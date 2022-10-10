Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ

Служба безпеки попереджає українців про умисне розповсюдження дезінформації з боку Росії і просить не піддаватися на провокації ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади", - зазначили в спецслужбі.

СБУ закликає громадян України:

Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів

Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих

Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел

Не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків "прильотів"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роль СБУ у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, - речник СБУ Дехтяренко

"І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати. Спокій і холодний розум – важлива складова нашої майбутньої перемоги", - йдеться в повідомленні.