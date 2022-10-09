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Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Наразі відомо про 12 загиблих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 01

"Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста. Наразі відомо про 12 загиблих. У лікарні знаходиться 49 постраждалих, з них 6 дітей", - йдеться у повідомленні.

Частково зруйновано 9-поверховий будинок та п’ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

За даним фактом Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про атаку росіян на Запоріжжя: "Абсолютна підлість. Абсолютне зло"


Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 02
Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціла родина загинула від обстрілу Запоріжжя 6 жовтня: мати, батько, донька-аспірантка й син-дитсадківець. ФОТО


Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 04
Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили майже десяток ракет по Запоріжжю, зруйновано багатоповерхівку


Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 06
Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 07
Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження 08

Запоріжжя (2265) обстріл (28472) СБУ (12818)


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Шо там ЄС та Штати? Досі вагаються, чи давати нам ATACAMS та танки? Ну так нехай на це подивляться!
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09.10.2022 11:48 Відповісти
Да им похер, не по ним же прилетает
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09.10.2022 12:24 Відповісти
А когда Россия бомбила 4 милионный город Алеппо ты так же возмущался? Или было пох
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09.10.2022 15:07 Відповісти
срать они хотели, им главное рашку ослаблять, а то , что от Украины и украинцев ничего не останется -им похер
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09.10.2022 13:05 Відповісти
 
 