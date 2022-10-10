Росія витратила на масований ракетний удар $400–700 млн, - Forbes
По Україні російські війська 10 жовтня випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
Українські воїни збили більшу частину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА.
"Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С". Розрахунок вартості Forbes здійснив на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, "Торнадо-С"), а решта була спрямована на перевантаження ППО. ", - повідомило видання.
Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, "Іскандер" – $3 млн, "Онікс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.
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а вот на пример танк Т-62 это металлолом а не втрата
@SlavkoKara
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https://twitter.com/SlavkoKara/status/1579468481502011393 5 ч
- А може замість фінансування телеканалу "Дом" і Єдиного марафону закупимо ППО?
- Та ну, х..йня якась.
2018.
Согласно документу, первые системы "Патриот" прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4 млрд 750 млн долларов.
https://zn.ua/WORLD/polsha-zakupit-amerikanskie-sistem-pro-patriot-na-4-7-mlrd-dollarov-279497_.html
откуда вы балаболы знаете что и как оценивает Форбс?
ВІН МАКСИМУМ МОЖЕ ЗАТКНУТИ ХАВАЛЬНИК на певний час..
для нього це не проблема
ЄС попереджають вже дев,ятий рік що треба злазити з газу та нафти рф
вони не вірили а тепер в сраці, бо залежні
в ЄС більше 60% біженців, це шаровики з зохідної та центральної України їх рятувати некуй від чого
але тобі аби висер зробити
думати не дано....
А ***** в чемодан
У форбс кратно больше. 6,5 млн. долларов. Откуда такие цифры. С 2014 года война, а вы комика выбираете.