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Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв

медведєв

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що метою Росії має стати "повноцінний демонтаж політичного режиму України".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Українська держава у нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу Росії. Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", - написав Медведєв у телеграм, підкресливши, що це його особиста позиція.

Сьгоднішні ракетні удари по Україні експрезидент РФ прокоментував наступним чином: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, то Захід не втручатиметься, - Медведєв

Автор: 

Медведєв (1911) росія (64871)


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Топ коментарі
+47
Дебил.
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10.10.2022 14:30
+41
А цей все ніяк не протрезвіє... Дімон, буде все з точністю до навпаки
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10.10.2022 14:31
+28
с алкашом спорить бесполезно.. но...
а кто вам дал право решать судьбу суверенного государства??? кто позволил вам что-то там демонтировать по соседям???? а не навести ли лучше порядок в своей говени... чтобы дикари с послеуралья узнали что такое унитаз или горячий душ в доме?
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10.10.2022 14:34
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"має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України" Джерело:
От що він має на увазі під політичним режимом? - слуг народу? так вони всі назначені олігархами і їх прислужниками. Олігархів хочете наших кудись діти? - так ми теж хочемо їх кудись діти.
алкаш не розуміє, що ще з 2014 року самоорганізація українців протистоїть кремлівським хотєлкам. і овоча погнали не стільки за дерибан бюджета, як за те, що хотів продати країну раші з китаєм.
алкаш не розуміє, що вже лише повний дебіл мріятиме про руцький мір. бо раша вже показала всім що то є.
алкаш не розуміє, що чим більше вони ******** мирне населення, тим більше їх ненавидять ті, що раніше були какая разніца.
ну вб'єте ви зеленського з єрмаком. І що? Україна сяде за стіл переговорів?
Ну навіть загинуть хтось з наших генералів. І що? рашу перестануть мішать з гівном як на окупованих територіях, так і на аеродромах чи базах звідкіля йде агресія?
Ні, придурки, - ящик Пандори ви для себе вже відкрили.
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10.10.2022 15:31 Відповісти
Просто пішов на йух,чмошник кацапський.
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10.10.2022 15:41 Відповісти
Medvedevs pnh
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10.10.2022 15:41 Відповісти
"На мой взгляд . . ." Ишь ты.
А на мой взгляд целью Украины должен быть демонтаж россии.
Как-то наши взгляды не совпадают, медведыш, но чего-то мне кажется, что мой взгляд имеет больше шансов на будущее, чем твой.
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10.10.2022 15:42 Відповісти
Алкаш, відсоси.
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10.10.2022 15:43 Відповісти
О, гідроцефал знову заквакав..😂😂
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10.10.2022 15:44 Відповісти
Нажаль, Україні не залишили вибору. Або ми, або вони.
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10.10.2022 15:46 Відповісти
Вже давно...
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10.10.2022 16:27 Відповісти
Він ще дурніший за Жириновського.
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10.10.2022 15:51 Відповісти
Дима демонтируйся уже сам.
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10.10.2022 15:53 Відповісти
пристрелите этого дегенерата
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10.10.2022 15:58 Відповісти
Сдохну ****!
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10.10.2022 15:59 Відповісти
Целью Украины должен стать полноценный демонтаж политического режима России
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10.10.2022 16:04 Відповісти
о, проспався нарешті... але замість того, щоб щось *********, то пішов би краще похмелився.
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10.10.2022 16:05 Відповісти
Подобные обстрелы Украины от бессилия, ничего сделать не могут на фронте, так хоть куда-нибудь стрельнуть. Нас не запугать.
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10.10.2022 16:16 Відповісти
БИБА И БОБА ДВА ********!!!путинХуйло**************!!!НЕ ИНАЧЕ!!!!
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10.10.2022 16:32 Відповісти
Нікчема.
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10.10.2022 16:32 Відповісти
********** не розуміє,що влада не має значення в ненависті українців до фашистської федерації.
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10.10.2022 16:53 Відповісти
Дайте мне его хоть за горло подержать!!!
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10.10.2022 17:01 Відповісти
Дімон вийшов з запою, попив россольчику і знову впав в гарячку
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10.10.2022 17:12 Відповісти
Метою України має стати повноцінний демонтаж Росії
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10.10.2022 17:26 Відповісти
Буде димонтаж України чи не буде,а московії точно не буде і цей алкаш точно буде висіти донизу головою на мотузку посеред обосраної червоної площі.
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10.10.2022 17:48 Відповісти
Підріла-алконафт
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10.10.2022 18:07 Відповісти
воно хоч знає що таке слово демонтаж)
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10.10.2022 19:53 Відповісти
.... презерватив после очередного использования пытается остаться без дырок
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10.10.2022 21:02 Відповісти
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