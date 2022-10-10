Окрім ракет, ворог сьогодні обстрілює Україну фейками, - СБУ
Служба безпеки попереджає українців про умисне розповсюдження дезінформації з боку Росії і просить не піддаватися на провокації ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).
Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади", - зазначили в спецслужбі.
СБУ закликає громадян України:
Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів
Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих
Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел
Не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків "прильотів"
"І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати. Спокій і холодний розум – важлива складова нашої майбутньої перемоги", - йдеться в повідомленні.
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В ігнор, людиноподібне чмо.
чем еще гордишься? медалькой льісого? татаровьім? оманом? шашльіком или своей яркой врожденной имбецильностью?
2. судя по интеллекту - криворожская проФФессура?
Нехай хайпують орки поки живі 😠
А кусок лайна - кірюша тимошенка, якого біса це не виконує. Та й абдрєстовічу давно пора язика вирвати.
Обида это чувство слабых людей, обида это чувство проигравших.
Лютая ненависть к врагу, это чувства победителей - дорога победителя, это дорога против шерсти, против зрады.
Обида не помощник нам. Помни - обидою агрессора не остановишь.
Нет времени на обиды - есть время на безжалостное уничтожение врагов всеми доступными методами
Це якщо навідник справжній.
Ну а як несправжній, то звичайно можно його і показати всім, для імітації роботи.