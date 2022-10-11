ЗСУ продовжує контрнаступ на Херсонщині, - ОК "Південь"

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині, окупанти відступають, змінюючи рубежі оборони на глибші.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону 11 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми продовжуємо вивільняти території, продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині. Там де він уже змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, ті що облаштовувались раніше. Може здаватися, що наше просування уповільнилось, але воно просто правильно розраховане. Не треба розганяти зраду, що все зупинилось, успіхи закінчились.

Продовжується наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на спроможності ворога продовжувати бойові дії", - зазначила Гуменюк.

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