Ладыжинская ТЭС подверглась повторному обстрелу, пострадали 6 человек

Ладыжинская ТЭС вновь подверглась обстрелу войсками РФ.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Ладыжинская ТЭС получила повторный удар российских террористических войск. Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации - 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников предприятия нет", – говорится в сообщении.

В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда разрешит безопасность, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов также подтвердил эту информацию.

Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили 3 человека.

На месте работают спасатели", - отметил он.

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