Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области
Возле Винницы 11 октября в 12:06 раздались взрывы. К моменту ударов в области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Глава Вороновицкой ТГ Александр Ковинько заявил, что армия РФ ударила по объекту инфраструктуры вблизи громады. На месте работают специалисты.
По информации корреспондентов, в некоторых громадах области есть перебои с электроэнергией. Информация о травмированных пока не поступала.
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Gen Bate
показать весь комментарий11.10.2022 13:55 Ответить Мне нравится 0
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