Болгария расследуют кремлевскую версию взрыва на Крымском мосту

Россия заявила, что на Крымском мосту взорвался грузовик, якобы прибывший из Болгарии. Служба контрразведки этой страны SANS начала расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Euractiv.

Расследование началось по распоряжению и.о. премьер-министра страны Галаба Донева. Спецслужбы также уведомили болгарскую прокуратуру.

"Проверки проводятся Государственным агентством национальной безопасности (SANS) и Министерством внутренних дел", - заявил пресс-секретарь правительства Антон Кутев.

О том, что маршрут взорвавшегося на Крымском мосту грузовика начался в Болгарии, ранее заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава главы Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, из Болгарии авто двинулось через Грузию, Армению и Северную Осетию в Краснодарский край.

В то же время спикер Еврокомиссии Питер Стано назвал слова Бастрыкина недостоверными.

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"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу на мосту, что привело к взрыву, какие причины. Вы знаете достоверность многих так называемых "расследований" в россии. Я бы не доверял тому, что они говорят", - сказал он.

Бывший премьер-министр и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов отверг информацию бастрыкина, заявив, что не может быть, чтобы взрывчатка была загружена в Болгарии, поскольку нет никакой возможности пересечь границу.

"Если бы я был на месте российских служб, я бы больше интересовался тем, где был загружен грузовик и что стало причиной взрыва. Это главное... Сейчас во время войны все стремятся сбросить напряжение", - сказал Борисов.

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Лидер партии "Мы продолжаем перемены", бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал временное правительство отвергнуть намеки кремля о болгарском следе в подрыве Крымского моста.

"Мы не согласны с нагнетанием страха и паники со стороны Кремля и причастностью имени Болгарии к событиям, связанным с Крымским мостом. Мы призываем болгарские власти и временное правительство немедленно расследовать это дело и отвергнуть инсинуации Кремля о болгарской связи с этим событием. Время не ждет", – сказал Петков.