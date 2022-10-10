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Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ

сбу,фейк,дезінформація

Служба безпеки попереджає українців про умисне розповсюдження дезінформації з боку Росії і просить не піддаватися на провокації ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади", - зазначили в спецслужбі.

СБУ закликає громадян України:

Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ 02 Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів

Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ 02 Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих

Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ 02 Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел

Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ 02 Не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків "прильотів"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко

"І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати. Спокій і холодний розум – важлива складова нашої майбутньої перемоги", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

дезінформація (340) СБУ (12761)


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Топ коментарі
+15
говорити брехню своєму народу - це принижувати свій народ
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10.10.2022 16:18
+12
Ты поравниваешь зепропагандона русскую Люську Арестович с Залужным? Ты себя хорошо чувствуешь? В голове не жужжит?
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10.10.2022 16:29
+11
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10.10.2022 16:13
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насрать на іх фейки.. там завжди брехня..люди гинуть-от !!
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10.10.2022 16:13 Відповісти
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10.10.2022 16:13 Відповісти
Ты опять пришел провоцировать? А что Арестовичу нужно было говорить в те дни. Разбегайтесь нам хана?
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10.10.2022 16:15 Відповісти
говорити брехню своєму народу - це принижувати свій народ
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Т.е. нам по твоей логике, сейчас нужно упрекнуть Залужного, что он не озвучивает реальные цифры наших потерь. Человек ты сорри идиот или провокатор?
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10.10.2022 16:23 Відповісти
угомонись, ватное хермачишко
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10.10.2022 16:25 Відповісти
Ты поравниваешь зепропагандона русскую Люську Арестович с Залужным? Ты себя хорошо чувствуешь? В голове не жужжит?
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10.10.2022 16:29 Відповісти
Поравниваешь. Вивчи для початку державну мову, а потім приходь і вякай.
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10.10.2022 16:32 Відповісти
истерика, дуняша хєрмацкая?
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10.10.2022 16:33 Відповісти
Слизняк зеленый, ты сначала пожалуйся на зелемарафон за несоблюдение законов о Мове, а потом начинай тут верещать. Или на Дерьмака тебе хвост поднимать не положено по штату?
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10.10.2022 16:36 Відповісти
Я за Зе не голосував))) А по темі хвостів, і те що біля нього, то це улюблена тема русні. Ви не можете без цього)
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10.10.2022 16:38 Відповісти
Ты это о какой любимой теме? Я имел в виду твой ишачий хвост, а ты о чем сразу подумал? И да, сегодня голосовавших за гнусавое чмо днем с огнем не найдешь.
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10.10.2022 16:45 Відповісти
У тебя в Америке разгар рабочего дня. Займись чем-то полезным
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10.10.2022 16:52 Відповісти
Последним на планете существом, к совету которого я бы прислушался будешь как раз ты, ссыкло диванное. Так на какие именно мысли тебя навело упоминание хвоста? Просто интересно, шо за ассоциации возникают в подобном случае у зеленых насекомых.
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10.10.2022 16:55 Відповісти
А чому брехня? Мені здається що так і було, але швабростан десь ще понастягував, з тої самої Білорашки, з окдб десь позабирав, десь вони по світу постягували, назад викупили, щось виготовили нове. Спочатку, певний час ракети масовано летіли з рашки, а потім різко стало менше, думаєте подобріли кацапи? Як би не так,це і було обмаль ракет.
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10.10.2022 16:25 Відповісти
Можливо. Але точно не треба було говорити "сидіть на місці, все буде окей" людям, яких через тиждень повбивали, погвалтували. Люди - це найголовніше. Всі будівлі, бізнеси, все можна відновити. Якщо будуть люди. Якщо людей не буде - не буде нічого. Шкода що такі як ви цього не розуміють. Залужний, між іншим, це добре розуміє і береже кожного солдата. А дауни з опи з задоволенням винищать всіх українців, лиш би не панікували...
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Ну кто тебе доктор, что ты сидел на месте. 25 февраля, раздавали калаши на Оболоне. Надеюсь ты записался в ТРО?
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10.10.2022 16:21 Відповісти
Гнідо кончене, вистачить сміливості отаке людям з Бучі, Ірпіня в обличчя сказати?
В ігнор, людиноподібне чмо.
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10.10.2022 16:23 Відповісти
А что ты знаешь о Бучи, недаделанное создание, зарегенное 4 марта в самые трагические дни для Бучи. Ты хоть раз там был. Так приезжай ко мне на Позняки я те6бе в лицо и скажу
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10.10.2022 16:27 Відповісти
не плачь, малоросс. получишь медаль от хєрмака-фсбшного крота.
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10.10.2022 16:32 Відповісти
ну в темі малороссов я бачу ти спеціаліст)
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10.10.2022 16:35 Відповісти
Я знаю, кто на самом деле освобождал Бучу. Там был особо опасный Юраш в черном плаще и с автоматом, и ...как его, пивокрад тоже из "слуг"....в модном пикселе с ликом Наивеличайшего на зеленом шевроне. Моментом слетелась эта слизь пофоткаться и устроить пляски на трупах.
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10.10.2022 16:34 Відповісти
Таблетку прийми)
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10.10.2022 16:43 Відповісти
Мне не нужно, я девичью честь всяких руснявых люсек с дерьмаками не пытаюсь защитить. А всякой мразоте да, смешно от плясок на трупах, исполненных "слугами" в Буче под камеры.
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10.10.2022 16:47 Відповісти
Правильно. Как можно защитить кого-то в Украине сидя в американском котле)
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10.10.2022 16:49 Відповісти
Где я сижу и шо делаю - абсолютно точно не твое насекомое дело, слизняк зеленый. На мою страну русня не нападала, герой невидимого фронта.
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10.10.2022 16:52 Відповісти
Я Гражданин США еще с тех пор, когда зеленое гнусавое чмо развлекало русню по саунах за срублишки. А ты под какой юбкой от войны прячешься, герой диванной кавалерии?
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10.10.2022 16:57 Відповісти
Ты меня со своим папкой перепутало, животное.
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10.10.2022 17:01 Відповісти
Ух ты какое оно грозное, это диванно-героическое. Думаешь, Дерьмак тебе мЯЯдальку даст, как истинным героям Кошевому и Пикалову за твои подвиги на невидимом фронте?
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10.10.2022 17:03 Відповісти
Без зе посыпется поддержка??? Кто такой бред вам в головы вкладывает?
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10.10.2022 17:04 Відповісти
Читай права и обязанности Президента по Конституции
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10.10.2022 17:05 Відповісти
А зечмо само Конституцию читало? И как вяжется с Конституцией то, шо по факту президент - Дерьмак, а гнусавое - просто его говорящая дупа?
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10.10.2022 17:09 Відповісти
Я вижу только что ты по факту руснявый провокатор)
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10.10.2022 18:24 Відповісти
И не гражданину США, если ты им реально являешься решать кто в моей стране мне нужен
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10.10.2022 18:28 Відповісти
Слизняк, так ты шо больше любишь - Дерьмака или Украину? Хотя вопрос риторический, ты ж в своем окопе не за Украину героически воюешь, а за дупу Дерьмака.
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10.10.2022 18:33 Відповісти
Мнда. Клинический идиот)
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10.10.2022 18:39 Відповісти
Не, я всяческую русню типа Дерьмака не пытаюсь защищать
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10.10.2022 18:42 Відповісти
Люська не брешет,как собака. Она всего лишь отрицательную правду говорит)
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10.10.2022 16:15 Відповісти
він заспокійливо діє на мою маму. а ну не трогайте
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Заспокоювати можна не обдурючи.
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10.10.2022 16:20 Відповісти
ідіть на його місце та заспокоюйте
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10.10.2022 16:39 Відповісти
Країна фейк,і генератор фейків,колишня росія,як може не творити фейки???
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10.10.2022 16:14 Відповісти
Ну якби фейк про евакуацію клована з дєрьмаком був би правдою-нічого страшного би не сталося.
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10.10.2022 16:14 Відповісти
Тогда б ты наверное пошел вместо клована и дерьмака управлять государством и вести переговоры с миром о помощи?
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10.10.2022 16:17 Відповісти
лол. если не хйло, то кто? тьі обьічньій ватньій патерналист, клоун
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10.10.2022 16:22 Відповісти
Купи для начала себе нормальную клавиатуру)
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10.10.2022 16:25 Відповісти
я советов у клоунов не спрашивал, чучело малороссийское
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10.10.2022 16:26 Відповісти
Денег не хватает на клаву?)
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10.10.2022 16:29 Відповісти
на.с.о..ала хєрмаку и гордишься клавиатурой, дуня?
чем еще гордишься? медалькой льісого? татаровьім? оманом? шашльіком или своей яркой врожденной имбецильностью?
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10.10.2022 16:31 Відповісти
Пошёл бы. У тебя сомнения есть?
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10.10.2022 16:43 Відповісти
10.10.2022.🤦
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10.10.2022 16:17 Відповісти
Подлякова ботоферма не спить)
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10.10.2022 16:19 Відповісти
1. макнули.
2. судя по интеллекту - криворожская проФФессура?
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10.10.2022 16:24 Відповісти
Я вас поздравляю рабсеяне, смерть нескольких украинский граждан стоила вам очередного витка обнищания. Страна кровавых, нищих телом и душой дураков.
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10.10.2022 16:16 Відповісти
Возникло желание написать Навальнятам: "Давайте ПРЯМО СЕГОДНЯ во всех городах на России молниеносно-быстро отреагируем на попытку геноцида украинцев и в 22.00 по местному времени включим фонарики у окна. Нужно обязательно спрятаться головой вниз, а еще лучше сделать это из подъезда, чтобы нас никто не засек. Фонарики включить на одну минуту, иначе патруль приедет из 140кг хряка лейтенанта и нас все повяжут. И все-все-все будем снимать это на телефон, чтобы выложить на страничку в твиттере и заслужить максимальное уважение от украинцев, какие мы хорошие русские". Потом подумал, что если напишу, то они это и сделают и будут всю ночь дрожать от страха, что за ними придут за их дерзкую и решительную акцию протеста, а Навальнята будут требовать у европейцев очередного содержания, доказывая свою исключительную полезность, и обижаясь, если им не дали денег.
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10.10.2022 16:24 Відповісти
Ми вже звикли до наглоі брехні кацапів , тому іхні фейки нам до дупи 😡
Нехай хайпують орки поки живі 😠
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10.10.2022 16:21 Відповісти
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10.10.2022 16:22 Відповісти
"не знімайте та не поширюйте..."!
А кусок лайна - кірюша тимошенка, якого біса це не виконує. Та й абдрєстовічу давно пора язика вирвати.
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10.10.2022 16:27 Відповісти
Запомни сам и передай ближнему
Обида это чувство слабых людей, обида это чувство проигравших.
Лютая ненависть к врагу, это чувства победителей - дорога победителя, это дорога против шерсти, против зрады.
Обида не помощник нам. Помни - обидою агрессора не остановишь.
Нет времени на обиды - есть время на безжалостное уничтожение врагов всеми доступными методами
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10.10.2022 16:31 Відповісти
Фейки поширює само СБУ. Кожен день ловлять якихось "навідників". Хоча, ну спіймав ти навідника, тож відхерачь його ногами, і нехай працює на нас - дає росіянам координати сараїв з коровячим лайном, типу там зберігають ракети для Хаймарсів, і нехай русня витрачає свої ракети на ті сараї.
Це якщо навідник справжній.
Ну а як несправжній, то звичайно можно його і показати всім, для імітації роботи.
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10.10.2022 17:14 Відповісти
 
 