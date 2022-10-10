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Новости Война
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В Кременчугском районе раздались взрывы. ПВО сбила две российские ракеты. Есть пострадавшие

суми,ппо

Сегодня, 10 октября, после 17:00 в Кременчугском районе Полтавщины раздались взрывы. Силы ПВО сбили 2 ракеты. 3 человека пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Две ракеты сбили в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь". – говорится в сообщении.

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После этого в 17:27 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Кременчуг (350) ПВО (2701) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1144)


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17-37 три удара Кривой Рог
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10.10.2022 17:37 Ответить
Достали уже с вчерашнего дня бьют. Воронеж тоже город не плохой.
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10.10.2022 17:37 Ответить
Добані російські обглодані мразі, подонки, падли, замкадні москвороті помойки 2й раз !!! за 1 день атакували ракетами й дронами Кременчук
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10.10.2022 17:48 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 17:52 Ответить
3й раз за день удар по Кременчуку

нема слів уже сама злість
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10.10.2022 17:57 Ответить
 
 