Целью России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, - Медведев

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что целью России должен стать "полноценный демонтаж политического режима Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому кроме защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - написал Медведев в телеграмм-канале, подчеркнув, что это его личная позиция.

Нынешние ракетные удары по Украине экспрезидент РФ прокомментировал следующим образом: "Первый эпизод сыгран. Будут и другие".

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