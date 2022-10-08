Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту

Движение вроде бы открыли для легковых автомобилей и автобусов. Фуры будут переправляться с помощью парома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато.

По его словам, сейчас движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает курсировать паром "Керчь-2", - сказал Аксенов.

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Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.