Целью России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, - Медведев
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что целью России должен стать "полноценный демонтаж политического режима Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому кроме защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - написал Медведев в телеграмм-канале, подчеркнув, что это его личная позиция.
Нынешние ракетные удары по Украине экспрезидент РФ прокомментировал следующим образом: "Первый эпизод сыгран. Будут и другие".
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+47 ladyar
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От що він має на увазі під політичним режимом? - слуг народу? так вони всі назначені олігархами і їх прислужниками. Олігархів хочете наших кудись діти? - так ми теж хочемо їх кудись діти.
алкаш не розуміє, що ще з 2014 року самоорганізація українців протистоїть кремлівським хотєлкам. і овоча погнали не стільки за дерибан бюджета, як за те, що хотів продати країну раші з китаєм.
алкаш не розуміє, що вже лише повний дебіл мріятиме про руцький мір. бо раша вже показала всім що то є.
алкаш не розуміє, що чим більше вони ******** мирне населення, тим більше їх ненавидять ті, що раніше були какая разніца.
ну вб'єте ви зеленського з єрмаком. І що? Україна сяде за стіл переговорів?
Ну навіть загинуть хтось з наших генералів. І що? рашу перестануть мішать з гівном як на окупованих територіях, так і на аеродромах чи базах звідкіля йде агресія?
Ні, придурки, - ящик Пандори ви для себе вже відкрили.
А на мой взгляд целью Украины должен быть демонтаж россии.
Как-то наши взгляды не совпадают, медведыш, но чего-то мне кажется, что мой взгляд имеет больше шансов на будущее, чем твой.