В Кременчугском районе раздались взрывы. ПВО сбила две российские ракеты. Есть пострадавшие

Сегодня, 10 октября, после 17:00 в Кременчугском районе Полтавщины раздались взрывы. Силы ПВО сбили 2 ракеты. 3 человека пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Две ракеты сбили в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь". – говорится в сообщении.

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После этого в 17:27 был объявлен отбой воздушной тревоги.