Россия потратила на массированный ракетный удар $400-700 млн, - Forbes
По Украине российские войска 10 октября выпустили 84 крылатых ракет и 24 беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
Украинские войска сбили более половины ракет – 43 штуки и 13 БПЛА.
"Forbes оценивает стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С". Расчет стоимости Forbes осуществил на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, "Торнадо-С"), а остальные были направлены на перегрузку ПВО", - сообщило издание.
Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калибр" – $6,5 млн, "Искандер" – $3 млн, "Оникс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.
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а вот на пример танк Т-62 это металлолом а не втрата
@SlavkoKara
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https://twitter.com/SlavkoKara/status/1579468481502011393 5 ч
- А може замість фінансування телеканалу "Дом" і Єдиного марафону закупимо ППО?
- Та ну, х..йня якась.
2018.
Согласно документу, первые системы "Патриот" прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4 млрд 750 млн долларов.
https://zn.ua/WORLD/polsha-zakupit-amerikanskie-sistem-pro-patriot-na-4-7-mlrd-dollarov-279497_.html
откуда вы балаболы знаете что и как оценивает Форбс?
ВІН МАКСИМУМ МОЖЕ ЗАТКНУТИ ХАВАЛЬНИК на певний час..
для нього це не проблема
ЄС попереджають вже дев,ятий рік що треба злазити з газу та нафти рф
вони не вірили а тепер в сраці, бо залежні
в ЄС більше 60% біженців, це шаровики з зохідної та центральної України їх рятувати некуй від чого
але тобі аби висер зробити
думати не дано....
А ***** в чемодан
У форбс кратно больше. 6,5 млн. долларов. Откуда такие цифры. С 2014 года война, а вы комика выбираете.