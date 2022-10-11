ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине, оккупанты отступают, меняя рубежи обороны на более глубокие.
Об этом сообщила в эфире национального телемарафона 11 октября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы продолжаем освобождать территории, продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Там где он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие, те что обустраивались ранее. Может казаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано. Не надо разгонять "зраду", что все остановилось, успехи закончились.
Продолжается наш огневой контроль, который очень существенно влияет на способности врага продолжать боевые действия", - отметила Гуменюк.
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Як він живе з цим,як совісті вистачає людям у очі дивитися?
Учора одна зебілка кричала- "росіянє у нас нєт царєй ,у нас єсть князь Зеленській!"
От чим відрізняються від кацяпів? Сци у очі ,скаже що то божа роса...
тому Сци у очі ,скажете що то божа роса...
Тому я і кажу про таких як ви- сци у очі ,а для вас він князь Зеленський і все, глуха стіна .
Це звісно якби готувались до війни а не шашликів...
бо щойно інформаційний простір наповнився обговореннями про "керченський міст" та ракетні удари росіян по Украіні, то успіхи ЗСУ на фронті раптом "зникли".
ЗСУ знають що робити.
Допомагаємо їм.