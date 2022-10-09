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Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью по городу Запорожье рашисты нанесли ракетные удары по мирным людям. Пока известно о 12 погибших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

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"Враг применял тактическую авиацию и выпустил 12 ракет. Большинство снарядов попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города. Сейчас известно о 12 погибших. В больнице находится 49 пострадавших, из них 6 детей", - говорится в сообщении.

Частично разрушены 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждены более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора.

По этому факту Служба безопасности возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 02
Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 03

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Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 04
Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 05

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Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 06
Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 07
Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство 08

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27151) СБУ (19898)


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Шо там ЄС та Штати? Досі вагаються, чи давати нам ATACAMS та танки? Ну так нехай на це подивляться!
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09.10.2022 11:48 Ответить
Да им похер, не по ним же прилетает
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09.10.2022 12:24 Ответить
А когда Россия бомбила 4 милионный город Алеппо ты так же возмущался? Или было пох
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09.10.2022 15:07 Ответить
срать они хотели, им главное рашку ослаблять, а то , что от Украины и украинцев ничего не останется -им похер
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09.10.2022 13:05 Ответить
 
 