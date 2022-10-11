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Новости Война
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Ладыжинская ТЭС подверглась повторному обстрелу, пострадали 6 человек

ладижин

Ладыжинская ТЭС вновь подверглась обстрелу войсками РФ.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Ладыжинская ТЭС получила повторный удар российских террористических войск. Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации - 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников предприятия нет", – говорится в сообщении.

В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда разрешит безопасность, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов также подтвердил эту информацию.

Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили 3 человека.

На месте работают спасатели", - отметил он.

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Винницкая область (1029) обстрел (26891) ДТЭК (520)


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Сволота хоче переговорів
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11.10.2022 14:15 Ответить
Не розумію, чому від мопедів не захистили ТЕЦ? Повільні, шумні мішені. В нас так багато ТЕЦ?
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11.10.2022 14:33 Ответить
Для дринчиків достатньо ЗУ-2-23 або навіть ДШК
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11.10.2022 14:35 Ответить
Только в количествах в несколько тысяч. Территория то огромная.
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11.10.2022 14:37 Ответить
При чому тут територія, вони бють по основним тес, скільки їх є одна-дві на область максимум! Зелені дегенерати як займалися саботажем і розпилом бюджету до війни так і далі ним займаються!
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11.10.2022 14:42 Ответить
Их десятки на область. Бьют не только по генерации, но и по распределению. Не говоря о том, что целят и по военным объектам, портам, предприятиям.
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11.10.2022 14:54 Ответить
де ті осли тепер, які виклали відео після першої атаки??
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11.10.2022 14:55 Ответить
Скажите спасибо ******** предателю, который сразу выложил подробное видео повреждений. Он очень помог кацапам добить станцию. Разве за эти действия не положено взятие под стару и осуждение? Или это очередной зебил?
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11.10.2022 15:32 Ответить
 
 