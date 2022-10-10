Путін сприймає вибух на Кримському мосту як особисту образу, - CNN

Удар по Кримському мосту був ударом по престижу самого російського диктатора Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише CNN.

"Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу росії - це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, найімовірніше, відповість зі злістю", - зазначає видання.

В міру наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, пишуть журналісти.

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Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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