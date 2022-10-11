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Новини Війна
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Ладижинська ТЕС зазнала повторного обстрілу, постраждали 6 осіб

ладижин

Ладижинська ТЕС знову зазнала обстрілу військами РФ.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов також підтвердив цю інформацію.

"Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали 3 особи.
На місці працюють рятувальники", - зазначив він.

Також читайте: Через терористичні атаки РФ енергетики змушені тимчасово обмежити споживання в Києві та області для уникнення аварій

Автор: 

Вінницька область (1008) обстріл (28196) ТЕС (916) ДТЕК (1981)


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Сволота хоче переговорів
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11.10.2022 14:15 Відповісти
Не розумію, чому від мопедів не захистили ТЕЦ? Повільні, шумні мішені. В нас так багато ТЕЦ?
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11.10.2022 14:33 Відповісти
Для дринчиків достатньо ЗУ-2-23 або навіть ДШК
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11.10.2022 14:35 Відповісти
Только в количествах в несколько тысяч. Территория то огромная.
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11.10.2022 14:37 Відповісти
При чому тут територія, вони бють по основним тес, скільки їх є одна-дві на область максимум! Зелені дегенерати як займалися саботажем і розпилом бюджету до війни так і далі ним займаються!
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11.10.2022 14:42 Відповісти
Их десятки на область. Бьют не только по генерации, но и по распределению. Не говоря о том, что целят и по военным объектам, портам, предприятиям.
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11.10.2022 14:54 Відповісти
де ті осли тепер, які виклали відео після першої атаки??
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11.10.2022 14:55 Відповісти
Скажите спасибо ******** предателю, который сразу выложил подробное видео повреждений. Он очень помог кацапам добить станцию. Разве за эти действия не положено взятие под стару и осуждение? Или это очередной зебил?
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11.10.2022 15:32 Відповісти
 
 