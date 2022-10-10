Россия потратила на массированный ракетный удар $400-700 млн, - Forbes

По Украине российские войска 10 октября выпустили 84 крылатых ракет и 24 беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

Украинские войска сбили более половины ракет – 43 штуки и 13 БПЛА.

"Forbes оценивает стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С". Расчет стоимости Forbes осуществил на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, "Торнадо-С"), а остальные были направлены на перегрузку ПВО", - сообщило издание.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калибр" – $6,5 млн, "Искандер" – $3 млн, "Оникс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.

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