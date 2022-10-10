За 3,5 часа ВСУ уничтожили 13 дронов-камикадзе

В понедельник, 10 октября, россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Всех их уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена ​​из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению Курской области и Беларуси", - говорится в сообщении.

Девять таких беспилотников уничтожили силы и средства ПВО воздушного командования "Центр".

Россияне также атаковали этими дронами восток Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре "Shahed-136".

Отмечается, что дроны сбили в течение 3,5 часов – с 15:00 до 18:30.

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