ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине, оккупанты отступают, меняя рубежи обороны на более глубокие.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона 11 октября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжаем освобождать территории, продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Там где он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие, те что обустраивались ранее. Может казаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано. Не надо разгонять "зраду", что все остановилось, успехи закончились.

Продолжается наш огневой контроль, который очень существенно влияет на способности врага продолжать боевые действия", - отметила Гуменюк.

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