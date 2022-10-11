Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Вінниччині
Біля Вінниці 11 жовтня о 12:06 пролунали вибухи. На момент ударів в області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Голова Вороновицької ТГ Олександр Ковінько заявив, що армія РФ вдарила по об‘єкту інфрастуктури поблизу громади. На місці працюють фахівці.
За інформацією кореспондентів видання, у деяких громадах області є перебої із електроенергією. Інформації про травмованих наразі не надходило.
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Gen Bate
показати весь коментар11.10.2022 13:55 Відповісти Мені подобається 0
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