За 3,5 години ЗСУ знищили 13 дронів-камікадзе
У понеділок, 10 жовтня, росіяни атакували Україну за допомогою 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Усіх їх знищили українські захисники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Так, дев’ять таких безпілотників знищили сили та засоби ППО повітряного командування "Центр".
Росіяни також атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками повітряного командування "Схід" знищили ще чотири "Shahed-136".
Зазначається, що дрони збили протягом 3,5 годин - з 15:00 до 18:30.
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Цікаво: що в України з дипломатичними відносинами з Іраном? А про збитий літак вже забули чи не на часі?
О! Знаю! АСФАЛЬТ!
@Styx56939710
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https://twitter.com/Styx56939710/status/1579378240183230464 9 ч
Везіть папу Франциска,Маска,амнесіті-хуїті,червоний хрест,ООН в Україну і розставте цих підорів на об'єктах критичної інфраструктури.Можливо після цього,їхня думка з приводу кацапського геноциду українців зміниться...
@a_z_a_z_e_l_l_o
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https://twitter.com/a_z_a_z_e_l_l_o/status/1579405663964631044 7 ч
Германия под контролем Путина. Глава ведомства киберзащиты ФРГ уличён в связях со спецслужбами РФ и будет заменён. Это ****** какой-то.
Агент Меркелиха оставила после себя армию российских кротов.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер намерена найти замену главе Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбому. Об этом со ссылкой на свои источники в понедельник, 10 октября, написало немецкое издание https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/nach-boehmermann-sendung-faeser-feuert-cyber-abwehrchef-81569028.bild.html Bild . Эту информацию подтверждают также источники изданий Handelsblatt и Der Spiegel.
По данным СМИ, Фезер намерена "в кратчайшие сроки" отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.
Активное недовольство Шёнбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник, возможно, находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.
При этом Шёнбома не могут просто уволить с должности ввиду нюансов немецкого законодательства, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство, отмечается в публикации DW.
По больному ударили
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Реєстрація: 09.10.2022
Свіженький