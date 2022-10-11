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Новости Война
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Рашисты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области

вінниця,вінниччина

Возле Винницы 11 октября в 12:06 раздались взрывы. К моменту ударов в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава Вороновицкой ТГ Александр Ковинько заявил, что армия РФ ударила по объекту инфраструктуры вблизи громады. На месте работают специалисты.

По информации корреспондентов, в некоторых громадах области есть перебои с электроэнергией. Информация о травмированных пока не поступала.

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Автор: 

Винницкая область (1029) обстрел (26891)


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а що у Вінниці іранські мопеди зустріти нема кому? а як влада готується, напевно бабло вивозят і родичів.
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11.10.2022 13:55 Ответить
 
 