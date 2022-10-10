Россияне выпустили 6 ракет по Хмельницкой области. 3 ракеты сбила ПВО. Жертв нет

Российские оккупационные войска ударили 6 ракетами по территории Хмельницкой области. Три ракеты сбила ПВО. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры Хмельницкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Враг выпустил 6 ракет по территории нашей области. 3 ракеты сбиты силами ПВО (над Волочиской, Староушицкой и Полонской громадами). Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры г. Хмельницкого.

В результате в городе отсутствовало электроснабжение и приостановлено водоснабжение. Благодаря оперативному реагированию наших служб электроснабжение уже частично восстановлено. Планируем, что до конца дня сможем полностью восстановить нормальный режим работы всех сетей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате ракетных ударов травмированных и погибших в области нет.