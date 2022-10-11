РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 797 20

ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине, оккупанты отступают, меняя рубежи обороны на более глубокие.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона 11 октября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжаем освобождать территории, продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Там где он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие, те что обустраивались ранее. Может казаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано. Не надо разгонять "зраду", что все остановилось, успехи закончились.

Продолжается наш огневой контроль, который очень существенно влияет на способности врага продолжать боевые действия", - отметила Гуменюк.

Также читайте: 18 российских ракет за утро сбили ПВО, - Воздушные Силы

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6546) Херсонская область (4717)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Це здавалась Херсонщина швидко без бою, а виправляти Вавини пройоби значно складніше.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:37
+18
Женіть, знищуйте їх!
показать весь комментарий
11.10.2022 13:32
+18
вавини прой-би це життя десятків тисяч на Півдні, і обстріли наших міст коли гинуть діти.
Як він живе з цим,як совісті вистачає людям у очі дивитися?
Учора одна зебілка кричала- "росіянє у нас нєт царєй ,у нас єсть князь Зеленській!"
От чим відрізняються від кацяпів? Сци у очі ,скаже що то божа роса...
показать весь комментарий
11.10.2022 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Женіть, знищуйте їх!
показать весь комментарий
11.10.2022 13:32 Ответить
Ну да, зрада разгоняется уже. "Недостаточно быстро наступаем"))
показать весь комментарий
11.10.2022 13:33 Ответить
Це здавалась Херсонщина швидко без бою, а виправляти Вавини пройоби значно складніше.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:37 Ответить
вавини прой-би це життя десятків тисяч на Півдні, і обстріли наших міст коли гинуть діти.
Як він живе з цим,як совісті вистачає людям у очі дивитися?
Учора одна зебілка кричала- "росіянє у нас нєт царєй ,у нас єсть князь Зеленській!"
От чим відрізняються від кацяпів? Сци у очі ,скаже що то божа роса...
показать весь комментарий
11.10.2022 13:43 Ответить
зебілізм - тяжкий недуг, його треба лікувати.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:45 Ответить
Помилка : не лікувати, а ліквідувати.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:18 Ответить
Лилия Стацкая - вас послушать так это Зеленский напал на россию,запускает ракеты на города и т.п
тому Сци у очі ,скажете що то божа роса...
показать весь комментарий
11.10.2022 13:55 Ответить
Пане, не рвiть серце... Головне тяжкого в руки, а дурного в голову не треба...
показать весь комментарий
11.10.2022 14:52 Ответить
Мене послухати,то кацапія напала ще у 2014 році, зеленський прийшов у керівницьтво на четвертому році війни!!!То треба було будувати дороги для кацярпів та мости,і зарахунок цього скоротити фінансування ЗСУ ? Треба було мільярд дерев замість ракетної програми ,що він закрив під час війни?!!Треба було відпустити вагнерівців,коли на арешт ціх покидків працювало сотні людей в Україні та США? Треба було закрити відділ розвідки в Україні? Треба було размінувати Чонгар за добу до вторгнення кацяпів на Південь?!!! Тпер треба переслідувати Кривоноса за захист Жулян? Марченко за захист Миколаева? Пашинського за те що купив за свої гроші і відправив до ЗСУ ракетни системи ,котрі врятували Київ від вторгнення? Досить вже як кацяпи бити поклони царьку, кланяйтеся ЗСУ! Що ?"Боневтік"? Допкін он взагалі на передовій у танку катається, він теж боневтік, не бачу ваших оплесків!
Тому я і кажу про таких як ви- сци у очі ,а для вас він князь Зеленський і все, глуха стіна .
показать весь комментарий
11.10.2022 15:30 Ответить
Так і живе пдлюка,пора ктать асфальт і гроши на бейкер стріт.
показать весь комментарий
11.10.2022 15:33 Ответить
Скажи це сім'ям загиблих воїнів на Херсонщині. Тоді не вистачило підготовленого особового складу, бо одне діло нон-стоп інфантильні жартики про шашлик і асфальт строчити, а добровольцем піти немає кому.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:43 Ответить
Для цього у країни є така функція як мобілізація. І оголосити її мали в січні в першу чергу на прикордонних територіях, які могли потрапити під окупацію.
Це звісно якби готувались до війни а не шашликів...
показать весь комментарий
11.10.2022 13:52 Ответить
то не пройоби, то свідома праця на ворога зрадників з вищого військового керівництва України перед війною.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:47 Ответить
как то размазано, в стиле оПы написал, а можно пжл пококретней
показать весь комментарий
11.10.2022 14:50 Ответить
Тут я з нею згоден-стрімголов перти,як барани не годиться
показать весь комментарий
11.10.2022 13:39 Ответить
ВЕРИМ ЗСУ!И СМЕРТЬ КРЕМЛЕВСКОМУ *****!
показать весь комментарий
11.10.2022 13:41 Ответить
Довбойоби руські думають, що пабєда настанєт після ракетних обстрілів. На фронт гляньте, дебіли кацапські.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:49 Ответить
підозри людей мають місце
бо щойно інформаційний простір наповнився обговореннями про "керченський міст" та ракетні удари росіян по Украіні, то успіхи ЗСУ на фронті раптом "зникли".
показать весь комментарий
11.10.2022 13:54 Ответить
Правильно сказала про розганяння зради.
ЗСУ знають що робити.
Допомагаємо їм.
показать весь комментарий
11.10.2022 13:54 Ответить
Віримо в ЗСУ Здоров'я міцного нашим захисникам і зброї доброї Слава Нації Смерть московитам
показать весь комментарий
11.10.2022 16:37 Ответить
 
 