Помимо ракет, враг сегодня обстреливает Украину фейками, - СБУ

Служба безопасности предупреждает украинцев о преднамеренном распространении дезинформации со стороны России и просит не поддаваться на провокации врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Кроме ракет, враг сегодня "обстреливает" нас фейками и чушью. Это важная часть его плана. Задача оккупантов - усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО).

Список тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти", - отметили в спецслужбе.

СБУ призывает граждан Украины:

Не доверяйте публикациям вражеских или пророссийских телеграмм-каналов

Не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых

Получайте информацию исключительно из официальных источников

Не снимайте и не распространяйте фото и видео последствий "прилетов"

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"И главное – верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать. Покой и холодный ум – важная составляющая нашей будущей победы", - говорится в сообщении.