter.com/i/status/1579202319065157633
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10.10.2022 14:01 Ответить
І де побачити той граХВік?
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10.10.2022 14:04 Ответить
Скоріш за все - ніде, бо відключають коли завгодно, ось як у моєму місті. Стоїш собі суп вариш, а тут **** і нема світла. І сидиш як дурак по п'ять, сім, а то було аж 11 годин. І так кожен день. І що головне - одних і тих же вимикають! Он сьогодні прямо зранку пів сьомого відключили, а люди на роботу в цей час збиралися....
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27.10.2022 14:40 Ответить
Головне щоб вистачало для лікарень і іншої важливої інфраструктури. Складні часи попереду, там ми всі, хто зараз безпосередньо не залучений до війни, може проявити себе, допомогають один одному
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10.10.2022 14:10 Ответить
Опечатка в тексте: "варвами" вместо "варварами".
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10.10.2022 14:36 Ответить
 
 