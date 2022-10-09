Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Наразі відомо про 12 загиблих
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста. Наразі відомо про 12 загиблих. У лікарні знаходиться 49 постраждалих, з них 6 дітей", - йдеться у повідомленні.
Частково зруйновано 9-поверховий будинок та п’ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.
За даним фактом Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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Randall Flag #387882
показати весь коментар09.10.2022 11:48 Відповісти Мені подобається 4
Сергей Поляков #508436
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инна Моржак
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валера валера
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