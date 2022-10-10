У Києві та Київській області застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, - КМДА
Внаслідок російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури можливе аварійне відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Внаслідок обстрілів російськими варвами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.
"Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання", - додали у КМДА.
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