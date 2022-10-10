Путін сприймає вибух на Кримському мосту як особисту образу, - CNN
Удар по Кримському мосту був ударом по престижу самого російського диктатора Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише CNN.
"Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу росії - це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, найімовірніше, відповість зі злістю", - зазначає видання.
В міру наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, пишуть журналісти.
Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.
Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1579223781180334081 6 ч
Генерал США Бен Ходжес: Я не согласен с политикой своей администрации при которой украинцы должны ограничиваться своей территорией для нанесения контрудара.
Украина должна иметь возможность уничтожить все цели которые несут угрозу Украине и которые ведут огонь по Украине.
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
- Как хорошо!
- Пошли мы в наступление
- И Балаклея, и Лиман,
- И мост - ко дню рождения.
- И я, и я, и я того же мнения...
(то ли ещё будет, моль ты ************)
Гидко плюнуть !
(YouTube)
Кожного дня по 5 цілей...тоді у орків буде не до наступу,а будуть думать,як спасти свою шкуру.
путин никогда не скажет правды. он всегда будет врать и озвучивать какую-то более мягкую для себя версию.
не может же он сказать, что это российские антипутинские силы сделали.
это, скорее всего, какие-то олигархи.
олигархи понимают, что если путин проиграет войну - то придет новый президент, он пойдет на переговоры с западом и запад отменит санкции, они начнут опять зарабатывать. Иначе - страна будет переведена в режим северной кореи, и они уже не будут зарабатывать никогда.
За рулем был гражданин россии, фура на российской регистрации, она въезжала со стороны россии.
Версия, что фура, начиненная 20 тоннами взрывчатки, проехала Болгарию, Турцию, Армению, Грузию и россию - это бредовая версия! Никто бы не планировал такую тупую спецоперацию.
ЗА ТЕ ЩО ТИ ЗРОБИВ І РОБИШ ДАЛЬШЕ!