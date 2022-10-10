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Целью России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, - Медведев

медведєв

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что целью России должен стать "полноценный демонтаж политического режима Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому кроме защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - написал Медведев в телеграмм-канале, подчеркнув, что это его личная позиция.

Нынешние ракетные удары по Украине экспрезидент РФ прокомментировал следующим образом: "Первый эпизод сыгран. Будут и другие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ обстреляла Украину "высокоточным оружием" в ответ на украинские "теракты" в России, - Путин

Медведев (4101) россия (95326)


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Топ комментарии
+47
Дебил.
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10.10.2022 14:30
+41
А цей все ніяк не протрезвіє... Дімон, буде все з точністю до навпаки
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10.10.2022 14:31
+28
с алкашом спорить бесполезно.. но...
а кто вам дал право решать судьбу суверенного государства??? кто позволил вам что-то там демонтировать по соседям???? а не навести ли лучше порядок в своей говени... чтобы дикари с послеуралья узнали что такое унитаз или горячий душ в доме?
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10.10.2022 14:34
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"має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України" Джерело:
От що він має на увазі під політичним режимом? - слуг народу? так вони всі назначені олігархами і їх прислужниками. Олігархів хочете наших кудись діти? - так ми теж хочемо їх кудись діти.
алкаш не розуміє, що ще з 2014 року самоорганізація українців протистоїть кремлівським хотєлкам. і овоча погнали не стільки за дерибан бюджета, як за те, що хотів продати країну раші з китаєм.
алкаш не розуміє, що вже лише повний дебіл мріятиме про руцький мір. бо раша вже показала всім що то є.
алкаш не розуміє, що чим більше вони ******** мирне населення, тим більше їх ненавидять ті, що раніше були какая разніца.
ну вб'єте ви зеленського з єрмаком. І що? Україна сяде за стіл переговорів?
Ну навіть загинуть хтось з наших генералів. І що? рашу перестануть мішать з гівном як на окупованих територіях, так і на аеродромах чи базах звідкіля йде агресія?
Ні, придурки, - ящик Пандори ви для себе вже відкрили.
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10.10.2022 15:31 Ответить
Просто пішов на йух,чмошник кацапський.
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10.10.2022 15:41 Ответить
Medvedevs pnh
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10.10.2022 15:41 Ответить
"На мой взгляд . . ." Ишь ты.
А на мой взгляд целью Украины должен быть демонтаж россии.
Как-то наши взгляды не совпадают, медведыш, но чего-то мне кажется, что мой взгляд имеет больше шансов на будущее, чем твой.
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10.10.2022 15:42 Ответить
Алкаш, відсоси.
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10.10.2022 15:43 Ответить
О, гідроцефал знову заквакав..😂😂
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10.10.2022 15:44 Ответить
Нажаль, Україні не залишили вибору. Або ми, або вони.
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10.10.2022 15:46 Ответить
Вже давно...
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10.10.2022 16:27 Ответить
Він ще дурніший за Жириновського.
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10.10.2022 15:51 Ответить
Дима демонтируйся уже сам.
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10.10.2022 15:53 Ответить
пристрелите этого дегенерата
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10.10.2022 15:58 Ответить
Сдохну ****!
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10.10.2022 15:59 Ответить
Целью Украины должен стать полноценный демонтаж политического режима России
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10.10.2022 16:04 Ответить
о, проспався нарешті... але замість того, щоб щось *********, то пішов би краще похмелився.
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10.10.2022 16:05 Ответить
Подобные обстрелы Украины от бессилия, ничего сделать не могут на фронте, так хоть куда-нибудь стрельнуть. Нас не запугать.
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10.10.2022 16:16 Ответить
БИБА И БОБА ДВА ********!!!путинХуйло**************!!!НЕ ИНАЧЕ!!!!
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10.10.2022 16:32 Ответить
Нікчема.
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10.10.2022 16:32 Ответить
********** не розуміє,що влада не має значення в ненависті українців до фашистської федерації.
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10.10.2022 16:53 Ответить
Дайте мне его хоть за горло подержать!!!
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10.10.2022 17:01 Ответить
Дімон вийшов з запою, попив россольчику і знову впав в гарячку
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10.10.2022 17:12 Ответить
Метою України має стати повноцінний демонтаж Росії
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10.10.2022 17:26 Ответить
Буде димонтаж України чи не буде,а московії точно не буде і цей алкаш точно буде висіти донизу головою на мотузку посеред обосраної червоної площі.
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10.10.2022 17:48 Ответить
Підріла-алконафт
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10.10.2022 18:07 Ответить
воно хоч знає що таке слово демонтаж)
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10.10.2022 19:53 Ответить
.... презерватив после очередного использования пытается остаться без дырок
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10.10.2022 21:02 Ответить
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