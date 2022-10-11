Болгарія розслідує кремлівську версію вибуху на Кримському мосту

Росія заявила, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, яка нібито прибула з Болгарії. Служба контррозвідки цієї країни SANS розпочала розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Euractiv.

Розслідування розпочали за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева. Також спецслужби повідомили болгарську прокуратуру.

"Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ", - заявив прессекретар уряду Антон Кутев.

Про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мості, розпочався у Болгарії, раніше заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним глава глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін. За його словами, з Болгарії авто рушило через Грузію, Вірменію та Північну Осетію до Краснодарського краю.

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Натомість речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними.

"У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте довіру до багатьох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять", - сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як несмак, пояснивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, тому що немає ніякої можливості перетнути кордон.

"Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу", - додав Борисов.

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Лідер партії "Ми продовжуємо зміни", колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту.

"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та відкинути інсинуації Кремля про болгарський зв'язок з цією подією. Час не чекає", - сказав Петков.