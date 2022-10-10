РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11194 посетителя онлайн
Новости
4 922 27

За 3,5 часа ВСУ уничтожили 13 дронов-камикадзе

дрон,іранський

В понедельник, 10 октября, россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Всех их уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена ​​из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению Курской области и Беларуси", - говорится в сообщении.

Девять таких беспилотников уничтожили силы и средства ПВО воздушного командования "Центр".

Россияне также атаковали этими дронами восток Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре "Shahed-136".

Отмечается, что дроны сбили в течение 3,5 часов – с 15:00 до 18:30.

Читайте также: Сбито 45 из 80 ракет, уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

уничтожение (6811) дроны (3834) Воздушные силы (2241)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
OttO

@a_z_a_z_e_l_l_o

·

https://twitter.com/a_z_a_z_e_l_l_o/status/1579405663964631044 7 ч

Германия под контролем Путина. Глава ведомства киберзащиты ФРГ уличён в связях со спецслужбами РФ и будет заменён. Это ****** какой-то.
Агент Меркелиха оставила после себя армию российских кротов.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:06
+18
Чудовий результат. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.10.2022 20:01
+17
Styx

@Styx56939710

·

https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 9 ч

Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
показать весь комментарий
10.10.2022 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудовий результат. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.10.2022 20:01 Ответить
Під час другої світової в США вихідців з Японії ізолювали.
Цікаво: що в України з дипломатичними відносинами з Іраном? А про збитий літак вже забули чи не на часі?

О! Знаю! АСФАЛЬТ!
показать весь комментарий
10.10.2022 20:01 Ответить
Styx

@Styx56939710

·

https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 9 ч

Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
показать весь комментарий
10.10.2022 20:04 Ответить
+Ердоган
показать весь комментарий
10.10.2022 20:06 Ответить
слышишь звук мопеда стреляй , а там разберемся что это было
показать весь комментарий
10.10.2022 20:06 Ответить
Наразі https://www.obozrevatel.com/entity/vooruzhennyie-silyi-ukrainyi/ ЗСУ придушують артилерійські позиції на території РФ. У ситуації, що склалася, може бути ухвалено політичне рішення про удари у відповідь по території ще однієї країни-агресора - Білорусі. Водночас західні партнери обмежені в можливостях надання Україні протиракетних засобів. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт https://razumkov.org.ua/avtor/oleksii-melnyk Олексій Мельник .
показать весь комментарий
10.10.2022 20:06 Ответить
OttO

@a_z_a_z_e_l_l_o

·

https://twitter.com/a_z_a_z_e_l_l_o/status/1579405663964631044 7 ч

Германия под контролем Путина. Глава ведомства киберзащиты ФРГ уличён в связях со спецслужбами РФ и будет заменён. Это ****** какой-то.
Агент Меркелиха оставила после себя армию российских кротов.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:06 Ответить
путин шо не согласен заменой ?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:09 Ответить
В Німеччині КДБшних кротів, звісно, до чорта, але конкретно ця новина це качка. Той, кого тут називають "Глава ведомства киберзащиты" на ділі це голова якоїсь мутної приватно зареєстрованої спілки, яка співпрацює з іншою спілкою з назвою "рада кібербезпеки". Це ніяке не відомство
показать весь комментарий
10.10.2022 20:54 Ответить
Главу немецкого ведомства, занимающегося вопросами кибербезопасности, намерены лишить должности из-за его возможных связей с российскими спецслужбами, сообщает https://www.dw.com/ru/smi-v-frg-smestat-glavu-kibersekuriti-izza-ego-vozmoznyh-svazej-s-rossiej/a-63386884 DW .

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер намерена найти замену главе Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбому. Об этом со ссылкой на свои источники в понедельник, 10 октября, написало немецкое издание https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-boehmermann-sendung-faeser-feuert-cyber-abwehrchef-81569028.bild.html Bild . Эту информацию подтверждают также источники изданий Handelsblatt и Der Spiegel.

По данным СМИ, Фезер намерена "в кратчайшие сроки" отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.

Активное недовольство Шёнбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник, возможно, находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.

При этом Шёнбома не могут просто уволить с должности ввиду нюансов немецкого законодательства, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство, отмечается в публикации DW.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:09 Ответить
дякую, значить я неуважно прочитав ту новину раніше
показать весь комментарий
10.10.2022 21:29 Ответить
Пусть копает ещё. Там наверняка хватает ещё не найденных кротов, которые шепчет Шольцу на ушко.
показать весь комментарий
10.10.2022 21:52 Ответить
Респект ЗСУ !!! 100 % попаданий !!!
показать весь комментарий
10.10.2022 20:12 Ответить
В Курской области после "прилетов" загорелись заводы
показать весь комментарий
10.10.2022 20:13 Ответить
Там спиртзаводы.
По больному ударили
показать весь комментарий
10.10.2022 20:23 Ответить
Попало по заводам в Теткино. И хорошо попало - хорошо горит. Наработали люди, - сообщил местный житель.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:14 Ответить
Заводи побудував українець Терещенко, так що москалі залишились при своїх.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:22 Ответить
так это пару км от границы артой наверное
показать весь комментарий
10.10.2022 20:23 Ответить
Хз, подивився, там цукровий і спиртзавод, нафіг їх довбати?
показать весь комментарий
10.10.2022 20:24 Ответить
а шоб оркам больно було
показать весь комментарий
10.10.2022 20:26 Ответить
скорее сами себя ,не долетело
показать весь комментарий
10.10.2022 20:32 Ответить
Петя , не бреши так нагло , здесь дураков нет !!
показать весь комментарий
10.10.2022 21:05 Ответить
Спочатку:- на цукровому бурти в яких розмістити можна багато чудернацьких речей. Стосовно спиртзаводу:- хто,б нагадав суільки часу він палає?. Бажаю посміхатися
показать весь комментарий
10.10.2022 23:40 Ответить
байден твой ответ, или дальше глотаешь
показать весь комментарий
10.10.2022 20:26 Ответить
Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины
показать весь комментарий
10.10.2022 20:30 Ответить
Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько потребуется.
показать весь комментарий
10.10.2022 20:31 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 09.10.2022

Свіженький
показать весь комментарий
10.10.2022 21:07 Ответить
 
 