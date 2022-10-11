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ЗСУ продовжує контрнаступ на Херсонщині, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині, окупанти відступають, змінюючи рубежі оборони на глибші.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону 11 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду

"Ми продовжуємо вивільняти території, продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині. Там де він уже змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, ті що облаштовувались раніше. Може здаватися, що наше просування уповільнилось, але воно просто правильно розраховане. Не треба розганяти зраду, що все зупинилось, успіхи закінчились.

Продовжується наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на спроможності ворога продовжувати бойові дії", - зазначила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборона рашистів на півдні України не впливає на плани просування ЗСУ, - ОК "Південь"

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7496) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+32
Це здавалась Херсонщина швидко без бою, а виправляти Вавини пройоби значно складніше.
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11.10.2022 13:37
+18
Женіть, знищуйте їх!
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11.10.2022 13:32
+18
вавини прой-би це життя десятків тисяч на Півдні, і обстріли наших міст коли гинуть діти.
Як він живе з цим,як совісті вистачає людям у очі дивитися?
Учора одна зебілка кричала- "росіянє у нас нєт царєй ,у нас єсть князь Зеленській!"
От чим відрізняються від кацяпів? Сци у очі ,скаже що то божа роса...
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11.10.2022 13:43
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Женіть, знищуйте їх!
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11.10.2022 13:32 Відповісти
Ну да, зрада разгоняется уже. "Недостаточно быстро наступаем"))
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11.10.2022 13:33 Відповісти
Це здавалась Херсонщина швидко без бою, а виправляти Вавини пройоби значно складніше.
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11.10.2022 13:37 Відповісти
вавини прой-би це життя десятків тисяч на Півдні, і обстріли наших міст коли гинуть діти.
Як він живе з цим,як совісті вистачає людям у очі дивитися?
Учора одна зебілка кричала- "росіянє у нас нєт царєй ,у нас єсть князь Зеленській!"
От чим відрізняються від кацяпів? Сци у очі ,скаже що то божа роса...
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11.10.2022 13:43 Відповісти
зебілізм - тяжкий недуг, його треба лікувати.
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11.10.2022 13:45 Відповісти
Помилка : не лікувати, а ліквідувати.
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11.10.2022 15:18 Відповісти
Лилия Стацкая - вас послушать так это Зеленский напал на россию,запускает ракеты на города и т.п
тому Сци у очі ,скажете що то божа роса...
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11.10.2022 13:55 Відповісти
Пане, не рвiть серце... Головне тяжкого в руки, а дурного в голову не треба...
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11.10.2022 14:52 Відповісти
Мене послухати,то кацапія напала ще у 2014 році, зеленський прийшов у керівницьтво на четвертому році війни!!!То треба було будувати дороги для кацярпів та мости,і зарахунок цього скоротити фінансування ЗСУ ? Треба було мільярд дерев замість ракетної програми ,що він закрив під час війни?!!Треба було відпустити вагнерівців,коли на арешт ціх покидків працювало сотні людей в Україні та США? Треба було закрити відділ розвідки в Україні? Треба було размінувати Чонгар за добу до вторгнення кацяпів на Південь?!!! Тпер треба переслідувати Кривоноса за захист Жулян? Марченко за захист Миколаева? Пашинського за те що купив за свої гроші і відправив до ЗСУ ракетни системи ,котрі врятували Київ від вторгнення? Досить вже як кацяпи бити поклони царьку, кланяйтеся ЗСУ! Що ?"Боневтік"? Допкін он взагалі на передовій у танку катається, він теж боневтік, не бачу ваших оплесків!
Тому я і кажу про таких як ви- сци у очі ,а для вас він князь Зеленський і все, глуха стіна .
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11.10.2022 15:30 Відповісти
Так і живе пдлюка,пора ктать асфальт і гроши на бейкер стріт.
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11.10.2022 15:33 Відповісти
Скажи це сім'ям загиблих воїнів на Херсонщині. Тоді не вистачило підготовленого особового складу, бо одне діло нон-стоп інфантильні жартики про шашлик і асфальт строчити, а добровольцем піти немає кому.
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11.10.2022 13:43 Відповісти
Для цього у країни є така функція як мобілізація. І оголосити її мали в січні в першу чергу на прикордонних територіях, які могли потрапити під окупацію.
Це звісно якби готувались до війни а не шашликів...
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11.10.2022 13:52 Відповісти
то не пройоби, то свідома праця на ворога зрадників з вищого військового керівництва України перед війною.
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11.10.2022 13:47 Відповісти
как то размазано, в стиле оПы написал, а можно пжл пококретней
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11.10.2022 14:50 Відповісти
Тут я з нею згоден-стрімголов перти,як барани не годиться
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11.10.2022 13:39 Відповісти
ВЕРИМ ЗСУ!И СМЕРТЬ КРЕМЛЕВСКОМУ *****!
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11.10.2022 13:41 Відповісти
Довбойоби руські думають, що пабєда настанєт після ракетних обстрілів. На фронт гляньте, дебіли кацапські.
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11.10.2022 13:49 Відповісти
підозри людей мають місце
бо щойно інформаційний простір наповнився обговореннями про "керченський міст" та ракетні удари росіян по Украіні, то успіхи ЗСУ на фронті раптом "зникли".
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11.10.2022 13:54 Відповісти
Правильно сказала про розганяння зради.
ЗСУ знають що робити.
Допомагаємо їм.
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11.10.2022 13:54 Відповісти
Віримо в ЗСУ Здоров'я міцного нашим захисникам і зброї доброї Слава Нації Смерть московитам
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11.10.2022 16:37 Відповісти
 
 