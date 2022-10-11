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Новини Війна
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Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Вінниччині

вінниця,вінниччина

Біля Вінниці 11 жовтня о 12:06 пролунали вибухи. На момент ударів в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Голова Вороновицької ТГ Олександр Ковінько заявив, що армія РФ вдарила по об‘єкту інфрастуктури поблизу громади. На місці працюють фахівці.

За інформацією кореспондентів видання, у деяких громадах області є перебої із електроенергією. Інформації про травмованих наразі не надходило.

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Автор: 

Вінницька область (1008) обстріл (28196)


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а що у Вінниці іранські мопеди зустріти нема кому? а як влада готується, напевно бабло вивозят і родичів.
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11.10.2022 13:55 Відповісти
 
 