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Новости Война
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Россияне выпустили 6 ракет по Хмельницкой области. 3 ракеты сбила ПВО. Жертв нет

ппо

Российские оккупационные войска ударили 6 ракетами по территории Хмельницкой области. Три ракеты сбила ПВО. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры Хмельницкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Враг выпустил 6 ракет по территории нашей области. 3 ракеты сбиты силами ПВО (над Волочиской, Староушицкой и Полонской громадами). Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры г. Хмельницкого.

В результате в городе отсутствовало электроснабжение и приостановлено водоснабжение. Благодаря оперативному реагированию наших служб электроснабжение уже частично восстановлено. Планируем, что до конца дня сможем полностью восстановить нормальный режим работы всех сетей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате ракетных ударов травмированных и погибших в области нет.

обстрел (26850) Хмельнитчина (896) Хмельницький (475) Тарифы на электроэнергию (2162)


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10.10.2022 15:54 Ответить
Раз с иглы Ваня-давай прожарил ракету (вроде бы на его счет, там еще с пулемета жарили по ней на заднем плане), то аим-120 ракета их тоже будет сбивать и успевать наводится. И новое ПВО как раз поможет, там в том числе и тепловизором есть наведение на ракету. А наше ПВО оставим на массированный налет бомбардировщиков, они их перещелкают без промахов, лишь бы ракеты были и РЛС живая. Но 100% будет, когда взорвется ракетный завод у кацапов вместе со всеми складами, а его работники будут застрелены или зарезаны во всех местах, включая и сортиры.
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10.10.2022 16:01 Ответить
 
 