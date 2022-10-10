Росія витратила на масований ракетний удар $400–700 млн, - Forbes

По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА.

"Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С". Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО. ", - повідомило видання.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.

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