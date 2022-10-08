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Окупанти заявили про відновлення руху по Кримському мосту

сбу,міст

Рух нібито відкрили для легкових автомобілів та автобусів. Фури переправлятимуть за допомогою порома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що рух автотранспорту Кримським мостом вже розпочато.

За його словами, зараз рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів із проходженням повної процедури огляду.

"Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає ходити пором Керч-2", - сказав Аксьонов.

Читайте: "Наслідки будуть невідворотними", - голова комітету Держдуми РФ Слуцький про пожежу та вибух на Кримському мосту

Як повідомлялося, зранку 8 жовтня на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14135) міст (1231) Аксьонов Сергій (225) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+105
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
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08.10.2022 16:56
+49
Взрыв даже пошел на пользу)
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08.10.2022 16:56
+43
так и запишем
ехал по мосту на пароме
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08.10.2022 16:57
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цапьё, в итоге, само себя сгноит, и дьявол им поможет.
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08.10.2022 17:56 Відповісти
Слідуючий раз треба бити по аркам. Вони заваляться і развалять і залізний і обидва авто мости. Попутно буде перекрито судноплавство. Але для першого разу шикарно.
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08.10.2022 18:01 Відповісти
Неплохо бы пробиться в фюреры. "Хайль Штрилиц!" - звучит неплохо.

Из фильма "17 мгновений весны"
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08.10.2022 21:33 Відповісти
Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве
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08.10.2022 18:02 Відповісти
значить енкаведисти самі підуть на фронт. Bū-haa-haaa-haaaa
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08.10.2022 23:36 Відповісти
на видео под мостом похоже катер груженный взрывчаткой
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08.10.2022 18:14 Відповісти
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08.10.2022 18:17 Відповісти
следующий кадр - взрыв
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08.10.2022 18:18 Відповісти
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08.10.2022 18:22 Відповісти
Коте.
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08.10.2022 20:06 Відповісти
Восстановление Крымского моста - новая страница садомазохизма.
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08.10.2022 18:46 Відповісти
Та нє, то Жива і Мертва вода від бурятських шаманів. Відновлює розриви в бетоні за добу.
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08.10.2022 19:59 Відповісти
Чорнобоаївка, сезон 2.
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08.10.2022 21:34 Відповісти
Осінь - це пора року , яка ну дуже сприятлива саме для паромної переправи....
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08.10.2022 18:49 Відповісти
Заради цікавості. Як там будуть доглядати і пропускати машини з сакральних надписом " можем повторить "?
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08.10.2022 19:00 Відповісти
орки, не брешите.
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08.10.2022 19:34 Відповісти
бійцівські коти з лабораторій
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08.10.2022 23:39 Відповісти
Зараз би туди ще подаруночок від природи... хоч невеличке торнадо
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08.10.2022 22:49 Відповісти
Возобновили движение по мосту только морские чайки.
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08.10.2022 23:29 Відповісти
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