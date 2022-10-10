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Путін сприймає вибух на Кримському мосту як особисту образу, - CNN

путін

Удар по Кримському мосту був ударом по престижу самого російського диктатора Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише CNN.

"Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу росії - це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, найімовірніше, відповість зі злістю", - зазначає видання.

В міру наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, пишуть журналісти.

Читайте також: Автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України, - Путін. ВIДЕО

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Читайте: Не варто думати, що росіяни тепер не зможуть підтягувати резерви через Керченський міст, - ОК "Південь"

Автор: 

путін (23740) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+42
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1579223781180334081 6 ч

Генерал США Бен Ходжес: Я не согласен с политикой своей администрации при которой украинцы должны ограничиваться своей территорией для нанесения контрудара.

Украина должна иметь возможность уничтожить все цели которые несут угрозу Украине и которые ведут огонь по Украине.
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10.10.2022 06:53
+32
Та пох на образи *****. І на нього самого. А різноманітним журналістам не завадило би поменше вкидувати свої особисті еротичні фантазії в інформпростір.
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10.10.2022 06:43
+27
Кто путе доктор, шо оно такое обидчивое? Пусть выпьет ,,Новичка" - все обиды, как рукой, снимет.
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10.10.2022 06:45
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а ще є образа на фанатів Київського Динамо
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10.10.2022 06:42 Відповісти
Мне лично вообще насрать на ***** Дали отпуск уже + . Мы готовы ко всему -- свинособак ничего не спасет всех уничтожим
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10.10.2022 07:06 Відповісти
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10.10.2022 07:32 Відповісти
Як на мене то здохнути мають свинособаки-окупанти. Решта нехай свинособачать в ********** в ізольованому вольєрі.
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10.10.2022 09:17 Відповісти
То були фанати харківського Металіста та донецького Шахтаря у Харкові !
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10.10.2022 07:09 Відповісти
То були ультрас київського Динамо і стосувалось це Суркіса. Першими вставили в цю пісню путєна - ультрас Дніпра
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10.10.2022 07:14 Відповісти
Та пох на образи *****. І на нього самого. А різноманітним журналістам не завадило би поменше вкидувати свої особисті еротичні фантазії в інформпростір.
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10.10.2022 06:43 Відповісти
Кто путе доктор, шо оно такое обидчивое? Пусть выпьет ,,Новичка" - все обиды, как рукой, снимет.
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10.10.2022 06:45 Відповісти
Фраза «США запровадили додаткові санкції» скоро начнёт вызывать гомерический хохот… Свифт отключают «в час по чайной ложке», и то не всем; контроль за экспортом радиоэлектронных компонентов таков, что даже Иран легко находит на рынке нужные микросхемы для беспилотников; русские свиньи имеют вклады по всему миру и пользуются ранее выданными визами, в т.ч. ив США.
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10.10.2022 06:46 Відповісти
Шо с зебилов взять? 8 лет посольство не закрывали
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10.10.2022 07:26 Відповісти
З 2014 до 2019-це правління Зе було ?
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10.10.2022 08:22 Відповісти
З 2019 по 2022 - то було не зє? Не переводьте стрілки. Якщо гадкий пєтя такий гадкий, то щож команда молодих професіоналів не навела ла?
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10.10.2022 09:13 Відповісти
Читати вмієте ? "Шо с зебилов взять? 8 лет посольство не закрывали ". 5 років до останніх трьох із цих 8-це зелені не давали закривати посольство ? Які стрілки ?
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10.10.2022 11:24 Відповісти
А у Zе було колись правлiння? Три роки повного безладу ,кумовства i крадiвництва ,так,дiйсно було..
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10.10.2022 09:14 Відповісти
То нехай здохне від образи.
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10.10.2022 06:53 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1579223781180334081 6 ч

Генерал США Бен Ходжес: Я не согласен с политикой своей администрации при которой украинцы должны ограничиваться своей территорией для нанесения контрудара.

Украина должна иметь возможность уничтожить все цели которые несут угрозу Украине и которые ведут огонь по Украине.
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10.10.2022 06:53 Відповісти
Якби Україна ще до 21 вересня знищила ракетами всі склади на території рф- то мобілізованих не було б чим озброювати. І зараз би не було нової ескалації конфлікту.
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10.10.2022 08:43 Відповісти
Дiмочка,якби ти частiше вставав з дивана,то на твоiй *упi було б меньше целюлiта...
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10.10.2022 09:17 Відповісти
ну да.. а 60 тис касабских трупів- це похвала від гундяева..
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10.10.2022 06:57 Відповісти
Так він же їм обіцяв воскресіння і життя вічне
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10.10.2022 07:01 Відповісти
Кажуть що копита відкинув у бік вівтаря від корони.
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10.10.2022 09:14 Відповісти
Снн недалеко пішло від г+г
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10.10.2022 07:03 Відповісти
Та всі вони запроданці окрім самих чесних та прямих каналів
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10.10.2022 07:24 Відповісти
Так это мы ещё не начинали! Далі буде)
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10.10.2022 07:07 Відповісти
То нехай путлер набере повен рот гівна і заплює кривдникові обличчя.
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10.10.2022 07:08 Відповісти
обідєлі мишку - накакалі в норку
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10.10.2022 07:10 Відповісти
Как то так, примерно...

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10.10.2022 07:11 Відповісти
треба того обіженку живого в мішку привезти і судити народним судом
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10.10.2022 07:16 Відповісти
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
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10.10.2022 07:27 Відповісти
- Как хорошо!
- Как хорошо!
- Пошли мы в наступление
- И Балаклея, и Лиман,
- И мост - ко дню рождения.
- И я, и я, и я того же мнения...
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10.10.2022 07:32 Відповісти
Та нам піхій, що воно там як сприймає.

(то ли ещё будет, моль ты ************)
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10.10.2022 07:33 Відповісти
Его историческая миссия обосраться в преступной войне против квнщика и стать посмешищем истории.
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10.10.2022 07:42 Відповісти
Яка нах образа, ця тварина вбила тисячі українців в звичайних житлових будинках. Яка може бути образа. За такі злочини кремль мав давно горіти
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10.10.2022 07:43 Відповісти
пуйло от обиды обосрался . теперь пусть сожрет то что насрал.
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10.10.2022 07:50 Відповісти
Фу, какая гадость...
Гидко плюнуть !
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10.10.2022 07:51 Відповісти
ПОЧЕМУ ПУТИН НЕНАВИДИТ РОДНУЮ МАТЬ? КТО ЕГО ОТЕЦ? Кристина Курчаб-Редлих. Балаканка
(YouTube)
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10.10.2022 07:57 Відповісти
Особиста образа від особистого наказу.
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10.10.2022 08:04 Відповісти
Тільки від кого та образа?
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10.10.2022 08:08 Відповісти
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10.10.2022 08:11 Відповісти
Гуманізм не дозволяє нам наносити удари по території мордора.Але знищувати склади,аеродроми,цистерни,ешолони з технікою ми маємо повне право!
Кожного дня по 5 цілей...тоді у орків буде не до наступу,а будуть думать,як спасти свою шкуру.
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10.10.2022 08:14 Відповісти
Не гуманізм. Після Бучі і Маріуполя про гуманізм навіть мови бути не може. Нема чим. Ми "ракетні імпотенти". Ви ж не будете хвалити імпотента за те що не згвалтував сусідку? Може й хотів... але не зміг...
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10.10.2022 09:25 Відповісти
Какой престиж у *****? Пускай х*й пососет выродок нацистский.
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10.10.2022 08:30 Відповісти
Розстріляти охорону нахер .
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10.10.2022 08:33 Відповісти
Да это скорее всего какие-то внутренние российские силы сделали.

путин никогда не скажет правды. он всегда будет врать и озвучивать какую-то более мягкую для себя версию.

не может же он сказать, что это российские антипутинские силы сделали.

это, скорее всего, какие-то олигархи.

олигархи понимают, что если путин проиграет войну - то придет новый президент, он пойдет на переговоры с западом и запад отменит санкции, они начнут опять зарабатывать. Иначе - страна будет переведена в режим северной кореи, и они уже не будут зарабатывать никогда.

За рулем был гражданин россии, фура на российской регистрации, она въезжала со стороны россии.

Версия, что фура, начиненная 20 тоннами взрывчатки, проехала Болгарию, Турцию, Армению, Грузию и россию - это бредовая версия! Никто бы не планировал такую тупую спецоперацию.
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10.10.2022 08:36 Відповісти
Якій Путін ніжний, що сприймає вибух Кримського мосту як особисту образу. Не загибель десятків тисяч росіян, я вибух неживого мосту. На десять тисяч кацапів йому начхати, а ось міст викликає трепетне почуття. Дивна тварюка. Тому необхідно знову вдарити по мосту.
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10.10.2022 08:40 Відповісти
Нехай приїде в Україну, та відсмокче у кожного українця, може тоді ***** полегшає.
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10.10.2022 08:54 Відповісти
Глубоко посрать, что чувствует убийца больше сотни тысяч гражданских лиц.
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10.10.2022 09:17 Відповісти
обіжєнка...НравітЦа нє нравітЦа (С)
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10.10.2022 09:35 Відповісти
пУТЛЄР,НАМ ***** ТИ І ТВОЇ УБЛЮДКИ!
ЗА ТЕ ЩО ТИ ЗРОБИВ І РОБИШ ДАЛЬШЕ!
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10.10.2022 10:02 Відповісти
увидел русского ? накорми его украинской землей путем закапывания оного в украинскую землю !
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10.10.2022 11:45 Відповісти
 
 