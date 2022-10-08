Окупанти заявили про відновлення руху по Кримському мосту

Рух нібито відкрили для легкових автомобілів та автобусів. Фури переправлятимуть за допомогою порома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що рух автотранспорту Кримським мостом вже розпочато.

За його словами, зараз рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів із проходженням повної процедури огляду.

"Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає ходити пором Керч-2", - сказав Аксьонов.

Читайте: "Наслідки будуть невідворотними", - голова комітету Держдуми РФ Слуцький про пожежу та вибух на Кримському мосту

Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.