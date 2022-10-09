Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью по городу Запорожье рашисты нанесли ракетные удары по мирным людям. Пока известно о 12 погибших
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.
"Враг применял тактическую авиацию и выпустил 12 ракет. Большинство снарядов попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города. Сейчас известно о 12 погибших. В больнице находится 49 пострадавших, из них 6 детей", - говорится в сообщении.
Частично разрушены 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждены более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора.
По этому факту Служба безопасности возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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Randall Flag #387882
показать весь комментарий09.10.2022 11:48 Ответить Мне нравится 4
Сергей Поляков #508436
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инна Моржак
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валера валера
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