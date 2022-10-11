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Болгария расследуют кремлевскую версию взрыва на Крымском мосту

кримський,міст,керченський

Россия заявила, что на Крымском мосту взорвался грузовик, якобы прибывший из Болгарии. Служба контрразведки этой страны SANS начала расследование.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Euractiv.

Расследование началось по распоряжению и.о. премьер-министра страны Галаба Донева. Спецслужбы также уведомили болгарскую прокуратуру.

"Проверки проводятся Государственным агентством национальной безопасности (SANS) и Министерством внутренних дел", - заявил пресс-секретарь  правительства Антон Кутев.

О том, что маршрут взорвавшегося на Крымском мосту грузовика начался в Болгарии, ранее заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава главы Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, из Болгарии авто двинулось через Грузию, Армению и Северную Осетию в Краснодарский край.

В то же время спикер Еврокомиссии Питер Стано назвал слова Бастрыкина недостоверными.

Читайте также: Мы установили маршрут движения грузовика через Болгарию, Грузию и Армению. Установлены лица, организовавшие движение этого автобуса, - Бастрыкин о пожаре на Керченском мосту. ВИДЕО

"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу на мосту, что привело к взрыву, какие причины. Вы знаете достоверность многих так называемых "расследований" в россии. Я бы не доверял тому, что они говорят", - сказал он.

Бывший премьер-министр и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов отверг информацию бастрыкина, заявив, что не может быть, чтобы взрывчатка была загружена в Болгарии, поскольку нет никакой возможности пересечь границу.

"Если бы я был на месте российских служб, я бы больше интересовался тем, где был загружен грузовик и что стало причиной взрыва. Это главное... Сейчас во время войны все стремятся сбросить напряжение", - сказал Борисов.

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Лидер партии "Мы продолжаем перемены", бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал временное правительство отвергнуть намеки кремля о болгарском следе в подрыве Крымского моста.

"Мы не согласны с нагнетанием страха и паники со стороны Кремля и причастностью имени Болгарии к событиям, связанным с Крымским мостом. Мы призываем болгарские власти и временное правительство немедленно расследовать это дело и отвергнуть инсинуации Кремля о болгарской связи с этим событием. Время не ждет", – сказал Петков.

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Болгария (654) взрыв (6726) Крым (26364) мост (1027) расследование (3038) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+8
головне що з Болгарії до Грузії фура телопортірувала...бо якщо скажуть що через Туреччину їхала Ердогану це не сподобається
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11.10.2022 11:16
+5
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11.10.2022 11:31
+2
Бургас-Батуми, паром "Дружба"
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11.10.2022 11:22
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головне що з Болгарії до Грузії фура телопортірувала...бо якщо скажуть що через Туреччину їхала Ердогану це не сподобається
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11.10.2022 11:16 Ответить
Бургас-Батуми, паром "Дружба"
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11.10.2022 11:22 Ответить
На інших російських сайтах було що фура місяців зо два то вибуху курсувала виключно по півдню кацапстану
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11.10.2022 11:26 Ответить
Понятия не имею, да и кому это интересно, сколько ехал груз.
но Болгария-Грузия-Армения-РФ, известный маршрут для перевозок.

Вопрос был как попала из Болгарии в Грузию, я ответил.
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11.10.2022 11:32 Ответить
а как и ОТКУДА ОНА ПОПАЛА В БОЛГАРИЮ НЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ я бы начал с этого момента а то ***** ********* ***** ***** и понеслась нелегкая..... а спросить у *****.....--- ***** а как грузовик с рашинскими номерами КОГДА ***** ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПРОЕЗД АВТОТРАНСПОРТА С РАШИНСКИМИ НОМЕРАМИ в ЕС!!!*** насколько я помню этот санкционный пакет никто не омтенял...ОКАЗАЛАСЬ В БОГАРИИ???!!! ИНТЕРЕСНО ЧТО БЫ ********* НА ЭТО ВОТ ТО ДЕНФЕКТИВНОЕ СЦАРЬ **********..... БОЛГАРЫ ТРУСЛИВЫЕ ШАВКИ ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ПОСЛА РОССИИ В БОЛГАРИИ И СКАЗАТЬ ЕМУ ПЕРЕДАЙ ***** ИДИТЕ *****..... ОНИ НАЧАЛИ клоуны... РАССЛЕДОВАНИЕ-- КАК МАРСИАНЕ ЛЕТЕЛИ НА ВЕНЕРУ...
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11.10.2022 11:53 Ответить
Болгари мали б з радістью такі звинувачення приймати. Так, ми, єслі нада пафтарім.
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11.10.2022 11:24 Ответить
Одні довбаки, булькнули, інші побігли круги рахувати...
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11.10.2022 11:31 Ответить
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11.10.2022 11:31 Ответить
Буряты и грохнули.
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11.10.2022 12:12 Ответить
Кацапы выбросили фуфло, удачно. Судя как понеслась мулька в народ потарахтеть в сети от скуки или старости. Наружным взрывом так не обвалить такие пролеты. Или 40 тонн взрывчатки.
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11.10.2022 12:22 Ответить
Северные потоки взорвал тоже Зеля,а ещё раньше дома в Москве Волгодонске Буйнакске..карочи тирарюга....😆 высший пилотаж... надо расследовать нападения спецназа ГРУ рабZeи на школу в БЕСлане... вдруг это Женька Кошевой замутил..😆
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11.10.2022 12:25 Ответить
Специалисты говорят, что никакой грузовик не снес бы мост, а лишь повредил. Взрывчатка скорее всего была под мостом.
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11.10.2022 13:29 Ответить
 
 