УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4511 відвідувач онлайн
Новини
7 134 12

Болгарія розслідує кремлівську версію вибуху на Кримському мосту

кримський,міст,керченський

Росія заявила, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, яка нібито прибула з Болгарії. Служба контррозвідки цієї країни SANS розпочала розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Euractiv.

Розслідування розпочали за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева. Також спецслужби повідомили болгарську прокуратуру.

"Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ", - заявив прессекретар уряду Антон Кутев.

Про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мості, розпочався у Болгарії, раніше заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним глава глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін. За його словами, з Болгарії авто рушило через Грузію, Вірменію та Північну Осетію до Краснодарського краю.

Читайте: Путін сприймає вибух на Кримському мосту як особисту образу, - CNN

Натомість речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними.

"У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте довіру до багатьох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять", - сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як несмак, пояснивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, тому що немає ніякої можливості перетнути кордон.

"Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу", - додав Борисов.

Також читайте: РФ планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, - Кірбі

Лідер партії "Ми продовжуємо зміни", колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту.

"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та відкинути інсинуації Кремля про болгарський зв'язок з цією подією. Час не чекає", - сказав Петков.

Автор: 

Болгарія (778) вибух (4436) Крим (14125) міст (1230) розслідування (2266) Керченський міст (531)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
головне що з Болгарії до Грузії фура телопортірувала...бо якщо скажуть що через Туреччину їхала Ердогану це не сподобається
показати весь коментар
11.10.2022 11:16
+5
показати весь коментар
11.10.2022 11:31
+2
Бургас-Батуми, паром "Дружба"
показати весь коментар
11.10.2022 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне що з Болгарії до Грузії фура телопортірувала...бо якщо скажуть що через Туреччину їхала Ердогану це не сподобається
показати весь коментар
11.10.2022 11:16 Відповісти
Бургас-Батуми, паром "Дружба"
показати весь коментар
11.10.2022 11:22 Відповісти
На інших російських сайтах було що фура місяців зо два то вибуху курсувала виключно по півдню кацапстану
показати весь коментар
11.10.2022 11:26 Відповісти
Понятия не имею, да и кому это интересно, сколько ехал груз.
но Болгария-Грузия-Армения-РФ, известный маршрут для перевозок.

Вопрос был как попала из Болгарии в Грузию, я ответил.
показати весь коментар
11.10.2022 11:32 Відповісти
а как и ОТКУДА ОНА ПОПАЛА В БОЛГАРИЮ НЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ я бы начал с этого момента а то ***** ********* ***** ***** и понеслась нелегкая..... а спросить у *****.....--- ***** а как грузовик с рашинскими номерами КОГДА ***** ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПРОЕЗД АВТОТРАНСПОРТА С РАШИНСКИМИ НОМЕРАМИ в ЕС!!!*** насколько я помню этот санкционный пакет никто не омтенял...ОКАЗАЛАСЬ В БОГАРИИ???!!! ИНТЕРЕСНО ЧТО БЫ ********* НА ЭТО ВОТ ТО ДЕНФЕКТИВНОЕ СЦАРЬ **********..... БОЛГАРЫ ТРУСЛИВЫЕ ШАВКИ ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ПОСЛА РОССИИ В БОЛГАРИИ И СКАЗАТЬ ЕМУ ПЕРЕДАЙ ***** ИДИТЕ *****..... ОНИ НАЧАЛИ клоуны... РАССЛЕДОВАНИЕ-- КАК МАРСИАНЕ ЛЕТЕЛИ НА ВЕНЕРУ...
показати весь коментар
11.10.2022 11:53 Відповісти
Болгари мали б з радістью такі звинувачення приймати. Так, ми, єслі нада пафтарім.
показати весь коментар
11.10.2022 11:24 Відповісти
Одні довбаки, булькнули, інші побігли круги рахувати...
показати весь коментар
11.10.2022 11:31 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 11:31 Відповісти
Буряты и грохнули.
показати весь коментар
11.10.2022 12:12 Відповісти
Кацапы выбросили фуфло, удачно. Судя как понеслась мулька в народ потарахтеть в сети от скуки или старости. Наружным взрывом так не обвалить такие пролеты. Или 40 тонн взрывчатки.
показати весь коментар
11.10.2022 12:22 Відповісти
Северные потоки взорвал тоже Зеля,а ещё раньше дома в Москве Волгодонске Буйнакске..карочи тирарюга....😆 высший пилотаж... надо расследовать нападения спецназа ГРУ рабZeи на школу в БЕСлане... вдруг это Женька Кошевой замутил..😆
показати весь коментар
11.10.2022 12:25 Відповісти
Специалисты говорят, что никакой грузовик не снес бы мост, а лишь повредил. Взрывчатка скорее всего была под мостом.
показати весь коментар
11.10.2022 13:29 Відповісти
 
 