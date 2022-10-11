Ладижинська ТЕС зазнала повторного обстрілу, постраждали 6 осіб
Ладижинська ТЕС знову зазнала обстрілу військами РФ.
Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов також підтвердив цю інформацію.
"Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали 3 особи.
На місці працюють рятувальники", - зазначив він.
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