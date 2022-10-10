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Новини Війна
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У Києві та Київській області застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, - КМДА

электричество,энергетика

Внаслідок російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури можливе аварійне відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Внаслідок обстрілів російськими варвами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

"Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання", - додали у КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі ракети влучили в енергосистеми різних міст, є потрапляння в ТЕЦ. Потрібно бути готовими до віялових відключень, - ОП

Автор: 

КМДА (2363) Київ (19401) Київська область (4001) електроенергія (6174)


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У нас вже нема електики.Київ
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10.10.2022 14:00 Відповісти
классик
https://twitter.com/i/status/1579202319065157633
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10.10.2022 14:01 Відповісти
І де побачити той граХВік?
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10.10.2022 14:04 Відповісти
Скоріш за все - ніде, бо відключають коли завгодно, ось як у моєму місті. Стоїш собі суп вариш, а тут **** і нема світла. І сидиш як дурак по п'ять, сім, а то було аж 11 годин. І так кожен день. І що головне - одних і тих же вимикають! Он сьогодні прямо зранку пів сьомого відключили, а люди на роботу в цей час збиралися....
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27.10.2022 14:40 Відповісти
Головне щоб вистачало для лікарень і іншої важливої інфраструктури. Складні часи попереду, там ми всі, хто зараз безпосередньо не залучений до війни, може проявити себе, допомогають один одному
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10.10.2022 14:10 Відповісти
Опечатка в тексте: "варвами" вместо "варварами".
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10.10.2022 14:36 Відповісти
 
 