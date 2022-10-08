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Новости Война в Украине
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Крым (26022) мост (1003) Аксенов (361) Керченский мост (339)

Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,міст

Движение вроде бы открыли для легковых автомобилей и автобусов. Фуры будут переправляться с помощью парома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато.

По его словам, сейчас движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает курсировать паром "Керчь-2", - сказал Аксенов.

Читайте также: "Последствия будут неотвратимыми", - глава комитета Госдумы РФ Слуцкий о пожаре и взрыве на Крымском мосту

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+105
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
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08.10.2022 16:56
+49
Взрыв даже пошел на пользу)
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08.10.2022 16:56
+43
так и запишем
ехал по мосту на пароме
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08.10.2022 16:57
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цапьё, в итоге, само себя сгноит, и дьявол им поможет.
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08.10.2022 17:56 Ответить
Слідуючий раз треба бити по аркам. Вони заваляться і развалять і залізний і обидва авто мости. Попутно буде перекрито судноплавство. Але для першого разу шикарно.
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08.10.2022 18:01 Ответить
Неплохо бы пробиться в фюреры. "Хайль Штрилиц!" - звучит неплохо.

Из фильма "17 мгновений весны"
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08.10.2022 21:33 Ответить
Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве
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08.10.2022 18:02 Ответить
значить енкаведисти самі підуть на фронт. Bū-haa-haaa-haaaa
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08.10.2022 23:36 Ответить
на видео под мостом похоже катер груженный взрывчаткой
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08.10.2022 18:14 Ответить
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08.10.2022 18:17 Ответить
следующий кадр - взрыв
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08.10.2022 18:18 Ответить
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08.10.2022 18:22 Ответить
Коте.
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08.10.2022 20:06 Ответить
Восстановление Крымского моста - новая страница садомазохизма.
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08.10.2022 18:46 Ответить
Та нє, то Жива і Мертва вода від бурятських шаманів. Відновлює розриви в бетоні за добу.
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08.10.2022 19:59 Ответить
Чорнобоаївка, сезон 2.
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08.10.2022 21:34 Ответить
Осінь - це пора року , яка ну дуже сприятлива саме для паромної переправи....
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08.10.2022 18:49 Ответить
Заради цікавості. Як там будуть доглядати і пропускати машини з сакральних надписом " можем повторить "?
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08.10.2022 19:00 Ответить
орки, не брешите.
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08.10.2022 19:34 Ответить
бійцівські коти з лабораторій
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08.10.2022 23:39 Ответить
Зараз би туди ще подаруночок від природи... хоч невеличке торнадо
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08.10.2022 22:49 Ответить
Возобновили движение по мосту только морские чайки.
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08.10.2022 23:29 Ответить
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