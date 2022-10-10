В Кременчугском районе раздались взрывы. ПВО сбила две российские ракеты. Есть пострадавшие
Сегодня, 10 октября, после 17:00 в Кременчугском районе Полтавщины раздались взрывы. Силы ПВО сбили 2 ракеты. 3 человека пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Две ракеты сбили в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь". – говорится в сообщении.
После этого в 17:27 был объявлен отбой воздушной тревоги.
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нема слів уже сама злість