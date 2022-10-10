Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що метою Росії має стати "повноцінний демонтаж політичного режиму України".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Українська держава у нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу Росії. Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", - написав Медведєв у телеграм, підкресливши, що це його особиста позиція.

Сьгоднішні ракетні удари по Україні експрезидент РФ прокоментував наступним чином: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".

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