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Новини
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За 3,5 години ЗСУ знищили 13 дронів-камікадзе

дрон,іранський

У понеділок, 10 жовтня, росіяни атакували Україну за допомогою 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Усіх їх знищили українські захисники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Так, дев’ять таких безпілотників знищили сили та засоби ППО повітряного командування "Центр".

Читайте також: Біля Кременчука збили кілька дронів-камікадзе, - мер Малецький

Росіяни також атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками повітряного командування "Схід" знищили ще чотири "Shahed-136".

Зазначається, що дрони збили протягом 3,5 годин - з 15:00 до 18:30.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Кривим Рогом збито два дрони-камікадзе "Shahed-136", - Дніпропетровська ОВА

Автор: 

знищення (7123) дрони (4612) Повітряні сили (2581)


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Топ коментарі
+22
OttO

@a_z_a_z_e_l_l_o

·

https://twitter.com/a_z_a_z_e_l_l_o/status/1579405663964631044 7 ч

Германия под контролем Путина. Глава ведомства киберзащиты ФРГ уличён в связях со спецслужбами РФ и будет заменён. Это ****** какой-то.
Агент Меркелиха оставила после себя армию российских кротов.
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10.10.2022 20:06
+18
Чудовий результат. Слава ЗСУ!
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10.10.2022 20:01
+17
Styx

@Styx56939710

·

https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 9 ч

Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
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10.10.2022 20:04
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Чудовий результат. Слава ЗСУ!
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10.10.2022 20:01 Відповісти
Під час другої світової в США вихідців з Японії ізолювали.
Цікаво: що в України з дипломатичними відносинами з Іраном? А про збитий літак вже забули чи не на часі?

О! Знаю! АСФАЛЬТ!
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10.10.2022 20:01 Відповісти
Styx

@Styx56939710

·

https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 9 ч

Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
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10.10.2022 20:04 Відповісти
+Ердоган
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10.10.2022 20:06 Відповісти
слышишь звук мопеда стреляй , а там разберемся что это было
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10.10.2022 20:06 Відповісти
Наразі https://www.obozrevatel.com/entity/vooruzhennyie-silyi-ukrainyi/ ЗСУ придушують артилерійські позиції на території РФ. У ситуації, що склалася, може бути ухвалено політичне рішення про удари у відповідь по території ще однієї країни-агресора - Білорусі. Водночас західні партнери обмежені в можливостях надання Україні протиракетних засобів. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт https://razumkov.org.ua/avtor/oleksii-melnyk Олексій Мельник .
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10.10.2022 20:06 Відповісти
OttO

@a_z_a_z_e_l_l_o

·

https://twitter.com/a_z_a_z_e_l_l_o/status/1579405663964631044 7 ч

Германия под контролем Путина. Глава ведомства киберзащиты ФРГ уличён в связях со спецслужбами РФ и будет заменён. Это ****** какой-то.
Агент Меркелиха оставила после себя армию российских кротов.
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10.10.2022 20:06 Відповісти
путин шо не согласен заменой ?
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10.10.2022 20:09 Відповісти
В Німеччині КДБшних кротів, звісно, до чорта, але конкретно ця новина це качка. Той, кого тут називають "Глава ведомства киберзащиты" на ділі це голова якоїсь мутної приватно зареєстрованої спілки, яка співпрацює з іншою спілкою з назвою "рада кібербезпеки". Це ніяке не відомство
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10.10.2022 20:54 Відповісти
Главу немецкого ведомства, занимающегося вопросами кибербезопасности, намерены лишить должности из-за его возможных связей с российскими спецслужбами, сообщает https://www.dw.com/ru/smi-v-frg-smestat-glavu-kibersekuriti-izza-ego-vozmoznyh-svazej-s-rossiej/a-63386884 DW .

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер намерена найти замену главе Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбому. Об этом со ссылкой на свои источники в понедельник, 10 октября, написало немецкое издание https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-boehmermann-sendung-faeser-feuert-cyber-abwehrchef-81569028.bild.html Bild . Эту информацию подтверждают также источники изданий Handelsblatt и Der Spiegel.

По данным СМИ, Фезер намерена "в кратчайшие сроки" отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.

Активное недовольство Шёнбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник, возможно, находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.

При этом Шёнбома не могут просто уволить с должности ввиду нюансов немецкого законодательства, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство, отмечается в публикации DW.
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10.10.2022 21:09 Відповісти
дякую, значить я неуважно прочитав ту новину раніше
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10.10.2022 21:29 Відповісти
Пусть копает ещё. Там наверняка хватает ещё не найденных кротов, которые шепчет Шольцу на ушко.
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10.10.2022 21:52 Відповісти
Респект ЗСУ !!! 100 % попаданий !!!
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10.10.2022 20:12 Відповісти
В Курской области после "прилетов" загорелись заводы
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10.10.2022 20:13 Відповісти
Там спиртзаводы.
По больному ударили
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10.10.2022 20:23 Відповісти
Попало по заводам в Теткино. И хорошо попало - хорошо горит. Наработали люди, - сообщил местный житель.
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10.10.2022 20:14 Відповісти
Заводи побудував українець Терещенко, так що москалі залишились при своїх.
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10.10.2022 20:22 Відповісти
так это пару км от границы артой наверное
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10.10.2022 20:23 Відповісти
Хз, подивився, там цукровий і спиртзавод, нафіг їх довбати?
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10.10.2022 20:24 Відповісти
а шоб оркам больно було
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10.10.2022 20:26 Відповісти
скорее сами себя ,не долетело
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10.10.2022 20:32 Відповісти
Петя , не бреши так нагло , здесь дураков нет !!
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10.10.2022 21:05 Відповісти
Спочатку:- на цукровому бурти в яких розмістити можна багато чудернацьких речей. Стосовно спиртзаводу:- хто,б нагадав суільки часу він палає?. Бажаю посміхатися
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10.10.2022 23:40 Відповісти
байден твой ответ, или дальше глотаешь
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10.10.2022 20:26 Відповісти
Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины
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10.10.2022 20:30 Відповісти
Байден заявил, что эти атаки только еще больше укрепляют приверженность США помогать народу Украины столько, сколько потребуется.
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10.10.2022 20:31 Відповісти


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Реєстрація: 09.10.2022

Свіженький
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10.10.2022 21:07 Відповісти
 
 