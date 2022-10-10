Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв
Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що метою Росії має стати "повноцінний демонтаж політичного режиму України".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Українська держава у нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу Росії. Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", - написав Медведєв у телеграм, підкресливши, що це його особиста позиція.
Сьгоднішні ракетні удари по Україні експрезидент РФ прокоментував наступним чином: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".
Топ коментарі
+47 ladyar
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+41 Mykola Trofimenko #538463
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+28 Вася Шевченко #371210
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От що він має на увазі під політичним режимом? - слуг народу? так вони всі назначені олігархами і їх прислужниками. Олігархів хочете наших кудись діти? - так ми теж хочемо їх кудись діти.
алкаш не розуміє, що ще з 2014 року самоорганізація українців протистоїть кремлівським хотєлкам. і овоча погнали не стільки за дерибан бюджета, як за те, що хотів продати країну раші з китаєм.
алкаш не розуміє, що вже лише повний дебіл мріятиме про руцький мір. бо раша вже показала всім що то є.
алкаш не розуміє, що чим більше вони ******** мирне населення, тим більше їх ненавидять ті, що раніше були какая разніца.
ну вб'єте ви зеленського з єрмаком. І що? Україна сяде за стіл переговорів?
Ну навіть загинуть хтось з наших генералів. І що? рашу перестануть мішать з гівном як на окупованих територіях, так і на аеродромах чи базах звідкіля йде агресія?
Ні, придурки, - ящик Пандори ви для себе вже відкрили.
А на мой взгляд целью Украины должен быть демонтаж россии.
Как-то наши взгляды не совпадают, медведыш, но чего-то мне кажется, что мой взгляд имеет больше шансов на будущее, чем твой.