Помимо ракет, враг сегодня обстреливает Украину фейками, - СБУ
Служба безопасности предупреждает украинцев о преднамеренном распространении дезинформации со стороны России и просит не поддаваться на провокации врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Кроме ракет, враг сегодня "обстреливает" нас фейками и чушью. Это важная часть его плана. Задача оккупантов - усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО).
Список тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти", - отметили в спецслужбе.
СБУ призывает граждан Украины:
Не доверяйте публикациям вражеских или пророссийских телеграмм-каналов
Не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых
Получайте информацию исключительно из официальных источников
Не снимайте и не распространяйте фото и видео последствий "прилетов"
"И главное – верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать. Покой и холодный ум – важная составляющая нашей будущей победы", - говорится в сообщении.
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В ігнор, людиноподібне чмо.
чем еще гордишься? медалькой льісого? татаровьім? оманом? шашльіком или своей яркой врожденной имбецильностью?
2. судя по интеллекту - криворожская проФФессура?
Нехай хайпують орки поки живі 😠
А кусок лайна - кірюша тимошенка, якого біса це не виконує. Та й абдрєстовічу давно пора язика вирвати.
Обида это чувство слабых людей, обида это чувство проигравших.
Лютая ненависть к врагу, это чувства победителей - дорога победителя, это дорога против шерсти, против зрады.
Обида не помощник нам. Помни - обидою агрессора не остановишь.
Нет времени на обиды - есть время на безжалостное уничтожение врагов всеми доступными методами
Це якщо навідник справжній.
Ну а як несправжній, то звичайно можно його і показати всім, для імітації роботи.