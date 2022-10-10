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Новини Агресія Росії проти України
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Росія витратила на масований ракетний удар $400–700 млн, - Forbes

ракета

По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА.

"Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С". Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО. ", - повідомило видання.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 14, - Монастирський

Автор: 

Forbes (160) безпілотник (4079) крилаті ракети (1070) обстріл (28171) росія (64871)


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Топ коментарі
+15
вона за день окупить від продажу нафти ЕС більше заробляє
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10.10.2022 22:11
+13
Росія не витратила нічого, на жаль, бо пуляє ракетами по Україні здебільшого ще з совкових запасів
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10.10.2022 22:08
+13
Раша 1 млрд заробляє кожного дня на продажі газу та нафти до ЄС
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10.10.2022 22:14
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Росія не витратила нічого, на жаль, бо пуляє ракетами по Україні здебільшого ще з совкових запасів
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10.10.2022 22:08 Відповісти
Поддержу. Невозможно оценить стоимость этих старых ракет даже приблизительно. Можно оценить нанесенный материальный ущерб. А стоимость ракет произведенных в прошлом веке на ВПК соцстраны оценить нельзя хотя бы по той причине, что их на рынке оружия никто не покупает...
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10.10.2022 22:23 Відповісти
X-101, Калібри, Іскандери та ін.- це нові ракети, а не совкові запаси.
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10.10.2022 22:24 Відповісти
хватит бред нести онолитег - калибры это не совковые ракеты
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11.10.2022 00:10 Відповісти
Написано ж - здебільшого
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11.10.2022 06:19 Відповісти
Щось дуже завишена ціна цих ракет. Калібр коштує, як 10 Томагавків.
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10.10.2022 22:09 Відповісти
кацапія нічого не втратила, так як вже втратила, на етапі виробництва тієї зброї. зараз їм на бюджет ті ракети не впливали.
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10.10.2022 22:09 Відповісти
калибры это втрата -так что не пиши ерунды - их мало а новые они уже не сделают
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11.10.2022 00:12 Відповісти
Форбс написал про втрату денег. С финансовой точки зрения, потеря уже изготовненной ракеты ничего не стоит. Вот когда будут изготавливать новую ( если будут в наличии все компоненты), то тогда и будут возникать финансовые затраты.
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11.10.2022 00:47 Відповісти
ну это понятно - но калибры это потеря по-любому они им и сейчас нужны
а вот на пример танк Т-62 это металлолом а не втрата
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11.10.2022 00:52 Відповісти
я купив кіло ковбаси... і я її з,їв... питання? - я її втратив, чи використав за призначенням?
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11.10.2022 00:54 Відповісти
конечно втратив - ты же бесплатно не сможешь еще раз взять кило колбасы
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11.10.2022 01:27 Відповісти
я притримуюсь іншої філософії... я більше не хочу ковбаси, хочу омарів і що робити??? я їх купив, що мені з ними робити? берегти поки не засмердяться, чи використати за призначенням - з,їсти?? з,їдена ковбаса й омари то не втрата.... втратою є гроші які за них були потрачені, трата була в прошлому(час назад, вчора, позавчора, рік назад...), в теперішньому часі я наївся і мені в кайф. Так і ракети, вони росходний матеріал. Літаки, танки, бтри... то вже інше.
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11.10.2022 12:31 Відповісти
вона за день окупить від продажу нафти ЕС більше заробляє
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10.10.2022 22:11 Відповісти
А скільки ракет зробить за день?
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10.10.2022 22:18 Відповісти
Ще на початку війни Пентагон підрахував, що на наявних потужностях РФ в день може випускати 10 ракет класу іскандер та калібр.
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10.10.2022 22:46 Відповісти
бред собачий откуда вы такие беретесь знатоки?
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11.10.2022 00:13 Відповісти
пи..діти не мішки носити..
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11.10.2022 01:01 Відповісти
ни сколько у них чипов нет и не будет
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11.10.2022 00:14 Відповісти
Нехай наші збитки оцінять...
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10.10.2022 22:13 Відповісти
То дурня. Старому вурдалаку пофіг, скільки вони коштують
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10.10.2022 22:13 Відповісти
Раша 1 млрд заробляє кожного дня на продажі газу та нафти до ЄС
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10.10.2022 22:14 Відповісти
уже не заробляе - а дальше будет все меньше и меньше
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11.10.2022 00:15 Відповісти
А чому всякі Кучми з Гриценками ще не в тюрмі за те, що віддали зброю оркам ?!
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10.10.2022 22:14 Відповісти
Гриценко був міністром Оборони і виконував вказівки Головнокомандуючого.
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10.10.2022 22:17 Відповісти
А Кучма виконував вказівки свого "головнокомандувача". А якби не виконав, тут же був би відправлений годувати раків, а замість нього ту ж вказівку виконував би інший президент, звичайно ж не безкоштовно. Ви такий наївний... Скільки вам рочків?)))
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10.10.2022 22:24 Відповісти
Я написав про Гриценка і не потрібно переводити стрілки на Чучму. А рочків мені до-фі-га.
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10.10.2022 22:40 Відповісти
Не соглашусь в полной мере. Гриценко же не подставкой для телефона работал, а целым министром обороны Украины.
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11.10.2022 00:51 Відповісти
та надо бы..
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10.10.2022 22:26 Відповісти
А нам від цього легше?
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10.10.2022 22:15 Відповісти
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1579468481502011393 5 ч

- А може замість фінансування телеканалу "Дом" і Єдиного марафону закупимо ППО?

- Та ну, х..йня якась.
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10.10.2022 22:17 Відповісти
Не існує магазину,на полиці якого можна забрати ППО.

2018.

Согласно документу, первые системы "Патриот" прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4 млрд 750 млн долларов.

https://zn.ua/WORLD/polsha-zakupit-amerikanskie-sistem-pro-patriot-na-4-7-mlrd-dollarov-279497_.html
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11.10.2022 01:07 Відповісти
Живуть у лайні , засрані по "макушку"й радіють що ***** витрачає мільярди на війну - **#нуті рашисти.
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10.10.2022 22:18 Відповісти
Для х¥йла це копійки. Ставити так питання - блюзнірство з огляду на загиблих та поранених. Життя і здоров'я громадян - безцінне і перебувають під захистом Держави.
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10.10.2022 22:18 Відповісти
Росія втратила вибухівку з металом, Україна ж втратила громадян
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10.10.2022 22:23 Відповісти
на войне всегда кто-то кого-то втрачає
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11.10.2022 00:16 Відповісти
А жития українця в скільки оцінює фобс?
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10.10.2022 22:24 Відповісти
Нажаль у $0
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11.10.2022 00:05 Відповісти
а почему форбс вам что-то должен бот?
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11.10.2022 00:17 Відповісти
Лох, від 10 жовтня, зареєстрований, де я писав, що Форбс мені щось винен?
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11.10.2022 00:28 Відповісти
не коси под дурочка вместе с тем кремлеботом которому ты ответил
откуда вы балаболы знаете что и как оценивает Форбс?
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11.10.2022 00:44 Відповісти
одна з ознак троля- ВІН НІКОЛИ НЕ БУДЕ ВИПРАВДОВУВАТИСЬ ЗА БРЕХНЯ.

ВІН МАКСИМУМ МОЖЕ ЗАТКНУТИ ХАВАЛЬНИК на певний час..
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11.10.2022 01:10 Відповісти
Якщо тобі, опудало, нічого більше сказати крім образ, краще помовч, може приймуть тебе за розумного
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11.10.2022 01:19 Відповісти
не дискутую з "комісарами інтернету"(****** із фсб)
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11.10.2022 09:26 Відповісти
Це до кого адресовано?
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11.10.2022 10:16 Відповісти
ні. це косяпенбот так оцінив
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11.10.2022 01:08 Відповісти
украинцы и сами не сильно ценят свои жизни когда в время войны выбрали вашего зеленого предателя
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11.10.2022 00:18 Відповісти
зрадником Зе хочуть зробити косяпентролі..
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11.10.2022 01:12 Відповісти
если бы его только хотели зробить зрадником - а ну-ка зелебот что твой зеленский делал в Омане на самолете фсб-шника Патрушева? где живут родители ленки зеленской? кто отец у простого завхоза дЕрмака? почему в ДБР работают портновские то есть фсб-шние кроты? очень много вопросов - ответы на которые даст суд после войны .. и полетят зеленые головушки ..))
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11.10.2022 01:19 Відповісти
то ЄС за місяць підкине ***** 30-40 мільярдів
для нього це не проблема
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10.10.2022 22:28 Відповісти
а ты подкинешь европейцам нефти или газа что бы они могли оплачивать пособие и жилье украинских беженцев?
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11.10.2022 00:20 Відповісти
дуже возько мислиш....
ЄС попереджають вже дев,ятий рік що треба злазити з газу та нафти рф
вони не вірили а тепер в сраці, бо залежні
в ЄС більше 60% біженців, це шаровики з зохідної та центральної України їх рятувати некуй від чого
але тобі аби висер зробити
думати не дано....
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11.10.2022 08:10 Відповісти
возможно, цена вопроса сформулирована не совсем корректно? может будет точнее если сказать, что "на компенсацию потерь от выпущенных сегодня парашей ракет, потребуется от 400 до 700 лимонов в текущих ценах".
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10.10.2022 22:29 Відповісти
да так более точно
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11.10.2022 00:21 Відповісти
Це -менше, ніж вони мають за день від продажу нафти і газу.
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10.10.2022 22:36 Відповісти
аналитики такого уровня после износилования на предложение возьмите деньги спросили бы-сколько?
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10.10.2022 22:43 Відповісти
а тебя что насиловали? откуда такие аналогии?
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11.10.2022 01:14 Відповісти
Так это наверно цены на мировом оружейном рынке, если бы они их продавали? А себестоимость им наверно обходится в какие-то копейки ржублей, по сравнению с указанными миллионами баксов. К счастью, вроде уже многие виды ракет им не выпустить, т.к. там были импортные компоненты.
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10.10.2022 23:17 Відповісти
а как там себя самочувствует чукмо лёня-хытарыст? многовекторный наш... лёня, ты, дохтур околовсячески техницка науков скажи - тебя совесть не гложет? если не гложет - ты точно дохтур... но...
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11.10.2022 01:57 Відповісти
Зате срати ходять в поле ....
А ***** в чемодан
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11.10.2022 02:05 Відповісти
Та начхати, що там кацапи втратили, хоч би й повиздихали всі. Нам важливіше що втратила Україна. Думаю треба, мінімум, множити на 10. І це тільки одноразові втрати. А ще будуть додаткові, розтягненні у часі, бо будуть і вторинні наслідки.
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11.10.2022 06:33 Відповісти
Ну и что??? А люди гибнут, да ракеты эти, это старые совковые запасы,
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11.10.2022 07:37 Відповісти
лекго загуглить. «Калибр» (3М14) при массовом производстве стоит намного меньше. Иногда называется цена в $500 тысяч за штуку. Но это стоимость экспортного варианта ракеты. Российской армии «Калибр» обходится в полтора раза дешевле - $300 - 350 тысяч.

У форбс кратно больше. 6,5 млн. долларов. Откуда такие цифры. С 2014 года война, а вы комика выбираете.
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11.10.2022 08:05 Відповісти
 
 